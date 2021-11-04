Молдавия судорожно пытается найти выход из газового кризиса

Власти Молдовы пытаются разобраться со своими долгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Молдавии не собираются закрывать долг непризнанной Приднестровской республики компании «Газпром», вопрос его погашения может решатся только в международном арбитражном суде. Об этом заявила в среду премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

«Этот долг, который образовался, в том числе в результате решений „Газпрома“, и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания „Молдовагаз“. Этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде», — заявила Гаврилица в интервью с румынским телеканалом PRO TV.

По ее словам, приднестровский долг составляет 7,5 миллиарда долларов. Приднестровье потребляет больший объем газа, чем Молдавия, используя его в целях производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая снабжает республику электроэнергией. Премьер Молдавии пояснила, что страна платит за эти расходы, однако деньги используются по усмотрению администрации Приднестровья.

Между молдавскими и российскими властями состоялись переговоры по транзиту газа из РФ. Российская сторона предложила скидку 25%, но тогда Молдавия должна была пообещать вернуть накопившийся за прошлые годы долг. Эти переговоры закончились безрезультативно. Тогда власти Молдавии нашли альтернативу российскому газу и закупили один миллион кубометров газа у Польши. Эта закупка была пробной. Правительство Молдовы хотело проверить возможности импорта газа из альтернативных источников.