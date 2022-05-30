Путин показал Эрдогану, как избежать голода из-за Украины

Президент РФ Владимир Путин воспользовался нейтралитетом Турции, чтобы показать Западу, как избежать продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Он дал понять, что санкции США и ЕС в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений надо пересмотреть. Это не означает их снятия, но исключения возможны, пояснили URA.RU эксперты, комментируя разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая.
В разговоре со своим турецким коллегой Путин сделал акцент на обеспечении безопасного судоходства в Черной и Азовском морях. Обе акватории еще в начале российской военной спецоперации были заминированы украинской армией. «Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сказано в сообщении Кремля.
Турция — одна из крупнейших стран мира, которые не присоединились к антироссийским санкциям
Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Невозможность вывоза украинской пшеницы по морю обостряет ситуацию на мировом продовольственном рынке. Путин отметил, что проблемы возникли «вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств». «[Президентом Путиным] подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — сообщили в пресс-службе президента.
Путин и Эрдоган вновь поговорили по телефону, спустя месяц. В апреле лидеры общались трижды. А за все время российской спецоперации по защите Донбасса это пятый разговор президентов. Если в предыдущих акцент делался на военную составляющую, на этот раз одной из ключевых тем стали вопросы продовольственной безопасности, в том числе возможности вывоза пшеницы из Украины в европейские страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц (справа) пытаются играть основную роль в урегулировании кризиса на Украине
Фото: Bundesregierung\Denzel
Эта же тема поднималась и 28 мая в трехстороннем разговоре российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Им, как сообщили в Кремле, Путин также «аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия».
Среди лидеров трех государств существует определенная конкуренция — прежде всего каждый хотел бы сыграть основную роль в разрешении российско-украинского конфликта, отмечают эксперты. Но, в отличие от Шольца и Макрона, с Эрдоганом у Путина более доверительные отношения. «Обсуждать с лидерам европейских государств нечего — они поставляют вооружение Украине и фактически являются участниками конфликта. Они не очень перспективные партнеры для нас, они не самостоятельные. Для Путина важно поддерживать с ними диалог. В отношениях же с Турцией существуют конкретные темы, к которым есть взаимный интерес. Поэтому такой диалог наиболее перспективен», — пояснил Евсеев.
Зерно из украинских портов могло бы вывозиться, если бы на то была воля Киева
Путину важно было донести, что вывозу украинского зерна Россия не препятствует, отметил политолог. Пшеница не вывозится по другим причинам. «Россия не против вывоза зерна [из Украины, о чем еще раз заявил президент]. Вопрос: а украинская сторона выпускает эти корабли с зерном или нет? Есть подозрения, что нет. И это касается не только Одессы, но и других портов. Да, есть угроза мин, [чтобы сделать проход судов безопасным] должны работать тральщики, но в сегодняшних условиях тралить мины никто [с украинской стороны] не будет. Это хороший повод, чтобы никакие суда из украинских портов не выходили. Это и разъяснил Путин», — отметил Евсеев.
Акцент на продовольственную безопасность сделан неслучайно. Турция является одним из крупных покупателей российского и украинского зерна, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вопросы продовольственной безопасности Турцию касаются напрямую. Кроме того, это транзитная страна. Через Турцию идут поставки продовольствия и удобрений в страны Ближнего Востока, Африку и дальше по всему миру», — отметил Кортунов.
Однако вряд ли можно говорить, что Турция будет способствовать, чтобы Запад снял санкции в отношении России, убеждены эксперты. По мнению Андрея Кортунова, речь может идти лишь «о создании определенного набора исключений из санкционного режима». «Такая практика существует: при необходимости США и ЕС принимают решение в силу определенных причин исключить какие-то позиции из санкционного режима. В данном случае идет речь о том, чтобы из санкционного режима исключили российские и иностранные сухогрузы, которые перевозят российское зерно, портовое обслуживание, вопросы страховок и т. д.» — объяснил Кортунов.
Турция остается одной из немногих крупнейших стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям
Фото: depositphotos.com
Иной позиции придерживается завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что «Эрдоган не будет вступаться за Россию перед ЕС И США, чтобы как-то смягчить санкции». «Не думаю, что и Путин об этом его просил. Но сейчас надо найти решение, куда пойдут удобрения и продовольствия. Президенту еще раз важно было подчеркнуть, что не мы накладывали санкции и не мы создали такую ситуацию», — сказал Кошкин.
В этой ситуации для России важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к санкциям, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Для нас Турция (как и Индия) является ключевой страной для прорыва санкционной блокады, которую строят вокруг России США и Евросоюз. Турция — член НАТО, и то, что она не присоединяется к санкциям, это дыра в этой санкционной блокаде», — резюмировал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин воспользовался нейтралитетом Турции, чтобы показать Западу, как избежать продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Он дал понять, что санкции США и ЕС в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений надо пересмотреть. Это не означает их снятия, но исключения возможны, пояснили URA.RU эксперты, комментируя разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. В разговоре со своим турецким коллегой Путин сделал акцент на обеспечении безопасного судоходства в Черной и Азовском морях. Обе акватории еще в начале российской военной спецоперации были заминированы украинской армией. «Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сказано в сообщении Кремля. Невозможность вывоза украинской пшеницы по морю обостряет ситуацию на мировом продовольственном рынке. Путин отметил, что проблемы возникли «вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств». «[Президентом Путиным] подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — сообщили в пресс-службе президента. Путин и Эрдоган вновь поговорили по телефону, спустя месяц. В апреле лидеры общались трижды. А за все время российской спецоперации по защите Донбасса это пятый разговор президентов. Если в предыдущих акцент делался на военную составляющую, на этот раз одной из ключевых тем стали вопросы продовольственной безопасности, в том числе возможности вывоза пшеницы из Украины в европейские страны. Эта же тема поднималась и 28 мая в трехстороннем разговоре российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Им, как сообщили в Кремле, Путин также «аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия». Среди лидеров трех государств существует определенная конкуренция — прежде всего каждый хотел бы сыграть основную роль в разрешении российско-украинского конфликта, отмечают эксперты. Но, в отличие от Шольца и Макрона, с Эрдоганом у Путина более доверительные отношения. «Обсуждать с лидерам европейских государств нечего — они поставляют вооружение Украине и фактически являются участниками конфликта. Они не очень перспективные партнеры для нас, они не самостоятельные. Для Путина важно поддерживать с ними диалог. В отношениях же с Турцией существуют конкретные темы, к которым есть взаимный интерес. Поэтому такой диалог наиболее перспективен», — пояснил Евсеев. Путину важно было донести, что вывозу украинского зерна Россия не препятствует, отметил политолог. Пшеница не вывозится по другим причинам. «Россия не против вывоза зерна [из Украины, о чем еще раз заявил президент]. Вопрос: а украинская сторона выпускает эти корабли с зерном или нет? Есть подозрения, что нет. И это касается не только Одессы, но и других портов. Да, есть угроза мин, [чтобы сделать проход судов безопасным] должны работать тральщики, но в сегодняшних условиях тралить мины никто [с украинской стороны] не будет. Это хороший повод, чтобы никакие суда из украинских портов не выходили. Это и разъяснил Путин», — отметил Евсеев. Акцент на продовольственную безопасность сделан неслучайно. Турция является одним из крупных покупателей российского и украинского зерна, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Вопросы продовольственной безопасности Турцию касаются напрямую. Кроме того, это транзитная страна. Через Турцию идут поставки продовольствия и удобрений в страны Ближнего Востока, Африку и дальше по всему миру», — отметил Кортунов. Однако вряд ли можно говорить, что Турция будет способствовать, чтобы Запад снял санкции в отношении России, убеждены эксперты. По мнению Андрея Кортунова, речь может идти лишь «о создании определенного набора исключений из санкционного режима». «Такая практика существует: при необходимости США и ЕС принимают решение в силу определенных причин исключить какие-то позиции из санкционного режима. В данном случае идет речь о том, чтобы из санкционного режима исключили российские и иностранные сухогрузы, которые перевозят российское зерно, портовое обслуживание, вопросы страховок и т. д.» — объяснил Кортунов. Иной позиции придерживается завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что «Эрдоган не будет вступаться за Россию перед ЕС И США, чтобы как-то смягчить санкции». «Не думаю, что и Путин об этом его просил. Но сейчас надо найти решение, куда пойдут удобрения и продовольствия. Президенту еще раз важно было подчеркнуть, что не мы накладывали санкции и не мы создали такую ситуацию», — сказал Кошкин. В этой ситуации для России важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к санкциям, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Для нас Турция (как и Индия) является ключевой страной для прорыва санкционной блокады, которую строят вокруг России США и Евросоюз. Турция — член НАТО, и то, что она не присоединяется к санкциям, это дыра в этой санкционной блокаде», — резюмировал эксперт.