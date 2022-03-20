Военные РФ одним ударом уничтожили более ста наемников на Украине

20 марта 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по центру подготовки армии Украины под Житомиром, где базировались прибывшие в страну иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате были уничтожены более ста военнослужащих и боевиков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских Вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Запись выступления официального представителя Минобороны РФ опубликована в telegram-канале ведомства. В результате удара российских ВСК были ликвидированы более ста военнослужащих и боевиков. Кроме того, ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была уничтожена крупная топливная база ВСУ в Николаевской области. Ранее ракетным комплексом «Кинжал» был поражен подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области. Не исключено, что там накапливалось западное оружие, передаваемое киевскому режиму странами НАТО. В то же время береговой ракетный комплекс «Бастион» ВС РФ уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. Днем 13 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали на Украине до 180 иностранных бойцов и партию вооружения. В ведомстве добавили, что уничтожение наемников продолжится, пишет «Царьград». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. По его словам, спецоперация нужна для демилитаризации и денацификации, а не для оккупации Украины. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска их Донбасса и не выступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.