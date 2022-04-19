Правительство готовит снижение ставок по кредитам

Одной из первых подешевеет ипотека

19 апреля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотеке будут падать вместе с ключевой ставкой Центробанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство сделает ипотеку и другие займы дешевле. Это возможно благодаря снижению инфляции, стабилизации курса рубля и конкуренции между банками, которую премьер-министр Михаил Мишустин на заседании оперштаба по борьбе с санкциями 19 апреля предложил стимулировать требованием раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, экономика справилась с давлением Запада, и Центробанк может снизить ключевую ставку, от которой зависят проценты по кредитам. По словам Мишустина, банкирам следует более открыто конкурировать друг с другом за новых клиентов. «Зачастую банки не включают [в информацию об ипотеке] страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. Граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — указал премьер. Михаил Мишустин потребовал от банков более открытой конкуренции за клиентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возвращение интереса населения к кредитованию — важный показатель того, что экономика России выдержала первый удар санкций, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Во многом это результат мер, которые были оперативно приняты и реализованы правительством и Банком России», — отметил он. Министр добавил, что рубль после кратковременной просадки по отношению к другим валютам укрепился, ажиотажный спрос на продукты и товары спал, а инфляция замедлилась. При этом Решетников выразил обеспокоенность по поводу «охлаждения кредитования экономики» из-за очень высоких ставок по кредитам. Доверие к банковской системе у россиян вернулось, поэтому Центробанк смягчает денежную политику, сказал в своем выступлении глава Минфина Антон Силуанов. «Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Кроме того, курс рубля вернулся к уровням до введения масштабных санкций. Темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции», — доложил Силуанов Мишустину. Ключевая ставка ЦБ находилась на исторически высоком уровне в 20% с 28 февраля, однако 8 апреля регулятор снизил ее до 17% годовых. Новое снижение ключевой ставки ЦБ, а затем и ставок по ипотеке, ожидается до конца апреля, сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Ожидаю снижения ставки ЦБ. По ипотеке тоже, но это будет касаться общих условий кредитования, а по всем программам льготной ипотеки ставки фиксированные», — сказал депутат. Ключевая ставка ЦБ находилась на исторически высоком уровне, но теперь снижается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Мишустина обязать банки раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки Аксаков приветствовал и призвал распространить на все кредиты. «Это решение принято в интересах граждан. Банки часто навязывают людям дополнительные услуги, не только страховку, это значительно влияет на стоимость кредита. Я считаю, что требование раскрывать всю информацию нужно установить не только по ипотечным, но и по потребительским займам. Многие люди не понимают, за что они платят, так им будет проще разобраться», — подчеркнул он. Ключевая ставка Центробанка будет снижена в конце апреля или в начале мая, вслед за этим должны подешеветь ипотечный и другие кредиты, прогнозирует ведущий аналитик «Золотого монетного дома», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. «О скором снижении ставки свидетельствует ситуация на рынке государственных и корпоративных облигаций, ставки по которым уже упали. ЦБ повышал ставку для защиты банковской системы, из которой люди выносили не только валюту, но и наличные рубли, что вызвало кризис ликвидности. Когда ставку резко подняли до 20%, люди понесли наличные обратно на вклады, а валютная паника была погашена», — напомнил специалист. По словам Голубовского, теперь правительство стремится снизить ставку, чтобы сделать кредиты для людей и бизнеса дешевле и тем самым не допустить сползания страны в экономическую депрессию. «Предприятия смогут перекредитоваться на более выгодных условиях, то есть оборотные средства для них станут дешевле. Для населения займы тоже станут доступнее. В итоге это замедлит инфляцию, потому что издержки на обслуживание кредитов станут меньше, а они закладываются в цены. Обычно снижение ставки может провоцировать рост инфляции, но у нас все инфляционные риски уже реализовались, поэтому власть может снижать ставку без подобных опасений», — добавил финансист. Статья по теме Власть придумала новый прием против санкций Стоимость ипотеки и остальных кредитов зависит от ключевой ставки ЦБ, поэтому если регулятор снизит свою ставку, коммерческие банки последуют его примеру, рассказала URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Ключевая ставка — это стоимость денег, по которой банки могут их занять у Центробанка. Чтобы выдавать кредиты, банки вынуждены учитывать ставку и добавлять свою маржу, обычно это несколько процентов. В начале месяца ставка ЦБ была 20%, потом снизилась до 17%, но это все равно очень много и для предприятий, и для простых людей. Никакой бизнес, кроме криминального, не дает такого дохода. Если ставки упадут, это оживит экономику, а люди будут охотнее покупать жилье, в этом и заключается цель правительства», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство сделает ипотеку и другие займы дешевле. Это возможно благодаря снижению инфляции, стабилизации курса рубля и конкуренции между банками, которую премьер-министр Михаил Мишустин на заседании оперштаба по борьбе с санкциями 19 апреля предложил стимулировать требованием раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки, объяснили URA.RU эксперты. По их словам, экономика справилась с давлением Запада, и Центробанк может снизить ключевую ставку, от которой зависят проценты по кредитам. По словам Мишустина, банкирам следует более открыто конкурировать друг с другом за новых клиентов. «Зачастую банки не включают [в информацию об ипотеке] страховку, но заемщик такие расходы все равно несет. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. Граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — указал премьер. Возвращение интереса населения к кредитованию — важный показатель того, что экономика России выдержала первый удар санкций, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Во многом это результат мер, которые были оперативно приняты и реализованы правительством и Банком России», — отметил он. Министр добавил, что рубль после кратковременной просадки по отношению к другим валютам укрепился, ажиотажный спрос на продукты и товары спал, а инфляция замедлилась. При этом Решетников выразил обеспокоенность по поводу «охлаждения кредитования экономики» из-за очень высоких ставок по кредитам. Доверие к банковской системе у россиян вернулось, поэтому Центробанк смягчает денежную политику, сказал в своем выступлении глава Минфина Антон Силуанов. «Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Кроме того, курс рубля вернулся к уровням до введения масштабных санкций. Темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции», — доложил Силуанов Мишустину. Ключевая ставка ЦБ находилась на исторически высоком уровне в 20% с 28 февраля, однако 8 апреля регулятор снизил ее до 17% годовых. Новое снижение ключевой ставки ЦБ, а затем и ставок по ипотеке, ожидается до конца апреля, сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Ожидаю снижения ставки ЦБ. По ипотеке тоже, но это будет касаться общих условий кредитования, а по всем программам льготной ипотеки ставки фиксированные», — сказал депутат. Решение Мишустина обязать банки раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки Аксаков приветствовал и призвал распространить на все кредиты. «Это решение принято в интересах граждан. Банки часто навязывают людям дополнительные услуги, не только страховку, это значительно влияет на стоимость кредита. Я считаю, что требование раскрывать всю информацию нужно установить не только по ипотечным, но и по потребительским займам. Многие люди не понимают, за что они платят, так им будет проще разобраться», — подчеркнул он. Ключевая ставка Центробанка будет снижена в конце апреля или в начале мая, вслед за этим должны подешеветь ипотечный и другие кредиты, прогнозирует ведущий аналитик «Золотого монетного дома», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. «О скором снижении ставки свидетельствует ситуация на рынке государственных и корпоративных облигаций, ставки по которым уже упали. ЦБ повышал ставку для защиты банковской системы, из которой люди выносили не только валюту, но и наличные рубли, что вызвало кризис ликвидности. Когда ставку резко подняли до 20%, люди понесли наличные обратно на вклады, а валютная паника была погашена», — напомнил специалист. По словам Голубовского, теперь правительство стремится снизить ставку, чтобы сделать кредиты для людей и бизнеса дешевле и тем самым не допустить сползания страны в экономическую депрессию. «Предприятия смогут перекредитоваться на более выгодных условиях, то есть оборотные средства для них станут дешевле. Для населения займы тоже станут доступнее. В итоге это замедлит инфляцию, потому что издержки на обслуживание кредитов станут меньше, а они закладываются в цены. Обычно снижение ставки может провоцировать рост инфляции, но у нас все инфляционные риски уже реализовались, поэтому власть может снижать ставку без подобных опасений», — добавил финансист. Стоимость ипотеки и остальных кредитов зависит от ключевой ставки ЦБ, поэтому если регулятор снизит свою ставку, коммерческие банки последуют его примеру, рассказала URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Ключевая ставка — это стоимость денег, по которой банки могут их занять у Центробанка. Чтобы выдавать кредиты, банки вынуждены учитывать ставку и добавлять свою маржу, обычно это несколько процентов. В начале месяца ставка ЦБ была 20%, потом снизилась до 17%, но это все равно очень много и для предприятий, и для простых людей. Никакой бизнес, кроме криминального, не дает такого дохода. Если ставки упадут, это оживит экономику, а люди будут охотнее покупать жилье, в этом и заключается цель правительства», — заключила она.