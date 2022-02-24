Глава Пакистана показал поддержку спецоперации Путина

В разгар боевых действий он прилетел в Москву

24 февраля 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен расширить влияние России в Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Военная операция РФ на Украине Созданный во время визита президента России Владимира Путина в Китай союз, названный экспертами G2 («Большая двойка»), стал притягивать другие страны, ранее относящиеся к орбите влияния США. Среди последних считался Пакистан, чей премьер-министр Имран Хан 24 февраля прилетел в российскую столицу на переговоры и демонстративно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Эксперты объясняют это поддержкой действий России на Украине и разворот Исламабада в сторону Москвы. Это первый визит Имрана Хана в Россию с 2018 года, когда он стал во главе исламской республики. Как сообщает сайт Кремля, политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также затронули региональные темы, включая ситуацию в Южной Азии. Россия не оказалась в мировой изоляции после признания ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU С момента признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на юго-востоке Украины Путин провел встречу уже с двумя мировыми лидерами. 22 февраля в Москву прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, а 24 февраля, в день военной операции на Украине, российскую столицу посетил Имран Хан. Пакистанский премьер поддержал Россию в ее действиях на Украине, о чем свидетельствует его возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, считает востоковед и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Визит Имран Хана был запланирован в Москву еще 4 февраля во время поездки политика в Китай и показательно, что после начала российской военной операции не был отложен, подчеркнул эксперт. «Переговоры Путина и Хана показывают, что Исламабад выходит из орбиты влияния Вашингтона. Это происходит не только из-за того, что растет влияние Москвы и Пекина, но из-за того, что Индия укрепляет свои взаимоотношения с Вашингтоном», — заявил Вавилов. Россия и Китай создают центр притяжения для стран Евразии и Азии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поездка премьер-министра Пакистана является сигналом для азиатских стран, которые видят слабость США, а также усиление взаимодействия Китая и России, создание ими центра притяжения для стран Евразии и Азии, продолжает эксперт. «Проходит быстрая реконфигурация и трансформация международных отношений в Евразии. И «Большая двойка» [союз России и Китая в противовес «Большой семерке» (G7) — международному клубу из Канады, Германии Италии, Германии, Великобритании, Японии и США], оформленная перед украинским кризисом, теперь является комбинированным международным игроком. Путин своими действиями активно, фактически в условиях экономического кризиса в США, формирует альтернативный мировой порядок. «Большая двойка» — это новый центр многополярного мира и к нему быстро начинают притягиваться различные игроки. Я думаю, что в дальнейшем Иран будет максимально работать в этом ключе и этот центр создаст определенную стабильность в Центральной Азии», — считает Вавилов. Эксперт: Пакистан поддержал военную операцию России на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Визит пакистанского премьера на фоне ситуации с Украиной показывает, что Россия не находится в международной изоляции: лидеры стран продолжают приезжать и вести переговоры, заметил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов. «Путину важно усиливать позицию России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), взаимодействуя с Пакистаном», — добавил эксперт. По его словам, Москва также намерена расширить торговлю с Исламабадом, который нуждается в энергоносителях, кроме того, страны будут увеличивать сотрудничество в сфере коллективной безопасности. Статья по теме Зачем Путин начал военную операцию против Украины Что касается вероятной тематики переговоров, то ситуация в Афганистана, наверняка, затрагивалась в ходе переговоров Путина и Хана, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. «У Москвы и Исламабада есть понимание, что эта страна не должна стать террористическим и наркотическим хабом, пакистанцы обладают сильными рычагами воздействия на талибов. Региональная безопасность — вопрос интереса двух стран. Если Россия хочет обозначить свое экономическое и политическое присутствие в Афганистане, то без Пакистана в этом не обойтись», — резюмировал востоковед. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Созданный во время визита президента России Владимира Путина в Китай союз, названный экспертами G2 («Большая двойка»), стал притягивать другие страны, ранее относящиеся к орбите влияния США. Среди последних считался Пакистан, чей премьер-министр Имран Хан 24 февраля прилетел в российскую столицу на переговоры и демонстративно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Эксперты объясняют это поддержкой действий России на Украине и разворот Исламабада в сторону Москвы. Это первый визит Имрана Хана в Россию с 2018 года, когда он стал во главе исламской республики. Как сообщает сайт Кремля, политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также затронули региональные темы, включая ситуацию в Южной Азии. С момента признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на юго-востоке Украины Путин провел встречу уже с двумя мировыми лидерами. 22 февраля в Москву прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, а 24 февраля, в день военной операции на Украине, российскую столицу посетил Имран Хан. Пакистанский премьер поддержал Россию в ее действиях на Украине, о чем свидетельствует его возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, считает востоковед и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Визит Имран Хана был запланирован в Москву еще 4 февраля во время поездки политика в Китай и показательно, что после начала российской военной операции не был отложен, подчеркнул эксперт. «Переговоры Путина и Хана показывают, что Исламабад выходит из орбиты влияния Вашингтона. Это происходит не только из-за того, что растет влияние Москвы и Пекина, но из-за того, что Индия укрепляет свои взаимоотношения с Вашингтоном», — заявил Вавилов. Поездка премьер-министра Пакистана является сигналом для азиатских стран, которые видят слабость США, а также усиление взаимодействия Китая и России, создание ими центра притяжения для стран Евразии и Азии, продолжает эксперт. «Проходит быстрая реконфигурация и трансформация международных отношений в Евразии. И «Большая двойка» [союз России и Китая в противовес «Большой семерке» (G7) — международному клубу из Канады, Германии Италии, Германии, Великобритании, Японии и США], оформленная перед украинским кризисом, теперь является комбинированным международным игроком. Путин своими действиями активно, фактически в условиях экономического кризиса в США, формирует альтернативный мировой порядок. «Большая двойка» — это новый центр многополярного мира и к нему быстро начинают притягиваться различные игроки. Я думаю, что в дальнейшем Иран будет максимально работать в этом ключе и этот центр создаст определенную стабильность в Центральной Азии», — считает Вавилов. Визит пакистанского премьера на фоне ситуации с Украиной показывает, что Россия не находится в международной изоляции: лидеры стран продолжают приезжать и вести переговоры, заметил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов. «Путину важно усиливать позицию России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), взаимодействуя с Пакистаном», — добавил эксперт. По его словам, Москва также намерена расширить торговлю с Исламабадом, который нуждается в энергоносителях, кроме того, страны будут увеличивать сотрудничество в сфере коллективной безопасности. Что касается вероятной тематики переговоров, то ситуация в Афганистана, наверняка, затрагивалась в ходе переговоров Путина и Хана, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. «У Москвы и Исламабада есть понимание, что эта страна не должна стать террористическим и наркотическим хабом, пакистанцы обладают сильными рычагами воздействия на талибов. Региональная безопасность — вопрос интереса двух стран. Если Россия хочет обозначить свое экономическое и политическое присутствие в Афганистане, то без Пакистана в этом не обойтись», — резюмировал востоковед.