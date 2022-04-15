Путин дал сигнал о сроках спецоперации на Украине

Россия уже готовит план по восстановлению Донбасса

15 апреля 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что Россия не станет затягивать спецоперацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не будет затягивать спецоперацию на Украине. Именно поэтому он провел 15 апреля совещание с постоянными членами Совбеза по теме гуманитарной политики, объяснили опрошенные URA.RU политологи. По их мнению, Россия намерена помочь в восстановлении Донбасса. В начале встречи глава государства обозначил тему совещания, основная часть которого прошла в закрытом режиме. «В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос — обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал Путин. Заседание Совбеза прошло на фоне освобождения Мариуполя российской армией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Совещание прошло на фоне освобождения Мариуполя российскими войсками и силами Донецкой народной республики (ДНР). Так, в плен сдались более тысячи морпехов вооруженных сил Украины, а армия ДНР полностью освободила от националистов металлургический комбинат имени Ильича. Эксперты считают, что главная тема Совбеза была напрямую связана с восстановлением Донбасса. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов убежден, что это совещание было нужно, чтобы власти смогли быстро расширить гуманитарную составляющую на освобожденных территориях. «Путин дал определенный сигнал о том, что завершение военной фазы спецоперации не за горами, а значит настало время задуматься, как регион возвратится к мирной жизни», — полагает эксперт. Россия займется не только гуманитарной помощью, но и поможет в восстановлении региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Роль России в восстановлении Донбасса будет значительной, добавил он. «Основными вопросами будет восстановление жилого фонда и базовой социальной инфраструктуры: чтобы были вода, электричество, канализация, чтобы работали школы, больницы, другие социально важные объекты», — подчеркнул Кортунов. Поднятая президентом тема логична, поскольку Россия в ближайшее время может завершить военный этап спецоперации и необходимо начать восстанавливать освобожденные территории, согласился замдиректора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов. «На Донбассе существует гуманитарная катастрофа. Нужно решать широчайший перечень вопросов: бытовых, экономических и социальных. Предстоит гигантская работа, которая должна быть проведена», — пояснил политолог. Совещание позволило проработать комплексный план действий по этому вопросу, убежден эксперт. Статья по теме Путин раскрыл планы России по спецоперации на Украине Тема гуманитарной политики поднята вовремя, заявил гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. «Мы должны заботиться о гражданах Украины и помочь им. Националисты уничтожили мосты, электростанции и водоканалы. Нарушилось снабжение продуктами. Россия распространит свои гуманитарные стандарты на Украину», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин дал понять, что Россия не будет затягивать спецоперацию на Украине. Именно поэтому он провел 15 апреля совещание с постоянными членами Совбеза по теме гуманитарной политики, объяснили опрошенные URA.RU политологи. По их мнению, Россия намерена помочь в восстановлении Донбасса. В начале встречи глава государства обозначил тему совещания, основная часть которого прошла в закрытом режиме. «В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос — обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал Путин. Совещание прошло на фоне освобождения Мариуполя российскими войсками и силами Донецкой народной республики (ДНР). Так, в плен сдались более тысячи морпехов вооруженных сил Украины, а армия ДНР полностью освободила от националистов металлургический комбинат имени Ильича. Эксперты считают, что главная тема Совбеза была напрямую связана с восстановлением Донбасса. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов убежден, что это совещание было нужно, чтобы власти смогли быстро расширить гуманитарную составляющую на освобожденных территориях. «Путин дал определенный сигнал о том, что завершение военной фазы спецоперации не за горами, а значит настало время задуматься, как регион возвратится к мирной жизни», — полагает эксперт. Роль России в восстановлении Донбасса будет значительной, добавил он. «Основными вопросами будет восстановление жилого фонда и базовой социальной инфраструктуры: чтобы были вода, электричество, канализация, чтобы работали школы, больницы, другие социально важные объекты», — подчеркнул Кортунов. Поднятая президентом тема логична, поскольку Россия в ближайшее время может завершить военный этап спецоперации и необходимо начать восстанавливать освобожденные территории, согласился замдиректора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов. «На Донбассе существует гуманитарная катастрофа. Нужно решать широчайший перечень вопросов: бытовых, экономических и социальных. Предстоит гигантская работа, которая должна быть проведена», — пояснил политолог. Совещание позволило проработать комплексный план действий по этому вопросу, убежден эксперт. Тема гуманитарной политики поднята вовремя, заявил гендиректор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов. «Мы должны заботиться о гражданах Украины и помочь им. Националисты уничтожили мосты, электростанции и водоканалы. Нарушилось снабжение продуктами. Россия распространит свои гуманитарные стандарты на Украину», — резюмировал политолог.