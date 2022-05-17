Лучшие студенты России получат миллионы рублей на свои стартапы

Молодые ученые — студенты российских вузов — могут получить по миллиону рублей на реализацию своих проектов в рамках второй волны конкурса «Студенческий стартап». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. Особое внимание будет уделено стартап-проектам по микроэлектронике, медицине и импортозамещению технологий. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов — будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит один миллион рублей», — сказал он во время лекции на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».
Сам конкурс реализуется в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», а саму стратегическую инициативу утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Чернышенко пояснил, что в ближайшие несколько лет в России предстоит создать научно-технологический прорыв. Для этого подключаются инициативные школьники и студенты, которые помогут развитию общества и страны в целом.
Всероссийский марафон «Новые горизонты» проходит три дня — с 17 по 19 мая. Он организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.
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Молодые ученые — студенты российских вузов — могут получить по миллиону рублей на реализацию своих проектов в рамках второй волны конкурса «Студенческий стартап». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. Особое внимание будет уделено стартап-проектам по микроэлектронике, медицине и импортозамещению технологий. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов — будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит один миллион рублей», — сказал он во время лекции на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты». Сам конкурс реализуется в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», а саму стратегическую инициативу утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Чернышенко пояснил, что в ближайшие несколько лет в России предстоит создать научно-технологический прорыв. Для этого подключаются инициативные школьники и студенты, которые помогут развитию общества и страны в целом. Всероссийский марафон «Новые горизонты» проходит три дня — с 17 по 19 мая. Он организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.