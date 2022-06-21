Путин нашел способ снизить плату за ЖКХ для россиян

Президент назвал сроки, когда это произойдет

21 июня 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о масштабной модернизации коммунальной сферы страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин нашел способ снизить плату россиян за услуги ЖКХ. Это будет сделано за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, объясняют эксперты URA.RU заявление главы государства на заседании президиума Госсовета 21 июня. По словам политологов, благодаря комплексному плану обновления ЖКХ власти хотят избавить людей от проблемы постоянно рвущихся труб и плохой воды, а также поддержать бизнес. Единая стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ рассчитана до 2030 года. Путин назвал строительство «мощным локомотивом развития» и страны в целом, и регионов. Эту отрасль, также, как и ЖКХ нужно «развивать на принципиально новой технологической базе», добавил он. Власти РФ обещают, что с модернизацией ЖКХ жители страны забудут о ржавой воде из крана Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU По словам Путина одним из ключевых направлений должно стать повышение доступности жилья (будет снижена ипотечная ставка — для льготников до 7%, о чем президент заявил на ПМЭФ-2022). Для тех, кто пока не может купить квартиру, нужно строить арендное жилье, «предусмотрев возможность его последующего приобретения», отметил Путин. Он поручил форсировать расселение аварийного фонда и подчеркнул, что чиновникам нужно тщательнее подходить к проектам возведения новых микрорайонов: чтобы они были комфортными для проживания, нужно заранее «синхронизировать планы по строительству дорог и жилых домов». «Стройка, жилье — это колоссальное поле для работы. По такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаем. Чтобы решить проблему, нам нужны несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Запрос на это, на новое качество жизни у людей колоссальный. Вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам», — заявил Путин. Наиболее сложной для России остается ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве, отметил президент. «Общий износ сетей — свыше 40 процентов. Отсюда неэффективность и потери, которые, в конечном счете, ложатся на предприятия, на граждан… Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ, если трубы гнилые. Убежден, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это ключ к решению системных проблем ЖКХ и, что особенно важно, — к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов», — сказал Путин. Ремонты на коммунальных сетях с участием государства начнутся по всей стране уже в 2023 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU Запуск комплексной программы модернизации ЖКХ, по его словам, позволит «привлечь в эту сферу солидные инвестиции». «В стране производится все, что необходимо для замены изношенных сетей, — металл, техника, отечественное оборудование и материалы. Таким образом мы загрузим строительную и смежные отрасли, создадим рабочие места, причем на годы вперед, и люди будут видеть реальные изменения к лучшему. Задача конкретная — добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей», — заявил президент. План модернизации ЖКХ (как часть комплексного плана обновления территорий) пока рассчитан на пять лет. На его реализацию будет направлено 2,1 трлн рублей из федерального бюджета и еще 2 триллиона вложат частные инвесторы. Таким образом к 2030 году в России должны быть модернизированы более 7 тысяч объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, свыше 260 тысяч километров сетей, качество водоснабжения повышено до 90,9%. Аварийность на коммунальных сетях планируется сократить на 48%, а потери тепла и воды — снизить до 10 и 17,6% соответственно. Подключение к коммунальному бизнесу государства должно кардинально изменить ситуацию в ЖКХ, считают политологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трудностей с финансированием проектов модернизации ЖКХ не возникнет — банки готовы давать кредиты бизнесу на эти цели, заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Просто модернизацию нужно делать комплексно, а не латать сети, как Тришкин кафтан: здесь сделали, а здесь — нет. Работать нужно сразу по всему городу. Тогда уже через два-три года люди почувствуют реальные изменения: из крана перестанет литься вонючая ржавая жидкость, а появится нормальная вода. Это кардинально повысит комфорт людей, сделает жизнь в любой точке страны привлекательной и поспособствует достижению демографических целей. Решение этой проблемы вынесено на президентский уровень, чтобы это услышали все губернаторы», — отметил Наумов. С модернизацией коммунальных систем бытовых проблем у россиян станет меньше, уверены эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ситуация, в которой оказалась Россия, напоминает кризис в Китае, поясняет социальный психолог Алексей Рощин. «Когда там возникли проблемы с продажами продукции, власти решили развивать внутренний спрос, повышать уровень жизни людей. Огромные деньги были направлены в строительство и инфраструктуру. У нас возникли проблемы с экспортом, в том числе в металлургии. Поэтому сама действительность подталкивает власти посмотреть внутрь страны. В регионах нужно сделать то, что сделали в Москве, — хотя бы заменить трубы, которые давно текут и до которых все время не доходили руки», — сказал эксперт. По мнению руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, если «со сферой ЖКХ сделать то же самое, что сделали с дорогами за последние пять лет, это будет прорыв». Путин понимает, что иного варианта, как финансирование ЖКХ с участием государства, просто нет — до сих пор это не дало результата, и сети только ветшали на глазах, отметил политолог Дмитрий Нечаев. «Это позволит значительно улучшить ситуацию. Свободные средства у государства есть. Практика показывает, что их лучше не держать в валюте — украдут [Запад] — и лучше вложить в инфраструктуру. Тем более что речь идет о системном подходе. Государство говорит, что оно готово инвестировать в ЖКХ, но ему нужен конкретный результат», — пояснил Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин нашел способ снизить плату россиян за услуги ЖКХ. Это будет сделано за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, объясняют эксперты URA.RU заявление главы государства на заседании президиума Госсовета 21 июня. По словам политологов, благодаря комплексному плану обновления ЖКХ власти хотят избавить людей от проблемы постоянно рвущихся труб и плохой воды, а также поддержать бизнес. Единая стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ рассчитана до 2030 года. Путин назвал строительство «мощным локомотивом развития» и страны в целом, и регионов. Эту отрасль, также, как и ЖКХ нужно «развивать на принципиально новой технологической базе», добавил он. По словам Путина одним из ключевых направлений должно стать повышение доступности жилья (будет снижена ипотечная ставка — для льготников до 7%, о чем президент заявил на ПМЭФ-2022). Для тех, кто пока не может купить квартиру, нужно строить арендное жилье, «предусмотрев возможность его последующего приобретения», отметил Путин. Он поручил форсировать расселение аварийного фонда и подчеркнул, что чиновникам нужно тщательнее подходить к проектам возведения новых микрорайонов: чтобы они были комфортными для проживания, нужно заранее «синхронизировать планы по строительству дорог и жилых домов». «Стройка, жилье — это колоссальное поле для работы. По такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаем. Чтобы решить проблему, нам нужны несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Запрос на это, на новое качество жизни у людей колоссальный. Вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам», — заявил Путин. Наиболее сложной для России остается ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве, отметил президент. «Общий износ сетей — свыше 40 процентов. Отсюда неэффективность и потери, которые, в конечном счете, ложатся на предприятия, на граждан… Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ, если трубы гнилые. Убежден, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это ключ к решению системных проблем ЖКХ и, что особенно важно, — к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов», — сказал Путин. Запуск комплексной программы модернизации ЖКХ, по его словам, позволит «привлечь в эту сферу солидные инвестиции». «В стране производится все, что необходимо для замены изношенных сетей, — металл, техника, отечественное оборудование и материалы. Таким образом мы загрузим строительную и смежные отрасли, создадим рабочие места, причем на годы вперед, и люди будут видеть реальные изменения к лучшему. Задача конкретная — добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей», — заявил президент. План модернизации ЖКХ (как часть комплексного плана обновления территорий) пока рассчитан на пять лет. На его реализацию будет направлено 2,1 трлн рублей из федерального бюджета и еще 2 триллиона вложат частные инвесторы. Таким образом к 2030 году в России должны быть модернизированы более 7 тысяч объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, свыше 260 тысяч километров сетей, качество водоснабжения повышено до 90,9%. Аварийность на коммунальных сетях планируется сократить на 48%, а потери тепла и воды — снизить до 10 и 17,6% соответственно. Трудностей с финансированием проектов модернизации ЖКХ не возникнет — банки готовы давать кредиты бизнесу на эти цели, заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Просто модернизацию нужно делать комплексно, а не латать сети, как Тришкин кафтан: здесь сделали, а здесь — нет. Работать нужно сразу по всему городу. Тогда уже через два-три года люди почувствуют реальные изменения: из крана перестанет литься вонючая ржавая жидкость, а появится нормальная вода. Это кардинально повысит комфорт людей, сделает жизнь в любой точке страны привлекательной и поспособствует достижению демографических целей. Решение этой проблемы вынесено на президентский уровень, чтобы это услышали все губернаторы», — отметил Наумов. Ситуация, в которой оказалась Россия, напоминает кризис в Китае, поясняет социальный психолог Алексей Рощин. «Когда там возникли проблемы с продажами продукции, власти решили развивать внутренний спрос, повышать уровень жизни людей. Огромные деньги были направлены в строительство и инфраструктуру. У нас возникли проблемы с экспортом, в том числе в металлургии. Поэтому сама действительность подталкивает власти посмотреть внутрь страны. В регионах нужно сделать то, что сделали в Москве, — хотя бы заменить трубы, которые давно текут и до которых все время не доходили руки», — сказал эксперт. По мнению руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, если «со сферой ЖКХ сделать то же самое, что сделали с дорогами за последние пять лет, это будет прорыв». Путин понимает, что иного варианта, как финансирование ЖКХ с участием государства, просто нет — до сих пор это не дало результата, и сети только ветшали на глазах, отметил политолог Дмитрий Нечаев. «Это позволит значительно улучшить ситуацию. Свободные средства у государства есть. Практика показывает, что их лучше не держать в валюте — украдут [Запад] — и лучше вложить в инфраструктуру. Тем более что речь идет о системном подходе. Государство говорит, что оно готово инвестировать в ЖКХ, но ему нужен конкретный результат», — пояснил Нечаев.