Путин предостерег депутатов от ухода в оппозицию

Владимир Путин впервые принял в Кремле весь состав Госдумы Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин консолидировал российские элиты в преддверии выборов в Госдуму. Дело в том, что на старте избирательной кампании-2021 в политике могут появиться новые оппозиционеры из недовольных депутатов, теряющих свои мандаты, считают собеседники URA.RU в политтусовке. Чтобы избежать возникающих рисков, Путин на уникальной встрече 21 июня дал уходящим парламентариям сигнал, что все они остаются в его обойме, полагают эксперты.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня в Кремле встретился депутатами седьмого созыва Госдумы, который завершает свою работу. В приветственной речи глава государства подчеркнул, что за пять лет все фракции («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия») внесли вклад в повышение качества законодательства. «Конечно же, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку — это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательные, по делу», — подчеркнул Путин.

Президент оценил работу депутатов и дал напутствие на приближающиеся выборы Фото: Kremlin.ru

Он особо отметил заслуги депутатов в реализации послания Федеральному Собранию, в разработке поправок в Конституцию, в введении новых мер поддержки населения. Путин рассказал, что парламентарии продолжали работать без пауз даже в «экстраординарных» условиях пандемии. «Лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан», — подчеркнул президент.

Глава государства дал напутствие и на приближающиеся выборы в Госдуму (19 сентября). Путин призвал провести их «чисто и честно», а также избежать «взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, не выполнимых по сути обещаний». Также он напомнил о повышенном статусе Госдумы, которая после поправок в Конституцию может утверждать не только председателя правительства, но и вице-премьеров, министров. «Уверен, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения… Исхожу из того, что это должно пойти на пользу качеству принимаемых решений, в конечном итоге будет способствовать достижению национальных целей развития», — заключил Путин.

Раньше в Кремле президент принимал только лидеров фракций Фото: Kremlin.ru

Глава государства никогда ранее не принимал всех парламентариев в Кремле, ограничиваясь встречами с руководителями фракций. К примеру, в марте и октябре 2020-го, а также в феврале 2021-го Владимир Путин общался с Сергеем Неверовым (глава фракции «Единой России»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»). В аналогичной форме глава государства подводил итоги работы Госдумы в 2016 году.

Новый вариант организации мероприятия был выбран для консолидации элит, считает президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. «Таким образом президент стимулирует людей, покидающих свои места, чтобы помочь определиться с дальнейшим направлением работы и показать, что государство не разрывает с ними связи», — объясняет он.

Аналогичный смысл в выступлении президента видит и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Депутаты, которые не пойдут в следующий состав, должны чувствовать, что их заслуги оценены. Такая оценка со стороны президента дает им надежду, что они остаются в президентской обойме».

Депутаты, которые теряют свои места в Госдуме, могут перейти в оппозицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению главы политконсалтинговой компании «Бианки и партнеры» Валентина Бианки, этот посыл важен, чтобы нейтрализовать возникающие риски для власти от скорых перестановок в парламенте. «Если человек считает, что его выкидывают из команды, он склонен радикализировать свою позицию. Формы могут быть разные. Поэтому система пытается действовать в логике „своих не бросаем“», — сказал политолог.

Появление новых оппозиционеров в политике перед выборами может навредить «Единой России», добавил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента). Известно, что из 335 действующих депутатов-единороссов партия не выдвинула на новые выборы 145 политиков.

«Многие из депутатов действующего созыва хотели бы продолжить работу в Госдуме, но не прошли через сито. Это больно. Для президента важно сгладить этот момент.

Ведь впереди выборы, а кто-то из политиков может себя повести непредсказуемо. Например, пойти на голосование от другой партии и конкурировать с бывшими коллегами из «Единой России». Для нее это важный момент, поскольку общая победа сейчас куется в одномандатных округах. А федеральный рейтинг «Единой России» [30,5% по данным ВЦИОМ] сейчас ниже, чем в предыдущие годы [41% перед выборами в 2016]. В некоторых территориях цифры еще хуже. Например, в Петербурге — 11%», — заключил Чадаев.

До этого Путин однажды отмечал подобным образом заслуги государственных деятелей, которые отработали свой срок полномочий. В 2017 году глава государства встретился в Кремле с бывшими губернаторами, отметив важность передачи их опыта.