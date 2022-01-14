Путин послал первый сигнал губернаторам в новом году

Президент продемонстрировал, что контролирует их, несмотря на внешние угрозы

14 января 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин негласно предупредил губернаторов, что держит ситуацию в регионах на контроле, несмотря на угрозы с Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый сигнал президента получили главы российских регионов в 2022 году. Он прозвучал на встрече Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 14 января. Беседа прошла на фоне напряженной внешнеполитической ситуации — сложных переговоров с США и НАТО, попытке госпереворота в Казахстане. Но президент показал, что внешние угрозы не отвлекают его от внутренних проблем, считают эксперты. Начиная встречу с пермским губернатором, Владимир Путин напомнил, что их предыдущий разговор (состоялся в августе 2020 года) был посвящен ситуации в стройкомплексе региона и высокому уровню безработицы. «В целом ситуация меняется… Инвестиции в основной капитал у вас увеличиваются», — заметил Путин, но все же попросил уточнить текущее положение дел. Пермский губернатор Дмитрий Махонин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к празднованию 300-летия Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Махонин доложил, что «Пермский край одним из первых регионов в стране достиг [уровня] безработицы доковидного периода». В Прикамье реализуется 90 проектов стоимостью почти 1,5 трлн рублей в «в разных отраслях — от машиностроения до добычи полезных ископаемых». Улучшилась ситуация с переселением из ветхого и аварийного жилья, увеличены темпы жилищного строительства. «Как дела в Березниках [где происходит проседание грунта на месте выработанных шахт Верхнекамского месторождения]?» — поинтересовался Путин одной из самых острых социальных проблем региона. Махонин признался, что ситуация непростая. «Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии», — сообщил губернатор и заверил, что все социальные обязательства перед жителями выполняются. Большая часть встречи была посвящена планам региональных властей по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми в 2023 году. Махонин пригласил президента на торжества. Губернатор рассказал о программах в сфере здравоохранения: до 2024 года планируется построить 24 учреждения. Среди них — онкоцентр в рамках государственно-частного партнерства. «Больше 500 коек», — сделал ремарку президент. В ближайшие годы в Перми должны появиться новые социальные объекты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В регионе появятся новые образовательные учреждения — 10 школ и четыре детских сада, специализированная школа «Фотоника». Особо Махонин остановился на авиационном техникуме, где конкурс при поступлении достигает 10 человек на место. «Это интересная работа», — объяснил Путин такой интерес молодежи к учебному заведению. В продолжение авиатемы Махонин рассказал о строительстве испытательного наземного стенда под новый авиационный двигатель и желании «сделать воздушную лабораторию» для производства авиамоторов для отечественных самолетов. Серьезные инвестиции вкладываются в транспортную инфраструктуру региона и в благоустройство, отметил Махонин. Но президент особо поинтересовался сохранением исторического наследия в города. «На улице Сибирской что планируете сделать?» — спросил Путин. Улицу ожидает большая реконструкция, как и другие знаковые для Перми места, пояснил Махонин. Например, планируется благоустроить долины малых рек. «Чтобы люди использовали», — заметил президент. Эти территории можно будет использовать в том числе для занятий спортом, отметил Махонин. Он сообщил о подаче заявки Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу и попросил поддержки Путина на проведение международного форума «Россия — спортивная держава». «Согласен», — сказал Путин. К 300-летию, которое будет отмечаться в 2023 году, власти обещают существенно преобразить Пермь Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Махонин стал первым главой региона, с кем Путин встретился в 2022 году. Разговор шел на фоне насыщенной международной повестки: саммитов России с США, НАТО и ОБСЕ, миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в которой РФ сыграла ключевую роль. В течение двух недель могло создаться впечатление, что президент был погружен только во внешнеполитические вопросы. Сегодня же Путин показал, что он по-прежнему уделяет большое внимание развитию регионов, «выступает драйвером этого развития», пояснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Пермский край — один из «самодостаточных, значимых» российских регионов, объясняет эксперт. По словам Калачева, Прикамье «может демонстрировать опережающее развитие, но у него большой нереализованный потенциал». Стимулировать развитие власти пытаются в том числе в рамках подготовки к 300-летию Перми. «Под юбилей региона решаются многие вопросы. Пермь выглядит сейчас печально, а когда-то она была динамично развивающимся городом. Поэтому нужна экспансия социального оптимизма: рассказ о больших капиталоемких проектах, о восстановлении объектов культурного наследия, строительстве новых домов и дорог. Президент всегда поддерживает такие крупные проекты», — отметил политолог. Статья по теме Источник назвал неожиданный итог встречи Махонина с Путиным Встреча Путина с губернатором — это еще и сигнал и федеральным, и местным элитам, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. В случае с Махониным, по словам эксперта, этот сигнал заключается в гарантированной финансовой поддержке из федерального центра на проекты, которые озвучил глава региона. Для местных элит — это показатель устойчивости положения губернатора в глазах президента. Фонд «Петербургская политика» в своем исследовании определил, что Пермский край является регионом со средней политической устойчивостью. Согласно рейтингу влияния губернаторов в декабре 2021 года, подготовленному Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Махонин входит в группу глав регионов с сильным влиянием. При этом за год он улучшил свои позиции, поднявшись с 25 места в январе на 23 место в декабре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый сигнал президента получили главы российских регионов в 2022 году. Он прозвучал на встрече Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 14 января. Беседа прошла на фоне напряженной внешнеполитической ситуации — сложных переговоров с США и НАТО, попытке госпереворота в Казахстане. Но президент показал, что внешние угрозы не отвлекают его от внутренних проблем, считают эксперты. Начиная встречу с пермским губернатором, Владимир Путин напомнил, что их предыдущий разговор (состоялся в августе 2020 года) был посвящен ситуации в стройкомплексе региона и высокому уровню безработицы. «В целом ситуация меняется… Инвестиции в основной капитал у вас увеличиваются», — заметил Путин, но все же попросил уточнить текущее положение дел. Махонин доложил, что «Пермский край одним из первых регионов в стране достиг [уровня] безработицы доковидного периода». В Прикамье реализуется 90 проектов стоимостью почти 1,5 трлн рублей в «в разных отраслях — от машиностроения до добычи полезных ископаемых». Улучшилась ситуация с переселением из ветхого и аварийного жилья, увеличены темпы жилищного строительства. «Как дела в Березниках [где происходит проседание грунта на месте выработанных шахт Верхнекамского месторождения]?» — поинтересовался Путин одной из самых острых социальных проблем региона. Махонин признался, что ситуация непростая. «Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии», — сообщил губернатор и заверил, что все социальные обязательства перед жителями выполняются. Большая часть встречи была посвящена планам региональных властей по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми в 2023 году. Махонин пригласил президента на торжества. Губернатор рассказал о программах в сфере здравоохранения: до 2024 года планируется построить 24 учреждения. Среди них — онкоцентр в рамках государственно-частного партнерства. «Больше 500 коек», — сделал ремарку президент. В регионе появятся новые образовательные учреждения — 10 школ и четыре детских сада, специализированная школа «Фотоника». Особо Махонин остановился на авиационном техникуме, где конкурс при поступлении достигает 10 человек на место. «Это интересная работа», — объяснил Путин такой интерес молодежи к учебному заведению. В продолжение авиатемы Махонин рассказал о строительстве испытательного наземного стенда под новый авиационный двигатель и желании «сделать воздушную лабораторию» для производства авиамоторов для отечественных самолетов. Серьезные инвестиции вкладываются в транспортную инфраструктуру региона и в благоустройство, отметил Махонин. Но президент особо поинтересовался сохранением исторического наследия в города. «На улице Сибирской что планируете сделать?» — спросил Путин. Улицу ожидает большая реконструкция, как и другие знаковые для Перми места, пояснил Махонин. Например, планируется благоустроить долины малых рек. «Чтобы люди использовали», — заметил президент. Эти территории можно будет использовать в том числе для занятий спортом, отметил Махонин. Он сообщил о подаче заявки Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу и попросил поддержки Путина на проведение международного форума «Россия — спортивная держава». «Согласен», — сказал Путин. Махонин стал первым главой региона, с кем Путин встретился в 2022 году. Разговор шел на фоне насыщенной международной повестки: саммитов России с США, НАТО и ОБСЕ, миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в которой РФ сыграла ключевую роль. В течение двух недель могло создаться впечатление, что президент был погружен только во внешнеполитические вопросы. Сегодня же Путин показал, что он по-прежнему уделяет большое внимание развитию регионов, «выступает драйвером этого развития», пояснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Пермский край — один из «самодостаточных, значимых» российских регионов, объясняет эксперт. По словам Калачева, Прикамье «может демонстрировать опережающее развитие, но у него большой нереализованный потенциал». Стимулировать развитие власти пытаются в том числе в рамках подготовки к 300-летию Перми. «Под юбилей региона решаются многие вопросы. Пермь выглядит сейчас печально, а когда-то она была динамично развивающимся городом. Поэтому нужна экспансия социального оптимизма: рассказ о больших капиталоемких проектах, о восстановлении объектов культурного наследия, строительстве новых домов и дорог. Президент всегда поддерживает такие крупные проекты», — отметил политолог. Встреча Путина с губернатором — это еще и сигнал и федеральным, и местным элитам, считает глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. В случае с Махониным, по словам эксперта, этот сигнал заключается в гарантированной финансовой поддержке из федерального центра на проекты, которые озвучил глава региона. Для местных элит — это показатель устойчивости положения губернатора в глазах президента. Фонд «Петербургская политика» в своем исследовании определил, что Пермский край является регионом со средней политической устойчивостью. Согласно рейтингу влияния губернаторов в декабре 2021 года, подготовленному Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Махонин входит в группу глав регионов с сильным влиянием. При этом за год он улучшил свои позиции, поднявшись с 25 места в январе на 23 место в декабре.