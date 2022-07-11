Власти РФ сравнят доходы самых богатых и нищих россиян

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В России оценят доходы 10% богатейших и 10% беднейших граждан Фото:

Росстату и Минэкономразвития поручили обеспечить публикацию статистики, которая касается доходов самых обеспеченных и самых нищих россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством помощника президента Максима Орешкина.

«Предполагается начать публиковать следующие данные. Оперативную оценку доходов граждан в разрезе децильных групп населения (от 10% населения с наименьшими доходами до 10% с наибольшими доходами, всего таких групп десять)», — передает РБК со ссылкой на документ.

Показатель будет учитывать изменения в размере социальных выплат и доходов от работы, начиная со второго квартала этого года. В Росстате подтвердили информацию. «Это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных», — отметили в Росстате.

Пока данные публикуются по итогам за год, а не за квартал. Показатель отражает доли общего объема доходов населения, которые приходятся на 20% населения с наименьшими доходами и 20% граждан с наибольшими.

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Росстату и Минэкономразвития поручили обеспечить публикацию статистики, которая касается доходов самых обеспеченных и самых нищих россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством помощника президента Максима Орешкина. «Предполагается начать публиковать следующие данные. Оперативную оценку доходов граждан в разрезе децильных групп населения (от 10% населения с наименьшими доходами до 10% с наибольшими доходами, всего таких групп десять)», — передает РБК со ссылкой на документ. Показатель будет учитывать изменения в размере социальных выплат и доходов от работы, начиная со второго квартала этого года. В Росстате подтвердили информацию. «Это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения, повысит возможности оперативного анализа данных», — отметили в Росстате. Пока данные публикуются по итогам за год, а не за квартал. Показатель отражает доли общего объема доходов населения, которые приходятся на 20% населения с наименьшими доходами и 20% граждан с наибольшими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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