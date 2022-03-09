Путин представил первую часть программы денацификации Украины

Она будет касаться детей

09 марта 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Денацификация Украины начнется с детей: первые шаги президент РФ Владимир Путин представил на встрече с омбудсменом Марией Львовой-Беловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Денацификация Украины начнется с воспитания детей, потерявших родителей на Донбассе. С этим эксперты связывают решение президента РФ Владимира Путина обеспечить устройство в российские семьи эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик детей-сирот, озвученное на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой 9 марта. По мнению политологов, им будет предложен альтернативный образ будущего, основанный на единстве славянских народов. Для детского омбудсмена эта встреча с президентом стала первой в очном формате. Ранее Путин общался со Львовой-Беловой только в режиме видеоконференции в октябре 2021 года, в день ее назначения на должность уполномоченного. Путин попросил ее рассказать о предложениях «по приданию дополнительных импульсов» в работе по защите прав детей. Для омбудсмена Марии Львовой-Беловой решение проблем детей-сирот из Донбасса стало первым серьезным испытанием в этой должности Фото: Официальный сайт президента РФ Львова-Белова отметила, что в работе ей «важно слышать голос ребенка». Поэтому создан Детский общественный совет и платформа, «куда вошли ведущие родительские организации». Кроме того, омбудсмен представила президенту четыре стратегических программы в сфере защиты прав детей: «Подростки России», «Дети в семье», «Страна для детей» и «Сопровождение через всю жизнь». Путин акцентировал внимание на поддержке семей с детьми, эвакуированных из Донбасса. По словам Львовой-Беловой, с ними тесно работают региональные уполномоченные по правам ребенка. «Я регулярно провожу селекторные совещания, и коллеги выходят прямо, собственно, „с полей“ — с вокзалов, из приютов. И индивидуальная помощь такая: кому очки купить, кому [нужна] медицинская помощь», — отметила омбудсмен. Из республик Донбасса с 18 февраля было эвакуировано в Россию почти 1100 детей-сирот Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Львова-Белова сообщила, что из Донбасса в Россию эвакуировано 1090 детей-сирот. «Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей», — отметила она. «Очень хорошо», — отреагировал Путин. Уже сформирован реестр из детей, которых можно пристраивать в семьи. «Кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то — с российским гражданством — можно было бы уже устраивать», — сказала омбудсмен. Однако президент не поддержал позицию, что устраивать можно только детей с российским гражданство. «С любым гражданством», — заявил Путин. А что касается «законодательных проволочек», на которые посетовала Львова-Белова, то они должны быть устранены. «Вы скажите какие — будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменение в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат», — сказал президент. Украинские националисты, уходя с позиций, разрушают инфраструктуру, жилые дома и храмы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российское общество считает детей из Донбасса своими, убеждены эксперты, опрошенные URA.RU. И решение президента о возможности устройства в семьи детей, даже не имеющих гражданства РФ, находится в русле общей политики — «своих не бросаем». «У нас нет никакого негатива по отношению к тем, кто живет на территории постукраинского пространства. По отношению к взрослым было введено упрощение процедуры получения гражданства, а по отношению к детям это стало святым», — объяснил политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. В воспитании детей российскими властями фактически закладывается один из элементов программы денацификации Украины, убежден эксперт. «После 2014 года детей на Украине зомбировали. Сейчас дети будут жить в определенной воспитательной среде. Для них будут мягко формироваться смыслы (мы — единый народ, нам ничего не нужно делить друг с другом, у нас единая историческая память). Гуманное отношение к детям с постукраинского пространства — это сигнал, что они должны стать частью славянско-православной цивилизации на территории РФ. В данном случае для них создают альтернативный образ будущего», — считает Нечаев. Для детей Донбасса устройство в российские семьи — это «возможность нормально социализироваться и войти затем во взрослую жизнь», полагает директор АНО Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Международная ситуация является катализатором решения вопросов, которые давно стояли в повестке дня и которые давно нужно было решить. Если будут изменены правила усыновления для детей, не имеющих российского гражданства, они будут распространяться и на детей из других стран, не только из Донбасса. Если есть возможность помочь детям, оказавшихся в чудовищной ситуации, это нужно делать», — отметил Солонников. В российском обществе детей не делят на своих и чужих, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Путина — это ответ на утверждение украинской стороны о том, что в ходе российской спецоперации уже погибло множество детей, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это попытка уравновесить ситуацию. Российская власть показывает, что она детеориентированная, что желающих усыновить детей у нас достаточно, что для нас чужих детей не бывает», — резюмировал Калачев. 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Денацификация Украины начнется с воспитания детей, потерявших родителей на Донбассе. С этим эксперты связывают решение президента РФ Владимира Путина обеспечить устройство в российские семьи эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик детей-сирот, озвученное на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой 9 марта. По мнению политологов, им будет предложен альтернативный образ будущего, основанный на единстве славянских народов. Для детского омбудсмена эта встреча с президентом стала первой в очном формате. Ранее Путин общался со Львовой-Беловой только в режиме видеоконференции в октябре 2021 года, в день ее назначения на должность уполномоченного. Путин попросил ее рассказать о предложениях «по приданию дополнительных импульсов» в работе по защите прав детей. Львова-Белова отметила, что в работе ей «важно слышать голос ребенка». Поэтому создан Детский общественный совет и платформа, «куда вошли ведущие родительские организации». Кроме того, омбудсмен представила президенту четыре стратегических программы в сфере защиты прав детей: «Подростки России», «Дети в семье», «Страна для детей» и «Сопровождение через всю жизнь». Путин акцентировал внимание на поддержке семей с детьми, эвакуированных из Донбасса. По словам Львовой-Беловой, с ними тесно работают региональные уполномоченные по правам ребенка. «Я регулярно провожу селекторные совещания, и коллеги выходят прямо, собственно, „с полей“ — с вокзалов, из приютов. И индивидуальная помощь такая: кому очки купить, кому [нужна] медицинская помощь», — отметила омбудсмен. Львова-Белова сообщила, что из Донбасса в Россию эвакуировано 1090 детей-сирот. «Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей», — отметила она. «Очень хорошо», — отреагировал Путин. Уже сформирован реестр из детей, которых можно пристраивать в семьи. «Кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то — с российским гражданством — можно было бы уже устраивать», — сказала омбудсмен. Однако президент не поддержал позицию, что устраивать можно только детей с российским гражданство. «С любым гражданством», — заявил Путин. А что касается «законодательных проволочек», на которые посетовала Львова-Белова, то они должны быть устранены. «Вы скажите какие — будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменение в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты вас поддержат», — сказал президент. Российское общество считает детей из Донбасса своими, убеждены эксперты, опрошенные URA.RU. И решение президента о возможности устройства в семьи детей, даже не имеющих гражданства РФ, находится в русле общей политики — «своих не бросаем». «У нас нет никакого негатива по отношению к тем, кто живет на территории постукраинского пространства. По отношению к взрослым было введено упрощение процедуры получения гражданства, а по отношению к детям это стало святым», — объяснил политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. В воспитании детей российскими властями фактически закладывается один из элементов программы денацификации Украины, убежден эксперт. «После 2014 года детей на Украине зомбировали. Сейчас дети будут жить в определенной воспитательной среде. Для них будут мягко формироваться смыслы (мы — единый народ, нам ничего не нужно делить друг с другом, у нас единая историческая память). Гуманное отношение к детям с постукраинского пространства — это сигнал, что они должны стать частью славянско-православной цивилизации на территории РФ. В данном случае для них создают альтернативный образ будущего», — считает Нечаев. Для детей Донбасса устройство в российские семьи — это «возможность нормально социализироваться и войти затем во взрослую жизнь», полагает директор АНО Институт современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Международная ситуация является катализатором решения вопросов, которые давно стояли в повестке дня и которые давно нужно было решить. Если будут изменены правила усыновления для детей, не имеющих российского гражданства, они будут распространяться и на детей из других стран, не только из Донбасса. Если есть возможность помочь детям, оказавшихся в чудовищной ситуации, это нужно делать», — отметил Солонников. Решение Путина — это ответ на утверждение украинской стороны о том, что в ходе российской спецоперации уже погибло множество детей, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это попытка уравновесить ситуацию. Российская власть показывает, что она детеориентированная, что желающих усыновить детей у нас достаточно, что для нас чужих детей не бывает», — резюмировал Калачев.