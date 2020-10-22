На «Валдае» Путин впервые за пять лет изменил традиции

Владимир Путин больше двух часов рассказывал о новых вызовах и возможностях России Фото: Kremlin.ru

На итоговом заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин дал мировому сообществу сигнал о роли страны в борьбе за международное влияние, считают собеседники URA.RU в политической среде. Несмотря на перенасыщенность повестки темой коронавируса, значительную часть своего выступления глава государства посвятил конфликтам, которые происходят у ее границ. Наблюдатели отмечают, что Путин уже давно не проявлял такого внимания к ближнему зарубежью, выступая на форуме.

Из-за пандемии коронавируса заседание международного клуба «Валдай» с участием президента Путина проходило в новом формате. Кроме того, что глава государства выступал по ВКС, было сокращено число участников мероприятия. Приглашения получили только по 20 человек со стороны российских и иностранных экспертов, входящих в клуб, рассказал URA.RU член клуба «Валдай», политолог Алексей Мухин. Таким образом количество гостей по сравнению с прошлыми годами сократилось почти в пять раз: «Сначала рассматривали вариант с участием через Zoom, но в итоге решили привести усеченный состав».

Президент Путин участвовал в заседании по ВКС Фото: Kremlin.ru

Но менее глобальной повестка пленарной сессии от этого не стала. Темой заседания был обозначен «мир новых возможностей». Свою приветственную речь президент Путин начал со слов о том, что пандемия коронавируса изменила привычную жизнь, а эффективно действовать против инфекции могут те страны, чья сила основана на доверии граждан. Российский лидер подчеркнул, что государство должно отвечать на запросы общества, но есть проблема: «Как распознать действительно ли это голос народа или закулисное нашептывание?»

Президент был особо эмоционален в части выступления про изменение мирового порядка. Путин с сожалением подчеркнул, что после развала СССР Россию «кто-то попытался списать со счетов» и ждет ее «постепенного затухания». «Я уверяю вас дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные территориальные, экономические и военные, — ответил Путин неназванным оппонентам. — Нас в данном случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах»

В часовую речь президента вошли и слова о полицентричности мира, и о защите экологии, и о борьбе с киберпреступностью, и о международной безопасности. Но после подключения к дискуссии политологов со своими вопросами, повестка стала еще шире: карантин из-за ковида, договор СНВ-3, ситуация с блогером Алексеем Навальным, поправки в Конституцию.

При этом самой обсуждаемой темой стали конфликты в соседних государствах и участие России в их разрешении. Из 16 заданных вопросов четыре были посвящены событиям в Нагорном Карабахе и Киргизии.

Путин подчеркнул, что страны постсоветского пространства России «не чужие». Москва готова оказывать им помощь, но в особом ключе.

Владимир Путин выразил озабоченность военным столкновением в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Многие страны делают первые шаги к формированию культуры государственного развития, — сказал Путин. — Ко всем постсоветским странам надо относиться с особым вниманием, и очень осторожно поддерживать ростки государственности. Не вмешиваться со стороны с какими-то советами. Это разрушает хрупкие, только нарождающиеся ростки суверенитета». Путин подчеркнул, что в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха Россия занимает позицию, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон.

От модератора встречи Федора Лукьянова прозвучал вопрос о роли Турции в конфликте, которая, как считается, «проводит политику расширения зоны влияния до границ Османской империи». «Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к Османскому наследию», — ответил Путин, добавив, что Россия не опасается возможных разногласий, — Мы сегодня, слава Богу, не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться».

Политолог Максим Сучков в беседе с агентством отметил, что впервые за пять лет выступлений на «Валдае» Путин не стал акцентировать внимание на войне в Сирии. Эксперт согласился, что сегодняшнее выступление президента — это послание международным игрокам о том, какую роль определяет для себя Россия в борьбе за влияние на соседние регионы. «Из поднимающихся держав формируются новые центры влияния, Турция — одна из них. Чем больше становится таких центров, тем России сложнее действовать по своему периметру.

Путин не отступил от идеи, чтобы российское государство было в высшей лиге мировой политики и предложил свою повестку».

Реджеп Эрдоган наращивает свое влияние на Южном Кавказе Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Политолог Владимир Васильев подтвердил, что участие в разрешении конфликтов в соседних странах — принципиальный момент для России. «Наличие внешних игроков создает более сложную конструкцию. Россия должна присутствовать в этих странах, потому что если не будем мы, то вакуум будет заполнен не только Турцией и Китаем, но и другими странами: Францией, Великобританией, Ираном. Поэтому Россия должна играть роль арбитра», — объяснил Васильев.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук в разговоре с URA.RU добавил, что соседние страны внимательно наблюдают за тем, какую позицию займет Россия по конфликтам, происходящим у ее границ. «Иногда региональным игрокам кажется, что их ожидания не всегда оправдывается. Но в то же время, когда доходит до кризисных ситуация, появляются и те, кто не хочет, чтобы Россия сильно вмешивалась».