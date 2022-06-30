Российские семьи повысят доходы за счет государства

Правительство поможет гражданам, опираясь на мировой тренд

30 июня 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Россия взяла курс на развитие малого бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России нашли способ увеличить доходы жителей страны. На заседании правительства РФ 30 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о повышении выплат по социальному контракту, которые можно потратить на открытие бизнеса или развитие подсобного хозяйства. Эксперты объяснили URA.RU, что власти, опираясь на мировой тренд в экономике, развивают микробизнес, чтобы россияне обеспечили себя и других доходом и рабочими местами. Во вступительном слове на заседании правительства Мишустин объявил об увеличении максимального размера единовременных выплат по социальному контракту. «С 1 июля жители и семьи в непростом финансовом положении, заключив его [социальный контракт], смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. До 200 тысяч рублей вырастет поддержка личных подсобных хозяйств. Такой механизм помощи от государства уже успел себя зарекомендовать и пользуется спросом», — сказал премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил размер выплат по социальным контрактам и цели, на которые можно потратить деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти рассчитывают до конца года заключить почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности и около 40 тысяч — на развитие подсобных хозяйств, уточнил Мишустин. «А значит, еще больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя», — подчеркнул глава правительства. Западные санкции давят на крупный бизнес и некоторые предприятия вынуждены сокращать персонал. В этой ситуации правительство представляет россиянам возможность открыть свое дело и сохранить уровень доходов, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Минтруда зафиксировало начало роста безработицы. Власти нашли способ устроить россиян. Они смогут пополнить ряды бизнесменов. У начинающих предпринимателей всегда встает вопрос о первоначальном капитале. Деньги банки на стартапы не дают. И тут поможет государство. Размер помощи увеличен, так как цены на все выросли», — комментирует представитель бизнес-сообщества. Увеличение числа стартапов позволит поддержать доходы россиян и экономику в условиях санкций, уверены эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU По словам Калинина, средняя выживаемость стартапов около 30% в течение трех лет, но этот срок можно продлить за счет развития института наставничества. «Увеличение числа малых предприятий позволит поддержать доходы россиян и экономику. Это способ государства поддержать небогатые семьи», — добавил президент общественной организации. Российские власти развивают малый бизнес, чтобы люди организовали рабочие места, получали стабильный доход и могли прокормить свою семью в кризис, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Развитие микробизнеса — мировой тренд. В развитых странах именно малый бизнес не только обеспечивает значительный объем ВВП экономики, но и позволяет людям получать достойный доход и быть занятыми. Малый бизнес оперативно реагирует на форс-мажорные обстоятельства в экономике, более гибок и может быстро перестраиваться», — уточнил эксперт. Статья по теме Мишустин дал бизнесу карт-бланш в борьбе с санкциями Запада Развитие малого бизнеса сейчас — это способ правительства поддержать уровень доходов людей и российскую экономику, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «В условиях санкций Запада малый бизнес — один из вариантов развития экономики. Правительство это понимает и предпринимает шаги для изменения ситуации», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти России нашли способ увеличить доходы жителей страны. На заседании правительства РФ 30 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о повышении выплат по социальному контракту, которые можно потратить на открытие бизнеса или развитие подсобного хозяйства. Эксперты объяснили URA.RU, что власти, опираясь на мировой тренд в экономике, развивают микробизнес, чтобы россияне обеспечили себя и других доходом и рабочими местами. Во вступительном слове на заседании правительства Мишустин объявил об увеличении максимального размера единовременных выплат по социальному контракту. «С 1 июля жители и семьи в непростом финансовом положении, заключив его [социальный контракт], смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. До 200 тысяч рублей вырастет поддержка личных подсобных хозяйств. Такой механизм помощи от государства уже успел себя зарекомендовать и пользуется спросом», — сказал премьер. Российские власти рассчитывают до конца года заключить почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности и около 40 тысяч — на развитие подсобных хозяйств, уточнил Мишустин. «А значит, еще больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя», — подчеркнул глава правительства. Западные санкции давят на крупный бизнес и некоторые предприятия вынуждены сокращать персонал. В этой ситуации правительство представляет россиянам возможность открыть свое дело и сохранить уровень доходов, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Минтруда зафиксировало начало роста безработицы. Власти нашли способ устроить россиян. Они смогут пополнить ряды бизнесменов. У начинающих предпринимателей всегда встает вопрос о первоначальном капитале. Деньги банки на стартапы не дают. И тут поможет государство. Размер помощи увеличен, так как цены на все выросли», — комментирует представитель бизнес-сообщества. По словам Калинина, средняя выживаемость стартапов около 30% в течение трех лет, но этот срок можно продлить за счет развития института наставничества. «Увеличение числа малых предприятий позволит поддержать доходы россиян и экономику. Это способ государства поддержать небогатые семьи», — добавил президент общественной организации. Российские власти развивают малый бизнес, чтобы люди организовали рабочие места, получали стабильный доход и могли прокормить свою семью в кризис, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Развитие микробизнеса — мировой тренд. В развитых странах именно малый бизнес не только обеспечивает значительный объем ВВП экономики, но и позволяет людям получать достойный доход и быть занятыми. Малый бизнес оперативно реагирует на форс-мажорные обстоятельства в экономике, более гибок и может быстро перестраиваться», — уточнил эксперт. Развитие малого бизнеса сейчас — это способ правительства поддержать уровень доходов людей и российскую экономику, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «В условиях санкций Запада малый бизнес — один из вариантов развития экономики. Правительство это понимает и предпринимает шаги для изменения ситуации», — резюмировал собеседник.