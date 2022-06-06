Путин оценил первый этап объединения России и Донбасса

Он показал, чем отличается отношение к беженцам в РФ и в Европе

06 июня 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал Западу, как нужно относиться к беженцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин оценил первый этап интеграции республик Донбасса в состав России. Он продемонстрировал, что в РФ создаются все условия для беженцев из зоны конфликта, а власти помогают людям адаптироваться к новой жизни, объяснили эксперты его встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой 10 июня. По словам политологов, президент РФ показал, что для России это — не транзитеры, каковыми беженцев считают в Европе, а соотечественники. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой, который она представила президенту, в большей степени касался итогов ее работы в 2021 году. Омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило почти 60 тысяч обращений россиян. Люди могли воспользоваться разными способами подачи жалоб: через круглосуточную «горячую линию», интернет-приемную, видеоконференцсвязь. «Все это нам очень пригодилось в условиях, когда в стране более 1 миллиона 400 тысяч беженцев, когда идет специальная военная операция на Украине, в условиях беспрецедентных санкционных мер и русофобии. Конечно, это сказалось на огромном объеме новых тематик в нашей работе», — заметила Москалькова. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила президенту, что после начала СВО в Россию приехало порядка 1,4 млн беженцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросам, связанным со спецоперацией на Украине и в Донбассе, в аппарате омбудсмена уделяется особое внимание, отметила Москалькова. «В защиту прав и законных интересов граждан, лиц и военнослужащих, нарушенных украинскими властями, поступило с 24 февраля более трех тысяч обращений… Мы не имеем информации [со стороны Красного Креста], как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в плену», — сказала омбудсмен. Она напомнила, что лично встречалась пленными украинскими военными в Севастополе, и подтвердила, что их «права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами», что «пленные обеспечены всеми гуманитарными потребностями». Аппарату омбудсмена удалось вернуть в Россию 45 дальнобойщиков, 36 моряков, сотрудников «Росатома», которые оказались в заложниках на Украине после начала спецоперации. В России беженцы с Донбасса должны быть максимально интегрированы и адаптированы к местным условиям, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Москалькова акцентировала внимание на эвакуированных с территории Донбасса и из Украины. «Ежедневно выходим к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь. А помочь нужно многим», — отметила Москалькова. «Вы имеете в виду беженцам, да?» — уточнил Путин. Омбудсмен подтвердила, заметив, что приехавшие в Россию жители Донбасса и Украины «почему-то не любят называть себя беженцами». «Они, как правило, выбирают статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с ними. Большое спасибо вам от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни. Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», — сказала Москалькова. Отношение властей РФ к беженцам и интерес к их судьбам лично президента показывает, что для Путина это — не чужие люди, объясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «К этим людям в России относятся не просто как «к горячей ситуации», принимая их и выплачивая пособие. Для России это не транзитеры, как для стран Европы. Россия старается их максимально интегрировать и поддержать. Президент относится к ним как к нашим людям, ведь большая часть их вышла из единой с нами общности — советского народа. Поэтому речь идет о обеспечении их трудовых и социальных прав», — пояснил политолог. Для президента РФ Владимира Путина важно, чтобы беженцы были окружены заботой со стороны российских властей, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для Путина интеграция жителей Донбасса и Украины в Россию — это «гуманитарная составляющая в борьбе за Русский мир, за утверждение принципов по демилитаризации и денацификации», считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Президент как гарант Конституции и верховный главнокомандующий не может не обратить внимание на это. Субъекты РФ делают все, чтобы сгладить боль людей, которые потеряли жилье, работу, которые видели ужасы этой войны и истязания националистов. Важно адаптировать этих людей к российским реалиям. И президент обратил внимание на приоритетность жалоб: на обращения от беженцев нужно реагировать, чтобы они получили в России все необходимое», — отметил Мизулин. По словам политолога, отношение к беженцам России сильно отличается от отношения к украинцам в Европе. «Структура любой страны ЕС, особенно Западной Европы, жестко устроена, все „вольности“, которые украинцы имели у себя дома, им запрещены», — пояснил эксперт. Новость по теме Беженцы с Украины просят о помощи власти ХМАО В России взрослых беженцев стараются трудоустроить, детей — определить в садики и школы. Приняты решения о признании школьных аттестатов и дипломов, предоставляются пособия, медицинская помощь, то есть бытовые вопросы ставятся во главу угла, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, тема беженцев стала частью информационной войны. «Украинские власти критиковали российское руководство за то, что они отправляют беженцев на Дальний Восток. Поэтому президенту нужно показать, в чем привлекательность образа России для вчерашнего украинца. Тема контрпозиционирования важна еще потому, что миллионы украинцев отправились в Европу, где у них возникают проблемы, например, в Болгарии урезали содержание, предложили не лучшие условия проживания. Важно, чтобы положение беженцев в России, было как минимум не хуже, а желательно лучше [чем в Европе]», — резюмировал Калачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент РФ Владимир Путин оценил первый этап интеграции республик Донбасса в состав России. Он продемонстрировал, что в РФ создаются все условия для беженцев из зоны конфликта, а власти помогают людям адаптироваться к новой жизни, объяснили эксперты его встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой 10 июня. По словам политологов, президент РФ показал, что для России это — не транзитеры, каковыми беженцев считают в Европе, а соотечественники. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой, который она представила президенту, в большей степени касался итогов ее работы в 2021 году. Омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило почти 60 тысяч обращений россиян. Люди могли воспользоваться разными способами подачи жалоб: через круглосуточную «горячую линию», интернет-приемную, видеоконференцсвязь. «Все это нам очень пригодилось в условиях, когда в стране более 1 миллиона 400 тысяч беженцев, когда идет специальная военная операция на Украине, в условиях беспрецедентных санкционных мер и русофобии. Конечно, это сказалось на огромном объеме новых тематик в нашей работе», — заметила Москалькова. Вопросам, связанным со спецоперацией на Украине и в Донбассе, в аппарате омбудсмена уделяется особое внимание, отметила Москалькова. «В защиту прав и законных интересов граждан, лиц и военнослужащих, нарушенных украинскими властями, поступило с 24 февраля более трех тысяч обращений… Мы не имеем информации [со стороны Красного Креста], как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в плену», — сказала омбудсмен. Она напомнила, что лично встречалась пленными украинскими военными в Севастополе, и подтвердила, что их «права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами», что «пленные обеспечены всеми гуманитарными потребностями». Аппарату омбудсмена удалось вернуть в Россию 45 дальнобойщиков, 36 моряков, сотрудников «Росатома», которые оказались в заложниках на Украине после начала спецоперации. Москалькова акцентировала внимание на эвакуированных с территории Донбасса и из Украины. «Ежедневно выходим к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь. А помочь нужно многим», — отметила Москалькова. «Вы имеете в виду беженцам, да?» — уточнил Путин. Омбудсмен подтвердила, заметив, что приехавшие в Россию жители Донбасса и Украины «почему-то не любят называть себя беженцами». «Они, как правило, выбирают статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с ними. Большое спасибо вам от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни. Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», — сказала Москалькова. Отношение властей РФ к беженцам и интерес к их судьбам лично президента показывает, что для Путина это — не чужие люди, объясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «К этим людям в России относятся не просто как «к горячей ситуации», принимая их и выплачивая пособие. Для России это не транзитеры, как для стран Европы. Россия старается их максимально интегрировать и поддержать. Президент относится к ним как к нашим людям, ведь большая часть их вышла из единой с нами общности — советского народа. Поэтому речь идет о обеспечении их трудовых и социальных прав», — пояснил политолог. Для Путина интеграция жителей Донбасса и Украины в Россию — это «гуманитарная составляющая в борьбе за Русский мир, за утверждение принципов по демилитаризации и денацификации», считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Президент как гарант Конституции и верховный главнокомандующий не может не обратить внимание на это. Субъекты РФ делают все, чтобы сгладить боль людей, которые потеряли жилье, работу, которые видели ужасы этой войны и истязания националистов. Важно адаптировать этих людей к российским реалиям. И президент обратил внимание на приоритетность жалоб: на обращения от беженцев нужно реагировать, чтобы они получили в России все необходимое», — отметил Мизулин. По словам политолога, отношение к беженцам России сильно отличается от отношения к украинцам в Европе. «Структура любой страны ЕС, особенно Западной Европы, жестко устроена, все „вольности“, которые украинцы имели у себя дома, им запрещены», — пояснил эксперт. В России взрослых беженцев стараются трудоустроить, детей — определить в садики и школы. Приняты решения о признании школьных аттестатов и дипломов, предоставляются пособия, медицинская помощь, то есть бытовые вопросы ставятся во главу угла, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, тема беженцев стала частью информационной войны. «Украинские власти критиковали российское руководство за то, что они отправляют беженцев на Дальний Восток. Поэтому президенту нужно показать, в чем привлекательность образа России для вчерашнего украинца. Тема контрпозиционирования важна еще потому, что миллионы украинцев отправились в Европу, где у них возникают проблемы, например, в Болгарии урезали содержание, предложили не лучшие условия проживания. Важно, чтобы положение беженцев в России, было как минимум не хуже, а желательно лучше [чем в Европе]», — резюмировал Калачев.