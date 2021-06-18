Текслер продолжает портить жизнь коллегам-губернаторам

Алексею Текслеру в очередной раз придется рискнуть личным рейтингом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Алексей Текслер в очередной раз доказал своим коллегам-губернаторам, что можно и нужно отстаивать свои проекты перед Москвой, в том числе политические. В списке кандидатов в Госдуму от «Единой России», утвержденного на съезде 19 июня, не появилось «варягов». Его соратники перевели дух лишь тогда, когда на экране появились списки региональной группы №11 (Челябинская область) и новых фамилий не добавилось. А сам Текслер за свой список был спокоен.

Текслер стал единственным губернатором УрФО, кто возглавил списки ЕР от региона не только как руководитель субъекта РФ, но и как партийный лидер. Текслер также едва ли не одним из первых российских губернаторов озвучил решение по выборам в Госдуму в конце 2020 года, задолго до начала кампании.

В тройку ЕР вместе с Алексеем Текслером вошла Татьяна Василенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для него это будет уже третья избирательная кампания. Первая — губернаторская в 2019 году. Вторая — в 2020 году в ЗСО, где Текслер возглавлял списки ЕР и добавил партии 15%. В ночь, когда подсчитывались голоса и успех ЕР в Челябинской области был очевиден, лидер партии Дмитрий Медведев лично предложил Текслеру возглавить региональное отделение партии.

Этот успех стал аргументом для Кремля, потребовавшего от губернаторов делиться рейтингом с ЕР на кампании в Госдуму РФ. Если Текслер повторит свой успех, участие губернатор в выборных кампаниях станет неизбежным.

«Личный рейтинг Текслера гораздо выше рейтинга ЕР. Губернатор вынужден „тащить за собой“ соратников. Даже ценой уровня доверия избирателей. Учитывая электоральную усталость, кампания снизит его рейтинг, но рейтинг ЕР повысит», — говорит политтехнолог Александр Юрин.

«Я думаю, что ключевым вопросом, который Текслер решил перед выборами, это то, что Челябинская область пошла на выборы отдельной территориальной группой. А не с Курганской, как это было в 2016 году. Это разделение позволило Текслеру самому решать, кто войдет в его команду на выборах в Госдуму», — заявил URA.RU политолог Александр Мельников.

Олег Голиков (слева) и Дмитрий Вяткин (справа) вошли в списки ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за партийного разделения Челябинской и Курганской областей были порушены выборные планы четырех регионов УрФО и в очередной раз добавило проблем губернаторам. О том, что так случится, Текслер знал раньше коллег и заявил еще в конце 2020 года, что возглавит списки ЕР на выборах в Госдуму. Вряд ли бы он решился на такое заявление, если бы не был уверен, что область получит самостоятельность.

«Из-за того, что кандидатов в списке только шесть, была вероятность, что Москва попросит добавить других кандидатов, без проведения праймериз. Партийным регламентом это возможно. Так, к примеру, получилось с председателем комитета по культуре Госдумы Еленой Ямпольской. Ее внесли в списки ЕР от Татарстана, хотя в праймериз ЕР в Казани она участия не принимала. А было бы логичнее добавить в списки от Челябинской области, именно этот регион, а также Курганскую область она сейчас представляет в парламенте, но это не произошло», — рассказал URA.RU источник в партии.

Владимир Павлов выдвинется по Челябинскому округу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С кандидатами-одномандатниками от ЕР также не было неожиданностей. Согласовали всех, кто выиграл праймериз. В Златоустовском округе от ЕР на выборы пойдет депутат Госдумы Олег Колесников, в Коркинском — детский врач Антон Рыжий, в Магнитогорском — депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Металлургическом — депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Челябинском — вице-спикер ЗСО Владимир Павлов.

В челябинской ЕР надеются на шесть мандатов, столько же южноуральцев представляют регион в Госдуме нынешнего созыва. Из шести мандатов — два по спискам. Учитывая, что Текслер, Гомоляко и Василенко в Госдуму не пойдут, на места в Госдуме рассчитывают Голиков и Вяткин.

«В ЕР ставят задачу победить в четырех из пяти округов. Коркинский округ, по договоренности со „Справедливой Россией“ должны отдать лидеру челябинских эсеров, депутату Госдумы Валерию Гартунгу», — рассказал URA.RU источник в партии.

«Область сохранит свое представительство в Госдуме. Эта главная задача, которую решает Текслер», — считает политолог Александр Мельников.