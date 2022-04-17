Аналитики объяснили снижение цен на товары в России

17 апреля 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

В магазинах начали снижаться цены на некоторые продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Снижение стоимости на товары и продукты в России связано с падением доллара и укреплением рубля. Об этом заявил финансовый консультант Николай Горелов. «Крупнейшие сети распространения, и интернет-маркетплейсы фиксируют одну и ту же тенденцию. Это связано с укреплением курса рубля и восстановлением логистических цепочек. А как только Центробанк снизил ключевую ставку, всем сразу стало понятно, что сдерживать инфляцию таким жестким способом российский регулятор уже не планирует», — цитирует «Подмосковье Сегодня» Горелова. По его словам, заработали другие финансовые механизмы, поэтому исчез страх обвала рубля. В комитете Мособлдумы также считают, что причиной падения цен на бытовую технику и предметы первой необходимости стало изменение курса рубля. Сообщается, что также повлияла заморозка цен в крупных сетях. Экономист Михаил Беляев заявил, что ситуация изменилась, когда Россия ввела оплату газа рублями для недружественных стран. Многие товары все еще стоят намного дороже, но эту ситуацию можно изменить при гибкой экономической политике, считает он. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничили наценку на продукты на уровне 5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Снижение стоимости на товары и продукты в России связано с падением доллара и укреплением рубля. Об этом заявил финансовый консультант Николай Горелов. «Крупнейшие сети распространения, и интернет-маркетплейсы фиксируют одну и ту же тенденцию. Это связано с укреплением курса рубля и восстановлением логистических цепочек. А как только Центробанк снизил ключевую ставку, всем сразу стало понятно, что сдерживать инфляцию таким жестким способом российский регулятор уже не планирует», — цитирует «Подмосковье Сегодня» Горелова. По его словам, заработали другие финансовые механизмы, поэтому исчез страх обвала рубля. В комитете Мособлдумы также считают, что причиной падения цен на бытовую технику и предметы первой необходимости стало изменение курса рубля. Сообщается, что также повлияла заморозка цен в крупных сетях. Экономист Михаил Беляев заявил, что ситуация изменилась, когда Россия ввела оплату газа рублями для недружественных стран. Многие товары все еще стоят намного дороже, но эту ситуацию можно изменить при гибкой экономической политике, считает он. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничили наценку на продукты на уровне 5%.