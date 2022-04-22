Историк Широкорад: ВСУ могут устроить теракт на Запорожской АЭС

22 апреля 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС находится в районе проведения спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины могут устроить провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в ее подрыве Россию, так как атомная электростанция находится ближе всего к району проведении спецоперации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «В районе Лисичанска, Рубежное есть огромное количество химических предприятий, и если ВСУ их взорвут, то будет экологическая катастрофа. Также они могут сделать провокацию на Запорожской АЭС, так как электростанция ближе всего находится к району проведения спецоперации. В результате чего может быть сильное превышение радиационного фона, никак во время аварии на Чернобыльской, но достаточное. На мой взгляд, все здесь будет зависеть от Запада. Если намекнут на то, что нужна провокация на заводах, то ее устроят», — объяснил Александр Широкорад. Историк подчеркнул, что в случае взрыва атомной электростанции пострадать может не только Россия, но и Европа. «Если взорвут тогда, когда ветер будет идти на Россию, на восток, то серьезные неприятности у нас могут быть в Ростовской области, в Крыму, а если на запад, тогда не поздоровится уже всему югу Украины и даже Венгрии, а они на это отреагируют жестко. На Западе все здравомыслящие люди понимают, что взрыв на АЭС и на химических заводах может сделать только Украина, так как такое характерно отступающей стороне, а не наступающей», — подчеркнул Широкорад. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, 9 апреля была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. В эфире украинского телевидения основатель нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрей Билецкий предупредил о планах нанесения ракетного удара «Точкой-У» в случае проведения в Мариуполе шествия «Бессмертного полка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины могут устроить провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в ее подрыве Россию, так как атомная электростанция находится ближе всего к району проведении спецоперации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «В районе Лисичанска, Рубежное есть огромное количество химических предприятий, и если ВСУ их взорвут, то будет экологическая катастрофа. Также они могут сделать провокацию на Запорожской АЭС, так как электростанция ближе всего находится к району проведения спецоперации. В результате чего может быть сильное превышение радиационного фона, никак во время аварии на Чернобыльской, но достаточное. На мой взгляд, все здесь будет зависеть от Запада. Если намекнут на то, что нужна провокация на заводах, то ее устроят», — объяснил Александр Широкорад. Историк подчеркнул, что в случае взрыва атомной электростанции пострадать может не только Россия, но и Европа. «Если взорвут тогда, когда ветер будет идти на Россию, на восток, то серьезные неприятности у нас могут быть в Ростовской области, в Крыму, а если на запад, тогда не поздоровится уже всему югу Украины и даже Венгрии, а они на это отреагируют жестко. На Западе все здравомыслящие люди понимают, что взрыв на АЭС и на химических заводах может сделать только Украина, так как такое характерно отступающей стороне, а не наступающей», — подчеркнул Широкорад. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, цель ее — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на спецоперацию Киев начал готовить ряд провокаций, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в отношении граждан Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче, 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, 9 апреля была взорвана цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. В эфире украинского телевидения основатель нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрей Билецкий предупредил о планах нанесения ракетного удара «Точкой-У» в случае проведения в Мариуполе шествия «Бессмертного полка».