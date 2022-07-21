Организаторам незаконной охоты для свердловских VIP грозит дело

Расследование URA.RU о скандале, в котором фигурирует статусный силовик

21 июля 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

В «Калиновском» часто видят чиновников правительства, силовиков и бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вокруг одного из крупнейших свердловских охотничьих угодий, где, по данным URA.RU, отдыхают бизнесмены, силовики и чиновники, разворачивается скандал. Директор областного департамента по охране животного мира Александр Кузнецов добивается возбуждения уголовного дела по факту нелегального отстрела животных на двух участках «Калиновского» хозяйства (Пышминский район). В материалах, имеющихся у агентства, упоминается экс-замначальника регионального СУ СКР Алексей Колбасин. О возможном нарушении правил департаменту сообщило «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» (ЕГООиР). В обществе заподозрили, что посетители участков «Калиновского» №5 и №6 в 2021 году могли хитрить с выданными им разрешениями на убийство копытных. Хитрая схема с исчезающими чернилами В результате незаконной охоты могло быть убито до 90 особей вместо 42 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодно ЕГООиР (наряду с другими обществами) получает от департамента по охране животного мира определенное количество разрешений и распространяет их среди охотников и угодий. Одно разрешение дает право на убийство одной особи. Охотник, получивший разрешение, должен заполнить его прямо возле туши зверя (в присутствии егеря) и сдать обратно в ЕГООиР. Бланки, возвращенные в ЕГООиР от охотников в конце 2021 года, натолкнули менеджеров на предположение, что их использовали не по одному разу. Догадки подтвердил эксперт-криминалист Михаил Колесников, аккредитованный МВД. Он пришел к выводу, что графа «Сведения о добыче копытного животного» (пол, возраст, вес, место, дата) в разрешениях заполнялась охотниками сначала ручкой с исчезающими чернилами, а затем, по результатам последней охоты, обычной шариковой ручкой. Его заключения есть в распоряжении URA.RU. Вместо 42 особей убили 85-90 Вывод эксперта по одному из разрешений Фото: URA.RU Посчитав, что налицо признаки уголовных преступлений («незаконная охота» и «подделка документа»), Кузнецов в декабре 2021-го обратился в ОМВД по Пышминскому району. В ответе на запрос ЕГООиР 6 апреля он указал: «Внесение изменений было выявлено в 42 разрешениях на добычу копытных животных, выданных Семенову С. П., Огородникову С. П., Галиакбарову К. Р., Серову Д. В., Владимирову М. И., Хохрякову И. В., Чухланцеву С. С., Сухареву В. В. и Колбасину А. И. (с начала 2022-го работает в Нижегородской области — прим. URA.RU). <…> В результате неоднократного использования разрешений на добычу копытных животных вместо 42 особей было добыто 85-90 особей. Добыча копытных животных с превышением количества, указанного в разрешении, является незаконной и образует состав преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ». Дмитрий Серов и Максим Владимиров — бизнесмены, председатели первичных ячеек ЕГООиР, за которыми закреплены участки №5 и №6 «Калиновского». Сергей Семенов — егерь, заполнявший за товарищей-охотников разрешения. Полиция отказала в возбуждении дела Новость по теме Суд вынес решение по незаконной охоте курганского экс-депутата 29 апреля полиция отказала Кузнецову в возбуждении дела. Департамент обжаловал это в районной прокуратуре. И в конце мая полицейскую проверку запустили повторно. 29 июня ОМВД отказал во второй раз (копия есть у URA.RU). Полицию удовлетворило объяснение егеря Семенова. Корректировку записей в разрешениях он не признает. По словам Семенова, во время ноябрьской охоты был мороз — ручка не работала. И поэтому чуть позже, зайдя в теплое помещение, он лишь обвел слова и буквы. «Однако департамент не согласился с позицией правоохранительных органов, которые прикрывают нарушителей. Те, кто подписывал постановления об отказе уголовного дела, являются друзьями и постоянными гостями охотников в охотхозяйствах, о чем неоднократно Владимиров открыто говорил в ЕГООиР», — рассказала URA.RU юрист Светлана Нигамотьянова, защищающая интересы ЕГООиР. 11 июля Кузнецов направил в Камышловский райсуд просьбу отменить постановление ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела. Сами охотники категорически отрицают причастность к манипуляциям с разрешениями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дата ее рассмотрения пока не определена. В департамент информполитики и в ОМВД РФ по Пышминскому району направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят. Егерь заявил, что просто обводил цифры из-за мороза В разговоре с URA.RU Владимиров заявил, что не участвовал и не был свидетелем незаконной охоты на его участке в «Калиновском». «Подделки [разрешений] никакой быть не может. Подделка — это изготовление дубликата. Именно потому полиция и отказывает [в возбуждении дела], что дубликата нет. Действительно, повторно было обведено, по-моему, в одной или двух лицензиях. Эти две лицензии на отстрел животных заполнял сам егерь. Это подтвердила и почерковедческая экспертиза, в которой участвовали все мы. Егерь так и говорит: да, я это делал, но я обводил повторно цифры, которые были нанесены на морозе, и, когда приехал домой, я их обвел. Не знаю, зачем он это сделал. Моего почерка там нет, почерков всех остальных людей тоже нет. Поэтому, если даже вдруг департамент или администрация ЕГООиР добьются каких-то санкций, возбуждения дела, то только в отношении Семенова — сотрудника ЕГООиР», — сказал Владимиров. Аналогичный комментарий дал URA.RU и Серов. Друг статусного силовика опроверг подделку документов Параллельно руководство общества спорило с коммерсантами в судах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU То, что сотрудник СК Колбасин охотился в «Калиновском», Владимиров подтвердил, но отметил, что давно его в угодье не видел. Контактов самого Колбасина в распоряжении URA.RU нет. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться. В пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области, где трудится Колбасин, также направлен запрос. Корреспондент поговорил с другом Колбасина, знающим о его увлечении охотой. «На самом деле Алексей был в хозяйстве от силы пару раз. В коллективных охотах никогда не участвовал — такой он человек. И он, и зампрокурора района [Евгений] Меркурьев, и [начальник ГБУ „Фармация“ Андрей] Герстнер ездили в „Калиновское“ только потому, что были спокойны — там все чисто, никаких подделок и подстав», — утверждает собеседник. Владимиров и Серов связывают текущие разбирательства с конфликтом, начавшимся весной 2021-го. Тогда в ЕГООиР сменилось руководство. Новым директором стала Светлана Берсенева, дочь возглавлявшего общество более 30 лет Николая Карабута. Владимиров и Серов пытались оспорить назначение, считая, что оно прошло с нарушением правил. Они обратились в суд с индивидуальными исками, запустив параллельные процессы. На время разбирательств деятельность ЕГООиР была фактически заморожена. Но в итоге организация отбилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Вокруг одного из крупнейших свердловских охотничьих угодий, где, по данным URA.RU, отдыхают бизнесмены, силовики и чиновники, разворачивается скандал. Директор областного департамента по охране животного мира Александр Кузнецов добивается возбуждения уголовного дела по факту нелегального отстрела животных на двух участках «Калиновского» хозяйства (Пышминский район). В материалах, имеющихся у агентства, упоминается экс-замначальника регионального СУ СКР Алексей Колбасин. О возможном нарушении правил департаменту сообщило «Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов» (ЕГООиР). В обществе заподозрили, что посетители участков «Калиновского» №5 и №6 в 2021 году могли хитрить с выданными им разрешениями на убийство копытных. Хитрая схема с исчезающими чернилами Ежегодно ЕГООиР (наряду с другими обществами) получает от департамента по охране животного мира определенное количество разрешений и распространяет их среди охотников и угодий. Одно разрешение дает право на убийство одной особи. Охотник, получивший разрешение, должен заполнить его прямо возле туши зверя (в присутствии егеря) и сдать обратно в ЕГООиР. Бланки, возвращенные в ЕГООиР от охотников в конце 2021 года, натолкнули менеджеров на предположение, что их использовали не по одному разу. Догадки подтвердил эксперт-криминалист Михаил Колесников, аккредитованный МВД. Он пришел к выводу, что графа «Сведения о добыче копытного животного» (пол, возраст, вес, место, дата) в разрешениях заполнялась охотниками сначала ручкой с исчезающими чернилами, а затем, по результатам последней охоты, обычной шариковой ручкой. Его заключения есть в распоряжении URA.RU. Вместо 42 особей убили 85-90 Посчитав, что налицо признаки уголовных преступлений («незаконная охота» и «подделка документа»), Кузнецов в декабре 2021-го обратился в ОМВД по Пышминскому району. В ответе на запрос ЕГООиР 6 апреля он указал: «Внесение изменений было выявлено в 42 разрешениях на добычу копытных животных, выданных Семенову С. П., Огородникову С. П., Галиакбарову К. Р., Серову Д. В., Владимирову М. И., Хохрякову И. В., Чухланцеву С. С., Сухареву В. В. и Колбасину А. И. (с начала 2022-го работает в Нижегородской области — прим. URA.RU). <…> В результате неоднократного использования разрешений на добычу копытных животных вместо 42 особей было добыто 85-90 особей. Добыча копытных животных с превышением количества, указанного в разрешении, является незаконной и образует состав преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ». Дмитрий Серов и Максим Владимиров — бизнесмены, председатели первичных ячеек ЕГООиР, за которыми закреплены участки №5 и №6 «Калиновского». Сергей Семенов — егерь, заполнявший за товарищей-охотников разрешения. Полиция отказала в возбуждении дела 29 апреля полиция отказала Кузнецову в возбуждении дела. Департамент обжаловал это в районной прокуратуре. И в конце мая полицейскую проверку запустили повторно. 29 июня ОМВД отказал во второй раз (копия есть у URA.RU). Полицию удовлетворило объяснение егеря Семенова. Корректировку записей в разрешениях он не признает. По словам Семенова, во время ноябрьской охоты был мороз — ручка не работала. И поэтому чуть позже, зайдя в теплое помещение, он лишь обвел слова и буквы. «Однако департамент не согласился с позицией правоохранительных органов, которые прикрывают нарушителей. Те, кто подписывал постановления об отказе уголовного дела, являются друзьями и постоянными гостями охотников в охотхозяйствах, о чем неоднократно Владимиров открыто говорил в ЕГООиР», — рассказала URA.RU юрист Светлана Нигамотьянова, защищающая интересы ЕГООиР. 11 июля Кузнецов направил в Камышловский райсуд просьбу отменить постановление ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела. Дата ее рассмотрения пока не определена. В департамент информполитики и в ОМВД РФ по Пышминскому району направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят. Егерь заявил, что просто обводил цифры из-за мороза В разговоре с URA.RU Владимиров заявил, что не участвовал и не был свидетелем незаконной охоты на его участке в «Калиновском». «Подделки [разрешений] никакой быть не может. Подделка — это изготовление дубликата. Именно потому полиция и отказывает [в возбуждении дела], что дубликата нет. Действительно, повторно было обведено, по-моему, в одной или двух лицензиях. Эти две лицензии на отстрел животных заполнял сам егерь. Это подтвердила и почерковедческая экспертиза, в которой участвовали все мы. Егерь так и говорит: да, я это делал, но я обводил повторно цифры, которые были нанесены на морозе, и, когда приехал домой, я их обвел. Не знаю, зачем он это сделал. Моего почерка там нет, почерков всех остальных людей тоже нет. Поэтому, если даже вдруг департамент или администрация ЕГООиР добьются каких-то санкций, возбуждения дела, то только в отношении Семенова — сотрудника ЕГООиР», — сказал Владимиров. Аналогичный комментарий дал URA.RU и Серов. Друг статусного силовика опроверг подделку документов То, что сотрудник СК Колбасин охотился в «Калиновском», Владимиров подтвердил, но отметил, что давно его в угодье не видел. Контактов самого Колбасина в распоряжении URA.RU нет. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться. В пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области, где трудится Колбасин, также направлен запрос. Корреспондент поговорил с другом Колбасина, знающим о его увлечении охотой. «На самом деле Алексей был в хозяйстве от силы пару раз. В коллективных охотах никогда не участвовал — такой он человек. И он, и зампрокурора района [Евгений] Меркурьев, и [начальник ГБУ „Фармация“ Андрей] Герстнер ездили в „Калиновское“ только потому, что были спокойны — там все чисто, никаких подделок и подстав», — утверждает собеседник. Владимиров и Серов связывают текущие разбирательства с конфликтом, начавшимся весной 2021-го. Тогда в ЕГООиР сменилось руководство. Новым директором стала Светлана Берсенева, дочь возглавлявшего общество более 30 лет Николая Карабута. Владимиров и Серов пытались оспорить назначение, считая, что оно прошло с нарушением правил. Они обратились в суд с индивидуальными исками, запустив параллельные процессы. На время разбирательств деятельность ЕГООиР была фактически заморожена. Но в итоге организация отбилась.