Путин показал козырь России на переговорах с США и НАТО

Его эффективность доказали события в Казахстане

10 января 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал Западу, чем чреваты попытки организации «цветных революций» на постсоветском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Реакция Организации договора о коллективной безопасности во время событий в Казахстане станет козырем России на переговорах с США и НАТО. Президент РФ Владимир Путин дал понять Западу, что попытки «цветных революций» на постсоветском пространств считаются переходом через запретные «красные линии», а ответ ОДКБ будет быстрым и жестким. Так эксперты трактовали его выступление 10 января на экстренном сессии Организации. Внеочередное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ началось с минуты молчания по погибшим в Казахстане. После чего председатель ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян передал слово президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Тот назвал события в республике «масштабным кризисом», который стал «самым тяжелым за 30 лет независимости» и с которым «не сталкивался еще никто из стран-участниц ОДКБ». Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оперативное решение по отправке военного контингента в Казахстан. «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация, обеспечивающая безопасность наших государств», — заявил Токаев. Ситуацию в Казахстане лидеры стран-членов ОДКБ воспринимают как агрессию и попытку госпереворота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуацию в Казахстане президент РФ Владимир Путин назвал «беспрецедентным вызовом безопасности, целостности и суверенитету». «Мы понимаем, что… те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взяли в руки оружие и нападали на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие „майданным“ технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что действия стран ОДКБ — это «исключительно своевременная и абсолютно легитимная акция» в соответствии с договором о коллективной безопасности от 1992 года. В Казахстане, отметил Путин, произошла «именно агрессия международного терроризма». «Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?» — задался вопросом президент РФ. «События в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», — отметил Путин. При этом, по его словам, для координирования своих действий и «рекрутирования экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков» использовались киберпространство и соцсети. Путин предложил проработать совместные меры по обеспечению информационной безопасности в будущем. На усиление взаимодействия в рамках ОДКБ настроен также президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что в случае с Казахстаном «усилия ОДКБ отрезвляюще подействовали на деструктивные элементы». И попытки дестабилизировать обстановку будут продолжаться, считают лидеры. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что «у границ ОДКБ свыше 40 лагерей по подготовке террористов», в которых находится более 6 тысяч боевиков ИГ (Исламское государство — запрещено в России). Саммит лидеров стран-участниц ОДКБ прошел в день начала российско-американских переговоров по гарантиям безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сессия совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась на фоне начавшихся 10 января российско-американских переговоров в Женеве, где стороны обсуждают вопросы безопасности. Американцы и натовцы не могли уклониться от этих переговоров, но «попытались перебить повестку и сломать их сценарий», уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «События в Казахстане — это провокация под переговоры между Россией и США, которые начались, а также Россией и НАТО, Россией и ОБСЕ, которые предстоят в ближайшие дни. Однако Путин показал международному сообществу, что механизм проектирования провокаций и госпереворота в Казахстане ему понятен. Он обрисовал модернизацию технологий организации госпереворотов через „цветные революции“. Обязательным элементом этой технологии становится достаточное количество боевиков, подготовленных за пределами государства», — отметил Мартынов. Путин дал понять Западу, что «ОДКБ — это действенный и эффективный механизм реагирования в критической ситуации», считает политолог Марат Баширов. Предупреждения Путина Западу о том, что не нужно переходить «красных линий», не просто слова, считает эксперт. «В Казахстане был дан военно-технический ответ. Конечно, на многих военных экспертов западных стран это произвело впечатление, и они это отразят — скорость и эффективность развертывания сил. И в начавшихся переговорах, думаю, ни у кого уже нет сомнений, что, если мы не договоримся, наши ответные меры будут неизбежными», — убежден Баширов. Путин дал понять, что Россия жестко ответит на любую агрессию против себя и союзников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реакция России на ситуацию в Казахстане может помочь продвинуться в переговорах с НАТО в части признания ОДКБ, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Россия давно предлагаем, чтобы НАТО достигла с ОДКБ договоренностей о безопасности, о мерах доверия и перестала игнорировать ОДКБ. Эта идея будет продвигаться и дальше — возник позитивный фон для этого», — резюмировал Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Реакция Организации договора о коллективной безопасности во время событий в Казахстане станет козырем России на переговорах с США и НАТО. Президент РФ Владимир Путин дал понять Западу, что попытки «цветных революций» на постсоветском пространств считаются переходом через запретные «красные линии», а ответ ОДКБ будет быстрым и жестким. Так эксперты трактовали его выступление 10 января на экстренном сессии Организации. Внеочередное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ началось с минуты молчания по погибшим в Казахстане. После чего председатель ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян передал слово президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Тот назвал события в республике «масштабным кризисом», который стал «самым тяжелым за 30 лет независимости» и с которым «не сталкивался еще никто из стран-участниц ОДКБ». Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оперативное решение по отправке военного контингента в Казахстан. «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация, обеспечивающая безопасность наших государств», — заявил Токаев. Ситуацию в Казахстане президент РФ Владимир Путин назвал «беспрецедентным вызовом безопасности, целостности и суверенитету». «Мы понимаем, что… те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взяли в руки оружие и нападали на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие „майданным“ технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что действия стран ОДКБ — это «исключительно своевременная и абсолютно легитимная акция» в соответствии с договором о коллективной безопасности от 1992 года. В Казахстане, отметил Путин, произошла «именно агрессия международного терроризма». «Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?» — задался вопросом президент РФ. «События в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», — отметил Путин. При этом, по его словам, для координирования своих действий и «рекрутирования экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков» использовались киберпространство и соцсети. Путин предложил проработать совместные меры по обеспечению информационной безопасности в будущем. На усиление взаимодействия в рамках ОДКБ настроен также президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что в случае с Казахстаном «усилия ОДКБ отрезвляюще подействовали на деструктивные элементы». И попытки дестабилизировать обстановку будут продолжаться, считают лидеры. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что «у границ ОДКБ свыше 40 лагерей по подготовке террористов», в которых находится более 6 тысяч боевиков ИГ (Исламское государство — запрещено в России). Сессия совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась на фоне начавшихся 10 января российско-американских переговоров в Женеве, где стороны обсуждают вопросы безопасности. Американцы и натовцы не могли уклониться от этих переговоров, но «попытались перебить повестку и сломать их сценарий», уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «События в Казахстане — это провокация под переговоры между Россией и США, которые начались, а также Россией и НАТО, Россией и ОБСЕ, которые предстоят в ближайшие дни. Однако Путин показал международному сообществу, что механизм проектирования провокаций и госпереворота в Казахстане ему понятен. Он обрисовал модернизацию технологий организации госпереворотов через „цветные революции“. Обязательным элементом этой технологии становится достаточное количество боевиков, подготовленных за пределами государства», — отметил Мартынов. Путин дал понять Западу, что «ОДКБ — это действенный и эффективный механизм реагирования в критической ситуации», считает политолог Марат Баширов. Предупреждения Путина Западу о том, что не нужно переходить «красных линий», не просто слова, считает эксперт. «В Казахстане был дан военно-технический ответ. Конечно, на многих военных экспертов западных стран это произвело впечатление, и они это отразят — скорость и эффективность развертывания сил. И в начавшихся переговорах, думаю, ни у кого уже нет сомнений, что, если мы не договоримся, наши ответные меры будут неизбежными», — убежден Баширов. Реакция России на ситуацию в Казахстане может помочь продвинуться в переговорах с НАТО в части признания ОДКБ, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Россия давно предлагаем, чтобы НАТО достигла с ОДКБ договоренностей о безопасности, о мерах доверия и перестала игнорировать ОДКБ. Эта идея будет продвигаться и дальше — возник позитивный фон для этого», — резюмировал Марков.