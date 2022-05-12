Молдавия сделала новый шаг для вступления в ЕС

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Молдавия передала вторую часть опросника для вступления в ЕС Фото:

Молдавия передала послу ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

«Семь томов с ответами Молдавии на вопросы Еврокомиссии были переданы послу ЕС в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон», — передает корреспондент «Интерфакса». Еврокомиссар уверила, что ЕС старается ускорить процесс вступления Молдавии в ЕС.

Молдавия передала Евросоюзу первую часть заполненной анкеты 22 апреля. Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заполнил заявку на вступление в Евросоюз 18 апреля. Однако процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. По мнению политолога Всеволода Шимова, никто не допустит, чтобы Украина стала частью этого объединения, поскольку страна находится в стадии конфликта с Россией, разрушена экономика и есть территориальные проблемы, пишет портал «Дни.ру».

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Молдавия передала послу ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила премьер Молдавии Наталья Гаврилица. «Семь томов с ответами Молдавии на вопросы Еврокомиссии были переданы послу ЕС в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон», — передает корреспондент «Интерфакса». Еврокомиссар уверила, что ЕС старается ускорить процесс вступления Молдавии в ЕС. Молдавия передала Евросоюзу первую часть заполненной анкеты 22 апреля. Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заполнил заявку на вступление в Евросоюз 18 апреля. Однако процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 20 лет из-за уровня жизни и коррупции в стране. По мнению политолога Всеволода Шимова, никто не допустит, чтобы Украина стала частью этого объединения, поскольку страна находится в стадии конфликта с Россией, разрушена экономика и есть территориальные проблемы, пишет портал «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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