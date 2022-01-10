Лукашенко: боевики планируют новые теракты у границ России

Взгляды террористов будут брошены на Узбекистан, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Узбекистан станет следующей страной, в которую могут прийти боевики, устроившие массовые беспорядки в Казахстане. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Также, по его словам, поддержка может потребоваться Таджикистану.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, прежде всего, Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, взгляды [террористов], в том числе, [будут] брошены и на Узбекистан», — заявил Александр Лукашенко на саммите Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), который транслируется на youtube-канале «Хабар 24».

Президент Беларуси также подчеркнул, что страны-союзники должны оказать военную поддержку Таджикистану. В частности, предоставить военную технику, чтобы не допустить ситуации, как в Казахстане.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Митингующие пошли на столкновение с полицией и начали мародерствовать. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Поддержка миротворцев потребовалась республике для преодоления «террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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