Путин показал Эрдогану, как избежать голода из-за Украины

И воспользовался нейтралитетом Турции, чтобы пробить санкционную блокаду Запада

30 мая 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дал понять, что поможет избежать глобального продовольственного кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин воспользовался нейтралитетом Турции, чтобы показать Западу, как избежать продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Он дал понять, что санкции США и ЕС в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений надо пересмотреть. Это не означает их снятия, но исключения возможны, пояснили URA.RU эксперты, комментируя разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. В разговоре со своим турецким коллегой Путин сделал акцент на обеспечении безопасного судоходства в Черной и Азовском морях. Обе акватории еще в начале российской военной спецоперации были заминированы украинской армией. «Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сказано в сообщении Кремля. Турция — одна из крупнейших стран мира, которые не присоединились к антироссийским санкциям Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Невозможность вывоза украинской пшеницы по морю обостряет ситуацию на мировом продовольственном рынке. Путин отметил, что проблемы возникли «вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств». «[Президентом Путиным] подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — сообщили в пресс-службе президента. Путин и Эрдоган вновь поговорили по телефону, спустя месяц. В апреле лидеры общались трижды. А за все время российской спецоперации по защите Донбасса это пятый разговор президентов. Если в предыдущих акцент делался на военную составляющую, на этот раз одной из ключевых тем стали вопросы продовольственной безопасности, в том числе возможности вывоза пшеницы из Украины в европейские страны. Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц (справа) пытаются играть основную роль в урегулировании кризиса на Украине Фото: Bundesregierung\Denzel Эта же тема поднималась и 28 мая в трехстороннем разговоре российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Им, как сообщили в Кремле, Путин также «аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия». Среди лидеров трех государств существует определенная конкуренция — прежде всего каждый хотел бы сыграть основную роль в разрешении российско-украинского конфликта, отмечают эксперты. Но, в отличие от Шольца и Макрона, с Эрдоганом у Путина более доверительные отношения. «Обсуждать с лидерам европейских государств нечего — они поставляют вооружение Украине и фактически являются участниками конфликта. Они не очень перспективные партнеры для нас, они не самостоятельные. Для Путина важно поддерживать с ними диалог. В отношениях же с Турцией существуют конкретные темы, к которым есть взаимный интерес. Поэтому такой диалог наиболее перспективен», — пояснил Евсеев. Зерно из украинских портов могло бы вывозиться, если бы на то была воля Киева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путину важно было донести, что вывозу украинского зерна Россия не препятствует, отметил политолог. Пшеница не вывозится по другим причинам. «Россия не против вывоза зерна [из Украины, о чем еще раз заявил президент]. Вопрос: а украинская сторона выпускает эти корабли с зерном или нет? Есть подозрения, что нет. И это касается не только Одессы, но и других портов. Да, есть угроза мин, [чтобы сделать проход судов безопасным] должны работать тральщики, но в сегодняшних условиях тралить мины никто [с украинской стороны] не будет. Это хороший повод, чтобы никакие суда из украинских портов не выходили. Это и разъяснил Путин», — отметил Евсеев. Акцент на продовольственную безопасность сделан неслучайно. Турция является одним из крупных покупателей российского и украинского зерна, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Вопросы продовольственной безопасности Турцию касаются напрямую. Кроме того, это транзитная страна. Через Турцию идут поставки продовольствия и удобрений в страны Ближнего Востока, Африку и дальше по всему миру», — отметил Кортунов. Однако вряд ли можно говорить, что Турция будет способствовать, чтобы Запад снял санкции в отношении России, убеждены эксперты. По мнению Андрея Кортунова, речь может идти лишь «о создании определенного набора исключений из санкционного режима». «Такая практика существует: при необходимости США и ЕС принимают решение в силу определенных причин исключить какие-то позиции из санкционного режима. В данном случае идет речь о том, чтобы из санкционного режима исключили российские и иностранные сухогрузы, которые перевозят российское зерно, портовое обслуживание, вопросы страховок и т. д.» — объяснил Кортунов. Турция остается одной из немногих крупнейших стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям Фото: depositphotos.com Иной позиции придерживается завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что «Эрдоган не будет вступаться за Россию перед ЕС И США, чтобы как-то смягчить санкции». «Не думаю, что и Путин об этом его просил. Но сейчас надо найти решение, куда пойдут удобрения и продовольствия. Президенту еще раз важно было подчеркнуть, что не мы накладывали санкции и не мы создали такую ситуацию», — сказал Кошкин. В этой ситуации для России важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к санкциям, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Для нас Турция (как и Индия) является ключевой страной для прорыва санкционной блокады, которую строят вокруг России США и Евросоюз. Турция — член НАТО, и то, что она не присоединяется к санкциям, это дыра в этой санкционной блокаде», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин воспользовался нейтралитетом Турции, чтобы показать Западу, как избежать продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Он дал понять, что санкции США и ЕС в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений надо пересмотреть. Это не означает их снятия, но исключения возможны, пояснили URA.RU эксперты, комментируя разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. В разговоре со своим турецким коллегой Путин сделал акцент на обеспечении безопасного судоходства в Черной и Азовском морях. Обе акватории еще в начале российской военной спецоперации были заминированы украинской армией. «Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — сказано в сообщении Кремля. Невозможность вывоза украинской пшеницы по морю обостряет ситуацию на мировом продовольственном рынке. Путин отметил, что проблемы возникли «вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств». «[Президентом Путиным] подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — сообщили в пресс-службе президента. Путин и Эрдоган вновь поговорили по телефону, спустя месяц. В апреле лидеры общались трижды. А за все время российской спецоперации по защите Донбасса это пятый разговор президентов. Если в предыдущих акцент делался на военную составляющую, на этот раз одной из ключевых тем стали вопросы продовольственной безопасности, в том числе возможности вывоза пшеницы из Украины в европейские страны. Эта же тема поднималась и 28 мая в трехстороннем разговоре российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Им, как сообщили в Кремле, Путин также «аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия». Среди лидеров трех государств существует определенная конкуренция — прежде всего каждый хотел бы сыграть основную роль в разрешении российско-украинского конфликта, отмечают эксперты. Но, в отличие от Шольца и Макрона, с Эрдоганом у Путина более доверительные отношения. «Обсуждать с лидерам европейских государств нечего — они поставляют вооружение Украине и фактически являются участниками конфликта. Они не очень перспективные партнеры для нас, они не самостоятельные. Для Путина важно поддерживать с ними диалог. В отношениях же с Турцией существуют конкретные темы, к которым есть взаимный интерес. Поэтому такой диалог наиболее перспективен», — пояснил Евсеев. Путину важно было донести, что вывозу украинского зерна Россия не препятствует, отметил политолог. Пшеница не вывозится по другим причинам. «Россия не против вывоза зерна [из Украины, о чем еще раз заявил президент]. Вопрос: а украинская сторона выпускает эти корабли с зерном или нет? Есть подозрения, что нет. И это касается не только Одессы, но и других портов. Да, есть угроза мин, [чтобы сделать проход судов безопасным] должны работать тральщики, но в сегодняшних условиях тралить мины никто [с украинской стороны] не будет. Это хороший повод, чтобы никакие суда из украинских портов не выходили. Это и разъяснил Путин», — отметил Евсеев. Акцент на продовольственную безопасность сделан неслучайно. Турция является одним из крупных покупателей российского и украинского зерна, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Вопросы продовольственной безопасности Турцию касаются напрямую. Кроме того, это транзитная страна. Через Турцию идут поставки продовольствия и удобрений в страны Ближнего Востока, Африку и дальше по всему миру», — отметил Кортунов. Однако вряд ли можно говорить, что Турция будет способствовать, чтобы Запад снял санкции в отношении России, убеждены эксперты. По мнению Андрея Кортунова, речь может идти лишь «о создании определенного набора исключений из санкционного режима». «Такая практика существует: при необходимости США и ЕС принимают решение в силу определенных причин исключить какие-то позиции из санкционного режима. В данном случае идет речь о том, чтобы из санкционного режима исключили российские и иностранные сухогрузы, которые перевозят российское зерно, портовое обслуживание, вопросы страховок и т. д.» — объяснил Кортунов. Иной позиции придерживается завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что «Эрдоган не будет вступаться за Россию перед ЕС И США, чтобы как-то смягчить санкции». «Не думаю, что и Путин об этом его просил. Но сейчас надо найти решение, куда пойдут удобрения и продовольствия. Президенту еще раз важно было подчеркнуть, что не мы накладывали санкции и не мы создали такую ситуацию», — сказал Кошкин. В этой ситуации для России важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к санкциям, отметил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Для нас Турция (как и Индия) является ключевой страной для прорыва санкционной блокады, которую строят вокруг России США и Евросоюз. Турция — член НАТО, и то, что она не присоединяется к санкциям, это дыра в этой санкционной блокаде», — резюмировал эксперт.