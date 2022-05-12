12 мая 2022

На челябинском заводе работают над новыми моделями трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Челябинской области Дубровского Бориса в Усть-катав, на Усть-Катавский вагоностроительный завод, уквз
Одну из трех новых моделей планируют запустить в серийное производство в конце 2022 года Фото:
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На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», в условиях санкций разрабатывают несколько новых моделей трамвайных вагонов. Как сообщили URA.RU на предприятии, одну из трех новых моделей планирую запустить в серийное производство в конце 2022 года.

«В конце 2022 года планируется запустить в серийное производство новую трехсекционную модель трамвайного вагона в стиле ретро со 100% низким уровнем пола. Также в конце года УКВЗ планирует начать сборку первого беспилотного трамвая. Такие трамваи могут быть использованы на космодроме „Восточный“. Людей будут перевозить современные пятисекционные низкопольные трамвайные вагоны, разработка которых начнется в 2023 году», — рассказали URA.RU на заводе.

По словам генерального директора предприятия Романа Новикова, им важно чтобы выпускаемые с завода продукты были высокотехнологичными, имели современный дизайн, вписывались в интерьер каждого конкретного города. Также техника предприятия должна отвечать нуждам безопасности, повышенной вместимости, вопросам удобства перевозки пассажиров с учетом индивидуальных особенностей городов и рельсового покрытия.

Ранее на предприятии заявили, что полностью отказались от импортных комплектующих при сборке вагонов. Часть деталей изготавливают непосредственно на предприятии. В 2022 году предприятие планирует выпустить минимум 100 вагонов, 30 из которых отправят в Челябинск.

Программа импортозамещения в РФ позволила массе предприятий выйти на новый для себя уровень в условиях усилившегося санкционного давления со стороны Запада. Многие отечественные компании стали сотрудничать между собой, тем самым спокойно пережив уход зарубежных поставщиков.

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На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», в условиях санкций разрабатывают несколько новых моделей трамвайных вагонов. Как сообщили URA.RU на предприятии, одну из трех новых моделей планирую запустить в серийное производство в конце 2022 года. «В конце 2022 года планируется запустить в серийное производство новую трехсекционную модель трамвайного вагона в стиле ретро со 100% низким уровнем пола. Также в конце года УКВЗ планирует начать сборку первого беспилотного трамвая. Такие трамваи могут быть использованы на космодроме „Восточный“. Людей будут перевозить современные пятисекционные низкопольные трамвайные вагоны, разработка которых начнется в 2023 году», — рассказали URA.RU на заводе. По словам генерального директора предприятия Романа Новикова, им важно чтобы выпускаемые с завода продукты были высокотехнологичными, имели современный дизайн, вписывались в интерьер каждого конкретного города. Также техника предприятия должна отвечать нуждам безопасности, повышенной вместимости, вопросам удобства перевозки пассажиров с учетом индивидуальных особенностей городов и рельсового покрытия. Ранее на предприятии заявили, что полностью отказались от импортных комплектующих при сборке вагонов. Часть деталей изготавливают непосредственно на предприятии. В 2022 году предприятие планирует выпустить минимум 100 вагонов, 30 из которых отправят в Челябинск. Программа импортозамещения в РФ позволила массе предприятий выйти на новый для себя уровень в условиях усилившегося санкционного давления со стороны Запада. Многие отечественные компании стали сотрудничать между собой, тем самым спокойно пережив уход зарубежных поставщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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