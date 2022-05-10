Свердловский губернатор получил сигнал, избежав зачистки элит

В переизбрании Куйвашева появилась определенность

10 мая 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Пойдет ли Евгений Куйвашев на новый губернаторский срок, официально до сих пор не объявлено Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в этом году истекают полномочия, пойдет на новый срок. Об этом, по мнению собеседников URA.RU в политкругах, свидетельствуют итоги «губернаторопада» 10 мая, когда сразу пять глав российских регионов объявили об отставке. Впрочем, федеральные эксперты уверяют, что эта волна увольнений — не последняя в ближайшие месяцы, и главная интрига для Куйвашева еще впереди. Во второй половине дня 10 мая пять губернаторов один за другим объявили о сложении полномочий. Первым свою отставку анонсировал глава Томской области Сергей Жвачкин, вслед за ним это сделали губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев, Рязанской области Николай Любимов и глава Марий Эл Александр Евстифеев. У всех пятерых в этом году истекали полномочия, и до этого дня было неясно, пойдут ли они на новый срок. В команде Евгения Куйвашева пристально следят за отставками других губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В такой ситуации до сих пор находится губернатор Куйвашев. Вопрос о его возможном переизбрании остается открытым с осени 2021 года. Тогда пошли первые слухи, что губернатор вот-вот поедет на личный разговор к президенту Владимиру Путину — это обязательная процедура для глав регионов, идущих на переизбрание. Однако встреча раз за разом откладывалась. Сейчас команда Куйвашева рассчитывает, что шеф получит окончательное одобрение Кремля до конца мая. Всего, включая Свердловскую область, срок полномочий истекает у первых лиц в 15 субъектах России. В 11 из них осенью должны были пройти плановые выборы — «губернаторопад» затронул почти половину этих регионов. Традиционно увольнения губернаторов случаются ежегодно в течение короткого срока. Так, в 2021-м смена руководителей прошла разом в семи регионах, а в 2020-м — в четырех. Основная часть нынешних губернаторских отставок уже позади, и сохранение Куйвашева в должности теперь фактически подтверждено, Статья по теме Свердловская элита выяснила, когда Куйвашеву продлят полномочия считает екатеринбургский политолог, участник крупных электоральных кампаний прошлых лет Александр Белоусов. «Очевидно, что Евгений Куйвашев сохраняется. Никогда разговоров о том, что он не идет [на выборы-2022], не было — претензии в его адрес не звучали», — заметил он в разговоре с URA.RU, допустив при этом, что точечные отставки в других регионах еще могут произойти. Вместе с тем уже случившиеся увольнения в политтусовке находят неслучайными. Скорый уход всех пяти губернаторов активно обсуждался экспертами и чиновниками на протяжении последних месяцев — и для каждой отставки были предпосылки. Например, увольнение кировского губернатора Васильева связывают с провалом региона на выборах в Госдуму (29,5% за «Единую Россию», одна из худших цифр в стране). Та же кампания подвела Евстифеева из Марий Эл (единороссы проиграли КПРФ с разницей в 3%). Уход саратовца Радаева объясняют возрастом (в апреле исполнился 61 год), а рязанца Любимова — непопулярностью в собственном регионе. Наибольший интерес свердловской элиты вызвала отставка томского губернатора Жвачкина. Дело в том, что он возглавлял свой регион с 2012 года — ровно так же, как и Куйвашев. «Важным этапом для меня стало 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет моего губернаторства», — написал Жвачкин в своем официальном объявлении об отставке, заключив, что «нужно давать дорогу молодым». Сергей Жвачкин — губернатор с 10-летним стажем, как и его свердловский коллега Фото: Владимир Андреев © URA.RU Параллели между Жвачкиным и Куйвашевым неизбежны, и десятилетие на посту — фактор риска для свердловского губернатора, полагает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Вариант с отставкой по-прежнему есть. Но в таком сложном и финансово емком регионе Куйвашеву удавалось балансировать в предыдущие годы. Откровенных проколов у него [за время губернаторства] не было. Поэтому вопрос пока остается открытым», — дает оценку специалист. В параллели Жвачкина и Куйвашева именно у свердловского губернатора есть преимущество, указывает политтехнолог, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, близкий к администрации президента РФ. Во-первых, поясняет он, 51-летний Куйвашев моложе Жвачкина на 14 лет. А во-вторых, патрон свердловчанина, его бывший начальник и мэр Москвы Сергей Собянин имеет больше влияния, чем покровитель Жвачкина, глава совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Вместе с тем Минченко тоже не исключает, что выводы о сохранении Куйвашева в должности пока преждевременны. «Все еще может измениться. Куйвашев в подвешенном состоянии. И он, и [оренбургский губернатор Денис] Паслер остаются в группе риска, — предполагает политтехнолог. — Думаю, граница отставок — начало июня». Несмотря на скепсис экспертов, в свердловской власти настроения о будущем шефа оптимистичные. Источник URA.RU, близкий к окружению Куйвашева, дает понять, что процедура согласования губернатора уже запущена: «Все в процессе». А собеседник в команде главы региона и вовсе уточняет, что есть основания ждать развязку интриги «уже к концу месяца». Избирательная кампания Евгения Куйвашева, как и других губернаторов, еще не стартовала Фото: Анна Майорова © URA.RU Электоральных угроз для Куйвашева внутри региона на сегодняшний день нет, фиксирует директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков: «За исключением, может быть, будущих последствий экономических санкций. Здесь важна реакция руководства области, и в этом смысле плюс, что у Куйвашева уже сформирована своя команда. Коней на переправе не меняют». Случившийся «губернаторопад», как считают эксперты, приоткрыл завесу и другой политической тайны. Несколько месяцев продолжаются споры, в каком формате пройдут нынешние губернаторские выборы: глав регионов изберут либо традиционным всенародным голосованием, либо назначат через законодательные собрания. Политологи Белоусов и Русаков сходятся во мнении, что произошедшие отставки — признак возможного сохранения прямых выборов. Однако окончательной позиции в Кремле, уточняет источник URA.RU во власти, на сегодня нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого в этом году истекают полномочия, пойдет на новый срок. Об этом, по мнению собеседников URA.RU в политкругах, свидетельствуют итоги «губернаторопада» 10 мая, когда сразу пять глав российских регионов объявили об отставке. Впрочем, федеральные эксперты уверяют, что эта волна увольнений — не последняя в ближайшие месяцы, и главная интрига для Куйвашева еще впереди. Во второй половине дня 10 мая пять губернаторов один за другим объявили о сложении полномочий. Первым свою отставку анонсировал глава Томской области Сергей Жвачкин, вслед за ним это сделали губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев, Рязанской области Николай Любимов и глава Марий Эл Александр Евстифеев. У всех пятерых в этом году истекали полномочия, и до этого дня было неясно, пойдут ли они на новый срок. В такой ситуации до сих пор находится губернатор Куйвашев. Вопрос о его возможном переизбрании остается открытым с осени 2021 года. Тогда пошли первые слухи, что губернатор вот-вот поедет на личный разговор к президенту Владимиру Путину — это обязательная процедура для глав регионов, идущих на переизбрание. Однако встреча раз за разом откладывалась. Сейчас команда Куйвашева рассчитывает, что шеф получит окончательное одобрение Кремля до конца мая. Всего, включая Свердловскую область, срок полномочий истекает у первых лиц в 15 субъектах России. В 11 из них осенью должны были пройти плановые выборы — «губернаторопад» затронул почти половину этих регионов. Традиционно увольнения губернаторов случаются ежегодно в течение короткого срока. Так, в 2021-м смена руководителей прошла разом в семи регионах, а в 2020-м — в четырех. Основная часть нынешних губернаторских отставок уже позади, и сохранение Куйвашева в должности теперь фактически подтверждено, считает екатеринбургский политолог, участник крупных электоральных кампаний прошлых лет Александр Белоусов. «Очевидно, что Евгений Куйвашев сохраняется. Никогда разговоров о том, что он не идет [на выборы-2022], не было — претензии в его адрес не звучали», — заметил он в разговоре с URA.RU, допустив при этом, что точечные отставки в других регионах еще могут произойти. Вместе с тем уже случившиеся увольнения в политтусовке находят неслучайными. Скорый уход всех пяти губернаторов активно обсуждался экспертами и чиновниками на протяжении последних месяцев — и для каждой отставки были предпосылки. Например, увольнение кировского губернатора Васильева связывают с провалом региона на выборах в Госдуму (29,5% за «Единую Россию», одна из худших цифр в стране). Та же кампания подвела Евстифеева из Марий Эл (единороссы проиграли КПРФ с разницей в 3%). Уход саратовца Радаева объясняют возрастом (в апреле исполнился 61 год), а рязанца Любимова — непопулярностью в собственном регионе. Наибольший интерес свердловской элиты вызвала отставка томского губернатора Жвачкина. Дело в том, что он возглавлял свой регион с 2012 года — ровно так же, как и Куйвашев. «Важным этапом для меня стало 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет моего губернаторства», — написал Жвачкин в своем официальном объявлении об отставке, заключив, что «нужно давать дорогу молодым». Параллели между Жвачкиным и Куйвашевым неизбежны, и десятилетие на посту — фактор риска для свердловского губернатора, полагает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Вариант с отставкой по-прежнему есть. Но в таком сложном и финансово емком регионе Куйвашеву удавалось балансировать в предыдущие годы. Откровенных проколов у него [за время губернаторства] не было. Поэтому вопрос пока остается открытым», — дает оценку специалист. В параллели Жвачкина и Куйвашева именно у свердловского губернатора есть преимущество, указывает политтехнолог, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, близкий к администрации президента РФ. Во-первых, поясняет он, 51-летний Куйвашев моложе Жвачкина на 14 лет. А во-вторых, патрон свердловчанина, его бывший начальник и мэр Москвы Сергей Собянин имеет больше влияния, чем покровитель Жвачкина, глава совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Вместе с тем Минченко тоже не исключает, что выводы о сохранении Куйвашева в должности пока преждевременны. «Все еще может измениться. Куйвашев в подвешенном состоянии. И он, и [оренбургский губернатор Денис] Паслер остаются в группе риска, — предполагает политтехнолог. — Думаю, граница отставок — начало июня». Несмотря на скепсис экспертов, в свердловской власти настроения о будущем шефа оптимистичные. Источник URA.RU, близкий к окружению Куйвашева, дает понять, что процедура согласования губернатора уже запущена: «Все в процессе». А собеседник в команде главы региона и вовсе уточняет, что есть основания ждать развязку интриги «уже к концу месяца». Электоральных угроз для Куйвашева внутри региона на сегодняшний день нет, фиксирует директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков: «За исключением, может быть, будущих последствий экономических санкций. Здесь важна реакция руководства области, и в этом смысле плюс, что у Куйвашева уже сформирована своя команда. Коней на переправе не меняют». Случившийся «губернаторопад», как считают эксперты, приоткрыл завесу и другой политической тайны. Несколько месяцев продолжаются споры, в каком формате пройдут нынешние губернаторские выборы: глав регионов изберут либо традиционным всенародным голосованием, либо назначат через законодательные собрания. Политологи Белоусов и Русаков сходятся во мнении, что произошедшие отставки — признак возможного сохранения прямых выборов. Однако окончательной позиции в Кремле, уточняет источник URA.RU во власти, на сегодня нет.