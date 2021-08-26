Тюменские инсайды: Моор прогадал с роликом

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Уральский полпред Владимир Якушев, будучи в Тюмени, не преминул послать строгий месседж в адрес главы ХМАО Натальи Комаровой — якобы она неудачно ведет компанию ЕР в округе. А в это время в Тюмени все обсуждают последствия резонансного убийства 9-летней девочки — досталось и губернатору Александру Моору, и силовикам. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: экс-глава налоговой нашла свое призвание, у вакцины от ковида обнаружили новую «побочку», тюменцам разрешат нелегальную торговлю.

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Владимир Якушев считает, что Наталья Комарова должна лучше пиарить ЕР в регионе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полпред Якушев из Тюмени подал сигнал губернатору ХМАО

Знающие люди поговаривают, что уральский полпред Владимир Якушев, который 26 августа на партконференции в Тюмени пообещал проблемы некоторым единороссам, отправил таким образом месседж в первую очередь губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Полпред заявил, что кандидаты-одномандатники перед выборами должны работать не только на свой имидж, но и на имидж партии — иначе, перспективы их карьеры будут туманными. «Сообщение это в меньшей степени адресовано Тюмени и ЯНАО. Дело в том, что в ХМАО сложилась определенная практика, когда губернатор ведет единороссов в окружную думу под брендом и лозунгом „Команда Югры“. Получается, что в этой ситуации „Единая Россия“, как политическая сила, как бы не при чем. И Якушева это не устраивает», — считают слухмейкеры.

Глава Тюменской области легко отделался

В Желтом доме курсирует информация, что новые установки Кремля по результату «Единой России» на выборах в Госдуму, доведенные до губернаторов, нисколько не озаботили Александра Моора. Якобы вместо прежних 45% голосов, отданных за ЕР, АП будет требовать от регионов 55%. «Нашли чем испугать. Тюмень никогда меньше 50% не давала, трудно представить, чтобы и в 2021 году провалила выборы. В общем, губернатор Моор может если не расслабиться, то хотя бы выдохнуть», — передают сплетники.

Александру Моору пеняют, что он невовремя снялся в позитивном ролике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор стал жертвой обстоятельств

Сплетники от власти не устают обсуждать ситуацию, в которую губернатор Тюменской области Александр Моор попал из-за участия в съемках промо к фильму «Елки». По их словам, глава региона словил народного гнева незаслуженно. «Конечно, из-за трагедии с девочкой момент для объявления не самый подходящий. Но тут два нюанса. Во-первых, уходить с головой в негатив нельзя, тем более первому лицу области. Если показывать, что и в высоких кабинетах находятся в отчаянии из-за происходящего, то людям совсем поплохеет. А во-вторых, договоренность о релизе была заключена задолго до исчезновения ребенка. Промоушен фильма — дело сложное. И как бы выглядел Моор, если бы отказался? Кто бы захотел иметь дело с губернатором, который не держит свое слово?» — отмечают инсайдеры.

По словам слухачей, как отец Александр Моор более чем неравнодушен к тому, что случилось со школьницей. Но он еще и чиновник, чья обязанность позиционировать область на федеральном уровне. А участие в такой громкой премьере Тюмени явно пойдет на пользу — и экономически, и имиджево.

Власти не будут прессовать оппозицию

По неподтвержденной информации, тюменский вице-губернатор Сергей Сарычев, отвечающий за внутреннюю политику, дал указание не прессовать системную оппозицию перед сентябрьскими выборами. Установку получили и подчиненные Сарычева, и члены избиркома, и подконтрольные СМИ. «Вице-губернатор понимает, что любое давление сделает из оппозиционеров мучеников и может дать им лишние два-три процента на выборах. Поэтому избирком будет закрывать глаза на мелкие нарушения в документах кандидатов или в предвыборной агитации. Снимать с дистанции будут только тогда, когда другого выхода нет — как это случилось с иностранными активами, обнаруженными у эсера Сергея Морева, например», — передают инсайдеры во власти.

Мэрия Тюмени не будет препятствовать торговле овощами с огородов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам разрешат торговать нелегально

Рассказывают, что грядущей осенью мэрия Тюмени будет не слишком строго бороться со стихийной уличной торговлей овощами. Причина в том, что из-за жаркого лета в регионе предсказывают низкие урожаи и, соответственно, рост цен. «По слухам, глава городского департамента потребительского рынка Елена Еремина попросила УМВД не сгонять с мест бабушек, торгующих плодами со своих огородов. Таким образом власти хоть как-то пытаются бороться с дефицитом овощей и ростом цен на них», — говорят слухмейкеры.

Мэрия Тобольска столкнулась с проблемой

Ходят слухи, что в Тобольске в управлении городского хозяйства, которым руководит Геннадий Зверев, остро встала проблема с поиском управляющей компании, согласной взять на себя дома старого фонда. «Если собственники сами не определяются с компанией, которая будет содержать их дом, то это, по закону, должна делать администрация. Назначают по результатам конкурса. Но выяснилось, что те УК, которые имели возможность взвалить на себя такую обязанность, уже набрали проблемных домов, новых им не нужно. А те, кто еще может это сделать, не горят желанием. Видимо, администрации придется обсуждать этот вопрос в закрытых кабинетах, и предлагать УК дополнительные преференции в ответ на помощь», — поясняют сплетники.

Сергей Морев рассчитывает за возврат денег, потраченных на выборы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Снятый с выборов эсер рассчитывает на кэшбек от партии

В политических кругах не стихают разговоры о том, что в тюменском региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сразу после выборов начнется большой разбор полетов. В частности, будет детально разобрана ситуация вокруг кандидата в депутаты Сергея Морева, отстраненного от избирательной кампании из-за заграничных активов. «В данной ситуации, претензии больше будут не от партии к Мореву, а наоборот. Сергей Николаевич до отстранения от выборов успел прилично вложиться в избирательную кампанию эсеров. В результате, деньги ушли в никуда. Вероятно, Морев захочет вернуть часть средств. Но вряд ли партия пойдет ему навстречу. Шансы на кэшбек, в данном случае, невелики», — заявляют слухмейкеры.

Силовики заинтересовались крупным банком, который подставил дольщиков

В Сбере ждут визита полиции и приставов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, тюменские судебные приставы вместе с полицией готовятся нагрянуть в офис Сбера. Дело в том, что еще в июле 2021 года суд обязал кредитную организацию вернуть застройщику «Сибстройсервис» более 64 млн рублей, которые банк незаконно списал со счетов строительной организации. Однако финучреждение не спешит выполнять решение суда. «Главная проблема в том, что страдают в конечном итоге люди — без денег застройщик не может вовремя сдать квартиры, за которые тюменцы уже отдали свои средства. Впрочем, есть надежда, что после визита силовиков сотрудники Сбера, которые не выполнили решение суда, будут выявлены, и проблема решится», — передают слухмейкеры.

Глава тюменского СК переживет проверку Бастрыкина

Говорят, что глава регионального управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков избежит последствий проверки, инициированной руководителем федерального ведомства Александром Бастрыкиным. Ранее появилась информация о том, что последний недоволен показателями работы подчиненных из Тюмени. В частности, историей с пропажей детей, которая длится с 1997 года. «Заслуги Кублякова, который был гособвинителем по делу „ЮКОСа“, перевесят нынешние проблемы, сложившиеся в ведомстве. Да, возможно, будет какой-то выговор, представление, но вряд ли увольнение. Назначенное служебное расследование в отношении Кублякова ни к чему серьезному не приведет», — заявляют слухачи.

Тюменцы готовы расправиться с возможным убийцей 9-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Потенциального убийцу и его друзей ждет расправа…

Инсайдеры из органов обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг обвиняемого в убийстве школьницы Виталия Бережного. А точнее — вокруг места, где он жил. «Есть чаты, в которых самые активные тюменцы призывают устроить возле дома круглосуточное дежурство. Цель: дождаться, пока Бережного опять привезут на следственные действия, и отбить его у силовиков для народной расправы. Кроме того, люди уверены, что в этой квартире подозреваемый был не один. Они с удовольствием дождутся и его соседей, чтобы задать им несколько крайне неприятных вопросов», — передают инсайдеры.

Силовикам возможного убийцу, конечно, не слишком жалко. А вот свое реноме — очень даже. Мало того, что вовремя не нашли преступника, так еще и есть шанс не обуздать возмущенную толпу. Поэтому сопровождение Бережного будет усилено в несколько раз, да и за его квартирой будут приглядывать. Если что, зевак готовы разгонять под угрозой задержаний.

…, но ему и так уже было не сладко.

Слухачи сообщают, что допрос задержанного по обвинению в убийстве ребенка Виталия Бережного вели оперативники из отдела на улице Тульской. А у этого места своеобразная слава. «Скажем так, от этих оперов еще никто без признания не выходил. Сотрудники умеют выбивать показания, не чураясь никакими методами. Хочешь — не хочешь, а признаешься», — отмечают источники. Поговаривают, что желание найти виновного могло сыграть с силовиками плохую шутку. Да и граждане уже не раз обращали внимание на нестыковки в деле, которое завели на подозреваемого. К примеру, где он полтора месяца держал коробку с телом девочки, следствие так и не объяснило.

Убитая в Тюмени девочка росла в неблагополучной семье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бабушка убитой девочки боится собственного сына

Сплетники, внимательно следящие за ситуацией вокруг семьи убитой в Тюмени девочки, уверены: бабушка ребенка знает, что судьба ее внучки может постигнуть и других детей. «По сути, в этой семье из взрослых более-менее адекватна только бабушка. Отец горький пьяница, еще и бывший зек. И друзья у него соответствующие. Женщина понимает, что и другим детям грозит опасность. Сначала она сдала их в социальный центр, чтобы оградить от ужасов расследования. Но позднее не стала забирать, потому что собиралась в Москву на шоу Андрея Малахова. Оставлять малышей с папой было элементарно опасно, мало ли кто придет в дом. Так и совсем без внуков можно остаться», — уверены слухачи.

Экс-глава тюменской налоговой стала успешным риелтором

Говорят, что экс-глава тюменской региональной ФНС Тамара Зыкова, осужденная в 2019 году к штрафу за превышение полномочий, нашла себя в профессии риелтора. Мол, она возглавила и успешно ведет дела компании, принадлежавшей ее мужу. Предприятие занимается, в частности, продажей элитных земельных участков, находящихся недалеко от Тюмени. «Говорят, что в этом году она успешно закрыла несколько крупных сделок по продаже земли, на которой в ближайшее время начнут строить новый элитный коттеджный поселок. Сейчас Зыкова готовится закрыть очередную, еще более крупную сделку. В общем, дело пошло», — не скрывая злорадства ехидничают слухачи.

Привитые от ковида жалуются на проблемы с дыханием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У вакцины от ковида появилась новая «побочка»

В тюменских пабликах и чатах активно обсуждается новый побочный эффект после прививки от коронавируса. Якобы у людей начинаются проблемы с дыханием даже при небольших физических нагрузках. «Возможно, у кого-то действительно было подобное осложнение. Но проблема в том, что противники вакцинации хватаются за любой маломальский повод и раздувают из него ложную сенсацию. В общем, и главе депздрава Наталье Логиновой, и руководителю регионального управления Роспотребнадзора Галине Шарухо предстоит еще немало работы, чтобы прекратить панику», — рассказывают слухачи.

Минсельхозу расскажут о тюменском помете

В кулуарах правительства Тюменской области с сожалением отмечают, что вскоре регион может в очередной раз опозориться на всю страну. Причиной называют участие птицефабрики «Боровская» в федеральном конкурсе, объявленном Минсельхозом России. «У директора фабрики Евгения Несвата, похоже, совсем совести нет. Со своими яйцами собирается выдвигаться как представитель области на конкурс российских брендов. Вот только интересно, в заявке будет указано, что предприятие чуть ли не каждый месяц получает штрафы за загрязнение земель куриным пометом? Смеху-то будет, если выиграет. Таким увидят лицо тюменского успешного бизнеса на федеральном уровне», — говорят инсайдеры.

При этом голосование за победителей будет, в том числе, и народным. Слухачи уверены, что тюменцы не останутся в стороне, и откроют жюри глаза на бизнес, который своими ароматами уже давно мешает им жить.

Служба доставки не может обеспечить работой всех желающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Проект Сбера в Тюмени столкнулся с проблемой

Сплетники в сфере ритейла с интересом наблюдают за оказией, с которой столкнулся сервис доставки «Самокат» в Тюмени. «Летом, когда многие курьеры ушли в отпуск, компания активно набирала сотрудников. Молодежь шла, проходила стажировки. А потом внезапно оказалось, что бывшие сотрудники вернулись на свои места, и для новеньких просто нет работы. Их поставили в лист ожидания, но людей это не устраивает. Они хотят работать, а не ждать. Получается, время свое потратили, а денег так и не увидели. Имидж сервиса, которым владеет Сбер, ощутимо страдает», — делятся инсайдеры.

По их словам, такая ситуация негативно скажется на позиции «Самоката» на тюменском рынке доставки. Мало того, что часть потенциальных кадров уйдет к конкурентам, так и в будущем тюменцы десять раз подумают, сотрудничать ли с «Самокатом».

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.