Власти РФ сравнят доходы самых богатых и нищих россиян

В России оценят доходы 10% богатейших и 10% беднейших граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росстату и Минэкономразвития поручили обеспечить публикацию статистики, которая касается доходов самых обеспеченных и самых нищих россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством помощника президента Максима Орешкина.

«Предполагается начать публиковать следующие данные. Оперативную оценку доходов граждан в разрезе децильных групп населения (от 10% населения с наименьшими доходами до 10% с наибольшими доходами, всего таких групп десять)», — передает РБК со ссылкой на документ.

Показатель будет учитывать изменения в размере социальных выплат и доходов от работы, начиная со второго квартала этого года. В Росстате подтвердили информацию. «Это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных», — отметили в Росстате.

Пока данные публикуются по итогам за год, а не за квартал. Показатель отражает доли общего объема доходов населения, которые приходятся на 20% населения с наименьшими доходами и 20% граждан с наибольшими.