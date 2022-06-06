Москалькова: в РФ прибыли почти 1,5 миллиона беженцев из Украины

Татьяна Москалькова отчиталась о проделанной работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

С начала специальной операции на Украине в Россию приехали почти полтора миллиона беженцев. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы развернули круглосуточную „горячую линию“, создали группу быстрого рассмотрения обращений, интернет-приемную, инструменты ВКС. Все это нам очень пригодилось сегодня, в условиях, когда в стране более 1 миллиона 400 тысяч беженцев, в условиях беспрецедентных санкционных мер и русофобии», — отметила она в докладе президенту РФ Владимиру Путину, информация приводится на официальном сайте президента России.

Она также подчеркнула, что на начало спецоперации многие украинцы, а также россияне, работавшие на этой территории, оказались заложниками ситуации: украинские солдаты препятствовали в отъезде в Россию. «На сегодняшний день в результате диалога, который ведется с украинской стороной, возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия „Росатома“», — добавила она.

Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Она началась после эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Российские войска стремятся защитить жителей этих республик от постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, ранее появлялись сообщения, что украинские военные используют мирных граждан как живой щит, препятствуют их выходу из зоны боевых действий, обстреливают гуманитарные коридоры и места, где могут находиться гражданские.

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