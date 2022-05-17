Финляндия отказалась выполнять требования Путина по газу

17 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

GASUM не принял условия российской стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финская государственная газовая компания GASUM отказалась от ультиматума, который выдвинул президент РФ Владимир Путин по оплате за газ в рублях. Кроме того, GASUM подала иск в арбитражный суд. Об этом говорится на официальном сайте компании. «GASUM не принимает предложение ООО „Газпром экспорт“ перейти на расчеты в рублях. Следовательно, не будет платить рубли в соответствии с договором о закупках. В этой ситуации у GASUM не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», — сообщается в заявлении. При этом рублевые счета уже открыли 20 крупных европейских компаний, еще 14 — подали соответствующие заявки, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Еврокомиссия собирается издать документ, фактически разрешающий европейским покупателям российского газа оплачивать энергоноситель по «рублевой» схеме, несмотря на санкции против РФ, уточняет MK.RU . Из-за начала специальной операции на Украине страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. В шестой, еще не принятый пакет входит эмбарго на импорт нефти, но не все члены ЕС согласны с такими ограничениями из-за зависимости от энергоресурсов РФ. От России последовал ответ на ограничения со стороны Запада. В марте этого года президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финская государственная газовая компания GASUM отказалась от ультиматума, который выдвинул президент РФ Владимир Путин по оплате за газ в рублях. Кроме того, GASUM подала иск в арбитражный суд. Об этом говорится на официальном сайте компании. «GASUM не принимает предложение ООО „Газпром экспорт“ перейти на расчеты в рублях. Следовательно, не будет платить рубли в соответствии с договором о закупках. В этой ситуации у GASUM не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», — сообщается в заявлении. При этом рублевые счета уже открыли 20 крупных европейских компаний, еще 14 — подали соответствующие заявки, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Еврокомиссия собирается издать документ, фактически разрешающий европейским покупателям российского газа оплачивать энергоноситель по «рублевой» схеме, несмотря на санкции против РФ, уточняет MK.RU. Из-за начала специальной операции на Украине страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. В шестой, еще не принятый пакет входит эмбарго на импорт нефти, но не все члены ЕС согласны с такими ограничениями из-за зависимости от энергоресурсов РФ. От России последовал ответ на ограничения со стороны Запада. В марте этого года президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.