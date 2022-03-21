Мишустин погасил тревогу россиян из-за гречки и сахара

Правительство объяснило, что будет на полках продуктовых магазинов

21 марта 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Власть обратилось к россиянам с просьбой прекратить сметать с полок магазинов гречку и сахар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство показало россиянам необоснованность опасений дефицита продуктов в стране. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 марта провел совещание с заместителями, на котором власти рассказали о запасе еды, увеличении посевов и мерах поддержки сельского хозяйства. Правительство успокаивает население, поскольку слухи о дефиците самых востребованных продуктов — сахара и гречки — вызвали панику среди многих людей, начавших скупать их в магазинах, объясняют URA.RU эксперты. Во время доклада Мишустину вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что ажиотажный спрос на гречку и сахар, наблюдавшийся на прошлой неделе, не вызван их дефицитом. «Хочу успокоить граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю, запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявила она. Пустые полки в магазинах в марте 2022 года — это не настоящий дефицит, а результат потребительской паники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продовольственная безопасность России зависит от успехов ее агропромышленного комплекса, напомнил Мишустин. Чтобы отечественные предприятия в условиях санкций продолжали работать в полную силу, правительство предусмотрело в федеральном бюджете свыше 100 млрд рублей на поддержку производителей еды. «Необходимо обеспечить для них, как говорил президент [Владимир Путин], максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Тем более что успех агросектора влияет на уровень нашей продовольственной безопасности. Это одна из приоритетных задач», — подчеркнул премьер. Бюджетные деньги пойдут в первую очередь на проведение посевной кампании, которая уже началась в европейской части РФ, добавила Абрамченко. По ее словам, российские аграрии обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями, а посевы зерна, гречихи и сахарной свеклы относительного прошлого года выросли. В России уже стартовала посевная кампания — правительство выделило помощь аграриям, поэтому дефицита и резкого роста ценна продукты не ожидается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не обошла стороной вице-премьер активно обсуждаемую в социальных сетях проблему с импортными семенами. «Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля», — заметила она. Дополнительно для насыщения рынка и увеличения ассортимента правительство продолжило расширять поставки импорта из дружественных России стран, которые не стали присоединяться к санкциям Запада из-за спецоперации на Украине, сообщила Абрамченко. Россия полностью обеспечивает себя и сахаром, и гречихой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дефицита сахара и других продуктов в России не будет, поскольку импортные семена сахарной свеклы на посевную в этом году правительство уже закупило, потребление стабильно, а производство ожидается на прежнем уровне и даже чуть больше, объяснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «За последние дни многие люди накупили сахара на полгода вперед, так что в дальнейшем спрос будет снижен. Вдобавок экспорт сахара правительство временно запретило, продавать можно только на внутреннем рынке, где уровень потребления ограничен 5,6 млн тонн — столько в России съели в прошлом году. В этих условиях дефицита быть не может», — подтвердил эксперт. Дефицит может появиться только в том случае, если россияне начнут в массовом порядке варить из сахара самогон. Но подобный сценарий маловероятен, если только правительство не соберется вводить сухой закон по примеру экс-президента СССР Михаила Горбачева, отметил Остапкович. «Пустые полки в магазинах, которые мы наблюдали, — это не настоящий дефицит, а паника плюс особенность работы торговых сетей. Они не держат на своих складах запасов одного вида продуктов больше, чем на месяц. Статья по теме Мишустин готовится к продовольственной войне с Западом Сахар подвезут снова, но уже по другим ценам. Почем будут продавать — зависит от инфляции и спроса, но дефицита с сахаром, гречкой, солью не будет», — заверил собеседник. В долгосрочной перспективе цены на продукты будут расти, но не из-за дефицита, а из-за инфляции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «С одной стороны, санкции запустили мощные инфляционные процессы, с другой — набеги на магазины сами по себе могут разгонять инфляцию. Цены будут расти не на все товары и не сразу, а в первую очередь на те, запасы которых кончатся на складах быстрее. Правительство показывает, что дефицита не будет, но это не отменяет санкций и вызванный ими рост цен», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство показало россиянам необоснованность опасений дефицита продуктов в стране. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 марта провел совещание с заместителями, на котором власти рассказали о запасе еды, увеличении посевов и мерах поддержки сельского хозяйства. Правительство успокаивает население, поскольку слухи о дефиците самых востребованных продуктов — сахара и гречки — вызвали панику среди многих людей, начавших скупать их в магазинах, объясняют URA.RU эксперты. Во время доклада Мишустину вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что ажиотажный спрос на гречку и сахар, наблюдавшийся на прошлой неделе, не вызван их дефицитом. «Хочу успокоить граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю, запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявила она. Продовольственная безопасность России зависит от успехов ее агропромышленного комплекса, напомнил Мишустин. Чтобы отечественные предприятия в условиях санкций продолжали работать в полную силу, правительство предусмотрело в федеральном бюджете свыше 100 млрд рублей на поддержку производителей еды. «Необходимо обеспечить для них, как говорил президент [Владимир Путин], максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Тем более что успех агросектора влияет на уровень нашей продовольственной безопасности. Это одна из приоритетных задач», — подчеркнул премьер. Бюджетные деньги пойдут в первую очередь на проведение посевной кампании, которая уже началась в европейской части РФ, добавила Абрамченко. По ее словам, российские аграрии обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями, а посевы зерна, гречихи и сахарной свеклы относительного прошлого года выросли. Не обошла стороной вице-премьер активно обсуждаемую в социальных сетях проблему с импортными семенами. «Мы полностью обеспечены российскими семенами основных зерновых культур. Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно в штабном режиме решают вопросы поставок импортных семян, в том числе овощных культур и картофеля», — заметила она. Дополнительно для насыщения рынка и увеличения ассортимента правительство продолжило расширять поставки импорта из дружественных России стран, которые не стали присоединяться к санкциям Запада из-за спецоперации на Украине, сообщила Абрамченко. Дефицита сахара и других продуктов в России не будет, поскольку импортные семена сахарной свеклы на посевную в этом году правительство уже закупило, потребление стабильно, а производство ожидается на прежнем уровне и даже чуть больше, объяснил URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «За последние дни многие люди накупили сахара на полгода вперед, так что в дальнейшем спрос будет снижен. Вдобавок экспорт сахара правительство временно запретило, продавать можно только на внутреннем рынке, где уровень потребления ограничен 5,6 млн тонн — столько в России съели в прошлом году. В этих условиях дефицита быть не может», — подтвердил эксперт. Дефицит может появиться только в том случае, если россияне начнут в массовом порядке варить из сахара самогон. Но подобный сценарий маловероятен, если только правительство не соберется вводить сухой закон по примеру экс-президента СССР Михаила Горбачева, отметил Остапкович. «Пустые полки в магазинах, которые мы наблюдали, — это не настоящий дефицит, а паника плюс особенность работы торговых сетей. Они не держат на своих складах запасов одного вида продуктов больше, чем на месяц. Сахар подвезут снова, но уже по другим ценам. Почем будут продавать — зависит от инфляции и спроса, но дефицита с сахаром, гречкой, солью не будет», — заверил собеседник. В долгосрочной перспективе цены на продукты будут расти, но не из-за дефицита, а из-за инфляции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «С одной стороны, санкции запустили мощные инфляционные процессы, с другой — набеги на магазины сами по себе могут разгонять инфляцию. Цены будут расти не на все товары и не сразу, а в первую очередь на те, запасы которых кончатся на складах быстрее. Правительство показывает, что дефицита не будет, но это не отменяет санкций и вызванный ими рост цен», — заключил эксперт.