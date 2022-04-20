Danone отказалась продавать россиянам элитную минералку

20 апреля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Danone продолжит поставлять в РФ молочные продукты, лечебное и детское питание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская компания Danone прекратила поставлять в Россию минеральную воду Evian и растительные напитки под брендом Alpro. Об этом говорится в финансовом отчете корпорации за I квартал 2022 года. «Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт Evian и Alpro», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Danone. Ранее компания решила приостановить в России свои инвестиционные проекты. При этом Danone опровергла слухи об уходе с рынка РФ, передает RT. Ранее концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. Компания PepsiCo прекратила также продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французская компания Danone прекратила поставлять в Россию минеральную воду Evian и растительные напитки под брендом Alpro. Об этом говорится в финансовом отчете корпорации за I квартал 2022 года. «Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт Evian и Alpro», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Danone. Ранее компания решила приостановить в России свои инвестиционные проекты. При этом Danone опровергла слухи об уходе с рынка РФ, передает RT. Ранее концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. Компания PepsiCo прекратила также продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.