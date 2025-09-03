Водители встали в огромную пробку на въезде в Тюмень

Пробка сковала только одну полосу (архивное фото)
Пробка длиной в почти пять километров образовалась на Московском тракте при подъезде к Тюмени: она начинается за пару километров до поселка Московский и оканчивается в начале места строительства новой развязки. Информация представлена на сервисе «Дубльгис».
«Тюмень, 3 сентября. Пробка на Московском тракте. Протяженность — 4,7 км», — следует из данных 2GIS.
Красным «горит» только одна полоса, ведущая со стороны Екатеринбурга в Тюмень. Также на участке отмечена авария.
