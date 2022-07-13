Путин предупредил губернаторов о новом режиме работы

Президент РФ усилил контроль за регионами

13 июля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин скорректировал акценты в своей работе и усилил внимание к регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ усилил внимание к регионам. О некотором смещении акцентов говорят участившиеся встречи с губернаторами, вникание в хозяйственные вопросы субъектов, отметили политологи URA.RU после встречи Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым 13 июля. По словам экспертов, спустя пять месяцев после начала спецоперации в Донбассе, президенту важно понять, как чувствуют себя регионы и что будет с их бюджетами. Встречу с Коковым Путин начал с вопроса о том, как дела в республике. И тут же продемонстрировал, что с некоторыми показателями он хорошо знаком. «Темпы строительства очень хорошие набраны. За предыдущий год рост — свыше 18%. Это прилично очень, так что с этим поздравляю. Инвестиции — достаточно хороший показатель. Но сохраняются некоторые проблемы на рынке труда», — заметил президент. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков стал третьим губернатором на приеме у президента РФ за полторы недели Фото: kremlin.ru Глава республики рассказал о финансовой ситуации: инвестиции в 2021 году превысили 51 млрд рублей, собственные доходы бюджета 13,7 млрд рублей (из 52 миллиардов консолидированной казны), причем за 3,5 года рост составил почти 150%, а за прошедшие полгода — 115%. Доходы населения выросли на 9,3%, а уровень бедности сократился на 6%. Путин заинтересовался ситуацией в туротрасли. «Туристический поток увеличивается?» — спросил президент. Приэльбрусье — визитная карточка Кабардино-Балкарии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коков отметил, что рост двукратный. «Мы первый раз перешагнули планку в миллион туристов. Сегодня эта тенденция сохраняется: по итогам шести месяцев уже 550 тысяч туристов — это порядка шести процентов рост. В Приэльбрусье строят трассы, подъемные механизмы. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,5 миллиарда рублей», — сообщил глава республики. Наращивают обороты предприятия легкой промышленности, возобновилась добыча вольфрамо-молибденовых руд, отметил Коков. Увеличиваются объемы производства и инвестиции в сельском хозяйстве. На вопрос президента об участии в нацпроектах Коков сообщил, что уже построено 50 детских садов, до 2024 года появится 24 новые школы. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев стал одним из глав регионов, которые уже рассказали президенту о своих санкционных трудностях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин только за последние полторы недели встретился уже с третьим губернатором (неделю назад он беседовал с главой Мордовии Артемом Здуновым, 11 июля — с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым). Кроме того, внутренние вопросы он обсуждал с главой Россетей Андреем Рюминым, с руководством Госдумы и победителями конкурса «Лидеры России». Под личным руководством президента госсистема перестраивалась несколько месяцев на новые рельсы, на другой тип экономики, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это требовало полного личного включения президента. Его управленческое вмешательство нужно было буквально каждый день. Сейчас ситуация по большей части стабилизировалась, и понятно, куда двигаться дальше. Можно уделить время вопросам внутренней политики», — отметил Еловский. По словам политолога, за время с начала спецоперации по защите Донбасса Путин вынужден был в большей степени заниматься международными вопросами, стало понятно, что губернаторы, «не будучи включенными в орбиту внимания президента», продолжали справляться со своими обязанностями и «не допускали серьезных сбоев». «Многие смогли перестроиться под новую ситуацию. Это говорит о том, что президент за 20 лет создал очень прочную систему, которая может длительное время работать без его личного участия. Это очень показывает, что у системы большой запас прочности, что она в состоянии долгое время работать автономно, исходя из общих стратегических задач, которые ставит президент», — пояснил эксперт. Региональные власти получили сигнал от президента, который показал, что региональная повестка для него остается в приоритете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одной из таких задач для всех губернаторов стала адаптация к санкционному режиму и вызовам, которые с ним связаны, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Президенту важно понимать, как регионы будут выглядеть [с точки зрения бюджетов] не только в 2022, но и в 2023—2024 годах. Логично, что встречи по социально-экономическим и бюджетным вопросам проходят сейчас, когда идет формирование госбюджета. Такой срез важен для Путина», — пояснил Кирьян. Статья по теме Путин показал, за что губернатор может пойти на повышение Президент показывает, что он полностью включен в жизнь страны, которая находится под мощным санкционным, экономическим, гуманитарным, дипломатическим давлением, считает политолог Александр Асафов. «Президент понимает, что есть определенные вопросы, в решение которых необходимо включаться ему лично и прилагает все усилия, чтобы участвовать в принятии этих решений. Поэтому он еженедельно в формате встреч с губернаторами, правительством, руководителями госструктур обсуждает важные для страны вопросы», — резюмировал Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ усилил внимание к регионам. О некотором смещении акцентов говорят участившиеся встречи с губернаторами, вникание в хозяйственные вопросы субъектов, отметили политологи URA.RU после встречи Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым 13 июля. По словам экспертов, спустя пять месяцев после начала спецоперации в Донбассе, президенту важно понять, как чувствуют себя регионы и что будет с их бюджетами. Встречу с Коковым Путин начал с вопроса о том, как дела в республике. И тут же продемонстрировал, что с некоторыми показателями он хорошо знаком. «Темпы строительства очень хорошие набраны. За предыдущий год рост — свыше 18%. Это прилично очень, так что с этим поздравляю. Инвестиции — достаточно хороший показатель. Но сохраняются некоторые проблемы на рынке труда», — заметил президент. Глава республики рассказал о финансовой ситуации: инвестиции в 2021 году превысили 51 млрд рублей, собственные доходы бюджета 13,7 млрд рублей (из 52 миллиардов консолидированной казны), причем за 3,5 года рост составил почти 150%, а за прошедшие полгода — 115%. Доходы населения выросли на 9,3%, а уровень бедности сократился на 6%. Путин заинтересовался ситуацией в туротрасли. «Туристический поток увеличивается?» — спросил президент. Коков отметил, что рост двукратный. «Мы первый раз перешагнули планку в миллион туристов. Сегодня эта тенденция сохраняется: по итогам шести месяцев уже 550 тысяч туристов — это порядка шести процентов рост. В Приэльбрусье строят трассы, подъемные механизмы. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,5 миллиарда рублей», — сообщил глава республики. Наращивают обороты предприятия легкой промышленности, возобновилась добыча вольфрамо-молибденовых руд, отметил Коков. Увеличиваются объемы производства и инвестиции в сельском хозяйстве. На вопрос президента об участии в нацпроектах Коков сообщил, что уже построено 50 детских садов, до 2024 года появится 24 новые школы. Владимир Путин только за последние полторы недели встретился уже с третьим губернатором (неделю назад он беседовал с главой Мордовии Артемом Здуновым, 11 июля — с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым). Кроме того, внутренние вопросы он обсуждал с главой Россетей Андреем Рюминым, с руководством Госдумы и победителями конкурса «Лидеры России». Под личным руководством президента госсистема перестраивалась несколько месяцев на новые рельсы, на другой тип экономики, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это требовало полного личного включения президента. Его управленческое вмешательство нужно было буквально каждый день. Сейчас ситуация по большей части стабилизировалась, и понятно, куда двигаться дальше. Можно уделить время вопросам внутренней политики», — отметил Еловский. По словам политолога, за время с начала спецоперации по защите Донбасса Путин вынужден был в большей степени заниматься международными вопросами, стало понятно, что губернаторы, «не будучи включенными в орбиту внимания президента», продолжали справляться со своими обязанностями и «не допускали серьезных сбоев». «Многие смогли перестроиться под новую ситуацию. Это говорит о том, что президент за 20 лет создал очень прочную систему, которая может длительное время работать без его личного участия. Это очень показывает, что у системы большой запас прочности, что она в состоянии долгое время работать автономно, исходя из общих стратегических задач, которые ставит президент», — пояснил эксперт. Одной из таких задач для всех губернаторов стала адаптация к санкционному режиму и вызовам, которые с ним связаны, полагает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Президенту важно понимать, как регионы будут выглядеть [с точки зрения бюджетов] не только в 2022, но и в 2023—2024 годах. Логично, что встречи по социально-экономическим и бюджетным вопросам проходят сейчас, когда идет формирование госбюджета. Такой срез важен для Путина», — пояснил Кирьян. Президент показывает, что он полностью включен в жизнь страны, которая находится под мощным санкционным, экономическим, гуманитарным, дипломатическим давлением, считает политолог Александр Асафов. «Президент понимает, что есть определенные вопросы, в решение которых необходимо включаться ему лично и прилагает все усилия, чтобы участвовать в принятии этих решений. Поэтому он еженедельно в формате встреч с губернаторами, правительством, руководителями госструктур обсуждает важные для страны вопросы», — резюмировал Асафов.