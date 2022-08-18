Инсайды ЯНАО: Артюхов напугал попутчиков

Об любимчиках мэра, нехватке чая и страдающих дорожниках. Выпуск 984

19 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Ямальцы троллят WildBerries после переименования Фото: коллаж URA.RU Настроение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в ежегодной поездке пугает его попутчиков, а над заместителем главы региона подшучивают его же коллеги. Тем временем руководителя департамента физической культуры обвиняют в бездействии, а бизнесменов не устраивает поддержка властей. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, что не так со статистикой по мигрантам и за что переживает замглавы Пуровского района. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Настроение Артюхова пугает попутчиков Веселье Дмитрия Артюхова пугает подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры болтают, будто глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ежегодной поездке «Честный маршрут» на удивление пребывает в очень хорошем настроении. «Никого особо пока не ругал, все время шутит, улыбается, при чем не только на камеру, но и за кадром. Даже лично распорядился не наказывать звукорежиссеров, которые подвели его во время прямого эфира. Непонятно, отпуск на него так повлиял или это все-таки затишье перед бурей?» — переживают встревоженные сплетники. Предприниматели оценили идею Артюхова Источники в бизнес-тусовке поговаривают, что предприниматели во многих городах ЯНАО оценили идею губернатора округа Дмитрия Артюхова, который предложил создать «банный кредит». «После такого предложения главы Ямала бизнесмены начали активно обсуждать этот вопрос и даже пытались выяснить, действительно ли для них будет возможность получить такой займ. Раскрутить банные услуги не у всех есть возможность, но бизнес был бы востребован не только среди предпринимателей, но и жителей региона в целом. Желающих реализовать такую идею предостаточно», — утверждают слухачи. Артюхов прервет «Честный маршрут» на выходные… Глава ЯНАО прервет поездку ради важных дел в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдеры в политэлитах ожидают, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов прервет свою поездку по региону на выходные для того, чтобы вернутся в окружную столицу. «Есть ряд важных решений, которые должен принять сам губернатор и скорее всего, он не станет ждать окончания „Честного маршрута“ для того, чтобы это сделать. На выходные якобы полетит в Салехард, а в понедельник вернется и продолжит путь. По крайней мере, в правительстве все этого ожидают», — болтают сплетники. …а зам Артюхова злится от повышенного внимания к себе Поговаривают, что заму губернатора ЯНАО Александре Подороге надоело повышенное внимание к своей персоне во время честного маршрута. «Его совсем не радует, что он с периодичностью в пару дней становится мемом в соцсетях, а высокопоставленные коллеги с большой охотой его подкалывают из-за этого. Была бы его воля, уже высадил бы журналистов и контролировал бы, кто и что снимает на телефоны», — посмеиваются собеседники. Муниципалитеты не рассчитали с чаем На встрече с губернатором людям не хватало чая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В окружении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ходят разговоры, что руководство муниципалитетов не ожидало столь высокого запроса населения на встречу с главой региона в ходе его «Честного маршрута». «Организаторы учли, что на Ямале сейчас уже довольно прохладно, а встречи проходят на открытом воздухе. Поэтому предусмотрели, что всем присутствующим будут предлагать теплые пледы и горячий чай. Однако уже на первых же встречах с горожанами оказалось, что чая, который подвозят местные власти, недостаточно. Люди приходят, невзирая на холод, и чая всем желающим не хватает. Приходится второй заход делать», — утверждают инсайдеры. Югорские пиарщики помогли Артюхову В правительстве ЯНАО ходят разговоры, что пристальное внимание югорских СМИ к попавшим в кадр непристегнутыми попутчикам губернатора Дмитрия Артюхова — не что иное, как попытка пиарщиков из ХМАО переключить внимание на соседний регион. «В Югре сейчас очень много вопросов к собственному губернатору Наталье Комаровой, и там не нашли ничего лучше, чем перебить свою негативную повестку ямальской. Журналисты югорских медиа ничего бы и не заметили, если бы им не рекомендовали это сделать. Впрочем, в окружении Артюхова не обижаются — говорят, любое упоминание „в кассу“, а положительный эффект от „Честного маршрута“ весь негатив перебивает», — делятся слухмейкеры. Главу департамента обвинили в бездействии Жителям ямальских городов не хватает спортивных секций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Источники в профильных структурах поговаривают, что руководителя департамента физической культуры Андрея Масанова якобы обвинили в том, что из-за его безразличия в городах ЯНАО отсутствуют спортивные секции, тренера и помещения для занятий спортом. «Жители округа начали высказываться о том, что в регионе практически не развивается спорт и ничего не делается, чтобы ситуация как-то изменилась. Когда это дошло до главы Ямала Дмитрия Артюхова, претензии посыпались сразу к Масанову. Почему он не контролирует важные процессы? Но больше всего стало интересно, как он теперь будет решать проблемы», — рассказывают слухачи. Бизнесмены недовольны поддержкой Источники в предпринимательской тусовке рассказывают, что несмотря на обилие мер поддержки бизнесмены ЯНАО остаются недовольными. «Подчиненные главы депэкономики Валерия Миронова хорошо пиарят предоставляемые гранты и субсидии, но остается много моментов, о которых они не говорят в своих пресс-релизах. Получить поддержку на деле оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. При подробном изучении условий всплывает множество моментов, из-за которых отсеивается добрая половина желающих. С одной стороны нехорошо, что проекты остаются не у дел, с другой оно и понятно: никто не отдаст деньги просто так», — болтают злые языки. Программы возвращения молодежи доработают Власти ЯНАО попытаются вернуть молодежь в регион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инсайдеры во власти Ямала рассказывают, что программы возвращения талантливой молодежи в регион, возможно, будут серьезно дорабатывать. «Недавний отчет показал: из тысяч выпускников вузов в ЯНАО возвращаются не так много молодых людей. Многие и не против бы вернуться, но материально их Ямал уже не устраивает. Да, зарплата в регионе выше средней, но цены на жилье перебивают всю разницу. Конечно, округ может помочь с этим, но чаще всего предлагают жить в общежитиях, а на это мало кто согласен. После университета все-таки хочется уже какого-то комфорта. А снимать квартиру, не говоря уже о покупке, в ЯНАО крайне дорого. Поэтому подчиненные департамента молодежной политики Наиля Хайруллина планируют доработку программы», — болтают слухачи.



Власти экстренно ищут нового бизнес-омбудсмена Поговаривают, что неожиданный уход в правительство ДНР уполномоченного по правам предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова наделал шороха в регионе. «Сейчас власти в экстренном порядке ищут того, кто может занять место Елизарова. Он сам был бизнес-омбудсменом с 2018 года. Тогда подходящего кандидата на эту должность губернатору ЯНАО предложил его федеральный коллега, который занимает аналогичную должность при президенте РФ, Борис Титов. Некоторые полагают, что и сейчас Титов подкинет какую-нибудь кандидатуру главе Ямала», — делятся инсайдеры. Титовский прикрывает недочеты наукой Во властных структурах Салехарда ходят пересуды, что поддержка мэром Алексеем Титовским историков и археологов играет на руку его подчиненным, нарушающим сроки сдачи объектов. «Горожане не понимают, почему глава так носится с археологией и по любому поводу готов приостанавливать ведущиеся работы, чтобы дать время историкам на оценку ситуации. Возможно, его опыт работы в научных учреждениях дает о себе знать. Но если у нас каждый кирпич будет историческую экспертизу проходить на предмет исторической ценности, мы так никогда Салехард в порядок не приведем. Потому что чиновники, которые отвечают за благоустройство и застройку используют все лишний повод для отсрочки», — утверждают собеседники. Чиновники продолжают подставлять Колодина… Чиновники ставят мэра в неудобное положение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайдеры приближенные к мэрии Пуровского района рассказывают, что подчиненные главы Антона Колодина продолжают халатно относится к своим обязанностям. «Мэр еще не отошел от публикации в СМИ о том, что его сотрудники придирались к улыбающимся детям на фото, как подчиненные снова „облажались“. Им поступил выговор за то, что они отписывают горожанам в соцсетях одинаковые ответы на сообщения. С какой бы проблемой горожане не обратились, мэрия всегда пишет одно и то же. Они либо совсем обленились, либо настолько наплевательски относятся к проблемам жителей», — болтают источники. … его зама обвиняют в использовании положения… Инсайдеры шепчутся, что в строительной сфере Пуровского района творится форменный беспредел. «Болтают, что заместитель главы района Дмитрий Криницын якобы заставляет подрядчиков делать ремонт в своем доме. Ремонт шикарный. Все в мраморе. А еще поговаривают, якобы в бюджете района не хватает одиннадцати миллионов, мол поэтому по итогам года он будет дефицитным — некоторые умники якобы связывают дыру в бюджете с ремонтом у замглавы. Но наивности сплетников можно позавидовать. Как они себе представляют такое вообще при столь пристальном внимании главы региона к борьбе с коррупцией», — говорят сплетники. …, а его коллега переживает за карьеру Чиновник Пуровского района раздосадован, что не попал в правительство ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом в мэрии ходят разговоры, будто заместитель главы Пуровского района Кирилл Скороходов очень раздосадован тем, что его не отпустили работать в ДНР. «Некоторое время назад ходили разговоры, будто перспективных чиновников, особенно тех, кто занял призовые места на „Лидерах России“, будут приглашать на руководящие посты в администрации освобожденных в ходе специальной операции территорий Украины. Вроде как и зарплаты неплохие, и карьера. Скороходов как раз рассчитывал на такую ротацию, но что-то не сложилось. В итоге ходит сейчас весь на нервах: видимо, воспринимает как личную неудачу», — уверяют слухачи. Мэрия заставила дорожников страдать… Источники на местах рассказывают, что рабочие, которые занимаются ремонтом и строительством дорог в Новом Уренгое, натерпелись от подчиненных мэра города Андрея Воронова. «Несколько недель были сложными для всех. Город пытались привести в порядок перед приездом губернатора Дмитрия Артюхова. Но больше всего страдали дорожники, которым каждый день указывали на недостатки и заставляли устранять их в кротчайшее время. Люди, по сути, работали в две смены не останавливаясь. Иногда можно было вести себя более лояльно по отношению к ним», — утверждают слухачи. …, а сама не умеет выбирать подрядчиков Неумение выбирать подрядчиков привлекло внимание к профильному ведомству в мэрии Нового Уренгоя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В кулуарах мэрии Нового Уренгоя шепчутся о насущной и самой обсуждаемой проблеме города — подрядчиках, которые не устраивают местных властей своей работой. «Почему у начальства нет вопросов к работе директора департамента строительства Андрея Чунтонова? Если подряд контракты были заключены с недобросовестными исполнителями, кто-то же должен быть за это в ответе? Почему-то ни в одном другом муниципалитете региона такой массовой проблемы с подрядчиками нет, как в Новом Уренгое», — болтают информаторы. Инсайдеры считают, что мэрия ужесточила правила сотрудничества с подрядчиками и теперь далеко не все исполнители могут удовлетворить администрацию своей работой. Командировка Ямкина осталась за кадром Инсайдеры поговаривают, что пиарщики провалили освещение работы спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина в ежегодной поездке губернатора «Честный маршрут». «У людей в муниципалитетах, как и у многих политиков региона складывается абсолютное непонимание зачем вообще Ямкин поехал с губернатором. Многие уже подшучивают над этим в кулуарах правительства. Горожане просто игнорируют присутствие главы представительного органа. А проблема в том, что до людей толком и не донесли, какие вопросы едет решать Ямкин и с чем к нему можно обратиться», — болтают злые языки. Власти не могут помочь собственникам жилья Жители аварийного дома в Новом Уренгое разочаровались в депутате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источники на местах рассказывают, что собственники квартир в аварийном доме по улице Тундровая, 14, в Новом Уренгое до сих пор платят за жилье банку, а власти не смогли никак им помочь в этой проблеме. «Пятый год жители разбираются со Сбербанком, который не признает аварийный дом страховым случаем. В прошлом году депутата Госдумы РФ Дмитрия Погорелого, тогда еще кандидата, попросили заняться этим вопросом, но толку никакого не было — он сказал, что все по закону и сделать ничего не может. После этого разочарованные люди к властям не обращаются, потому что те не хотят лезть в разборки с банком. Квартиры в этом доме также получали переселенцы из ветхого жилья — учителя, медики и прочие, которые до сих пор находятся по уши в долгах из-за всей ситуации», — сетуют слухачи. Ветеринары получат поддержку властей Из-за бездомных животных власти начали пиарить службу ветеринарии в ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Источники в политтусовке делятся, что окружные власти начали активно пиарить окружную Службу ветеринарии, которой руководит Евгений Попов. «Ранее работе этого ведомства не предавали такой огласки. Но теперь организацию активно упоминают и пиарят при любом удобном случае. Скорее всего это связано с острой для региона проблемой бездомных собак и постоянными жалобами горожан. Таким образом власти показывают, что важные вопросы находятся на контроле государственной структуры специалисты за ней наблюдают», — предполагают собеседники агентства. Статистика мигрантов не соответствует реальности Инсайдеры на местах рассказывают, что несмотря на цифры, которые говорят об оттоке мигрантов из ЯНАО, в регион приехало еще больше иностранцев. «С каждым днем у служб миграции нескончаемые очереди. Мигрантов привозят в фургонах и они с ночи занимают ждут приема. Люди сутками сидят на газонах и тротуарах, даже без возможности отойти по естественной надобности. Почему эту проблему не решают в управлении по вопросам миграции во главе с Андреем Фоминым — непонятно. Есть вероятность, что к концу года статистика изменится — тогда мы увидим, что в регион въехало колоссальное количество иностранных граждан из ближнего зарубежья», — сетуют слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Настроение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в ежегодной поездке пугает его попутчиков, а над заместителем главы региона подшучивают его же коллеги. Тем временем руководителя департамента физической культуры обвиняют в бездействии, а бизнесменов не устраивает поддержка властей. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, что не так со статистикой по мигрантам и за что переживает замглавы Пуровского района. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Настроение Артюхова пугает попутчиков Инсайдеры болтают, будто глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ежегодной поездке «Честный маршрут» на удивление пребывает в очень хорошем настроении. «Никого особо пока не ругал, все время шутит, улыбается, при чем не только на камеру, но и за кадром. Даже лично распорядился не наказывать звукорежиссеров, которые подвели его во время прямого эфира. Непонятно, отпуск на него так повлиял или это все-таки затишье перед бурей?» — переживают встревоженные сплетники. Предприниматели оценили идею Артюхова Источники в бизнес-тусовке поговаривают, что предприниматели во многих городах ЯНАО оценили идею губернатора округа Дмитрия Артюхова, который предложил создать «банный кредит». «После такого предложения главы Ямала бизнесмены начали активно обсуждать этот вопрос и даже пытались выяснить, действительно ли для них будет возможность получить такой займ. Раскрутить банные услуги не у всех есть возможность, но бизнес был бы востребован не только среди предпринимателей, но и жителей региона в целом. Желающих реализовать такую идею предостаточно», — утверждают слухачи. Артюхов прервет «Честный маршрут» на выходные… Инсайдеры в политэлитах ожидают, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов прервет свою поездку по региону на выходные для того, чтобы вернутся в окружную столицу. «Есть ряд важных решений, которые должен принять сам губернатор и скорее всего, он не станет ждать окончания „Честного маршрута“ для того, чтобы это сделать. На выходные якобы полетит в Салехард, а в понедельник вернется и продолжит путь. По крайней мере, в правительстве все этого ожидают», — болтают сплетники. …а зам Артюхова злится от повышенного внимания к себе Поговаривают, что заму губернатора ЯНАО Александре Подороге надоело повышенное внимание к своей персоне во время честного маршрута. «Его совсем не радует, что он с периодичностью в пару дней становится мемом в соцсетях, а высокопоставленные коллеги с большой охотой его подкалывают из-за этого. Была бы его воля, уже высадил бы журналистов и контролировал бы, кто и что снимает на телефоны», — посмеиваются собеседники. Муниципалитеты не рассчитали с чаем В окружении губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ходят разговоры, что руководство муниципалитетов не ожидало столь высокого запроса населения на встречу с главой региона в ходе его «Честного маршрута». «Организаторы учли, что на Ямале сейчас уже довольно прохладно, а встречи проходят на открытом воздухе. Поэтому предусмотрели, что всем присутствующим будут предлагать теплые пледы и горячий чай. Однако уже на первых же встречах с горожанами оказалось, что чая, который подвозят местные власти, недостаточно. Люди приходят, невзирая на холод, и чая всем желающим не хватает. Приходится второй заход делать», — утверждают инсайдеры. Югорские пиарщики помогли Артюхову В правительстве ЯНАО ходят разговоры, что пристальное внимание югорских СМИ к попавшим в кадр непристегнутыми попутчикам губернатора Дмитрия Артюхова — не что иное, как попытка пиарщиков из ХМАО переключить внимание на соседний регион. «В Югре сейчас очень много вопросов к собственному губернатору Наталье Комаровой, и там не нашли ничего лучше, чем перебить свою негативную повестку ямальской. Журналисты югорских медиа ничего бы и не заметили, если бы им не рекомендовали это сделать. Впрочем, в окружении Артюхова не обижаются — говорят, любое упоминание „в кассу“, а положительный эффект от „Честного маршрута“ весь негатив перебивает», — делятся слухмейкеры. Главу департамента обвинили в бездействии Источники в профильных структурах поговаривают, что руководителя департамента физической культуры Андрея Масанова якобы обвинили в том, что из-за его безразличия в городах ЯНАО отсутствуют спортивные секции, тренера и помещения для занятий спортом. «Жители округа начали высказываться о том, что в регионе практически не развивается спорт и ничего не делается, чтобы ситуация как-то изменилась. Когда это дошло до главы Ямала Дмитрия Артюхова, претензии посыпались сразу к Масанову. Почему он не контролирует важные процессы? Но больше всего стало интересно, как он теперь будет решать проблемы», — рассказывают слухачи. Бизнесмены недовольны поддержкой Источники в предпринимательской тусовке рассказывают, что несмотря на обилие мер поддержки бизнесмены ЯНАО остаются недовольными. «Подчиненные главы депэкономики Валерия Миронова хорошо пиарят предоставляемые гранты и субсидии, но остается много моментов, о которых они не говорят в своих пресс-релизах. Получить поддержку на деле оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. При подробном изучении условий всплывает множество моментов, из-за которых отсеивается добрая половина желающих. С одной стороны нехорошо, что проекты остаются не у дел, с другой оно и понятно: никто не отдаст деньги просто так», — болтают злые языки. Программы возвращения молодежи доработают Инсайдеры во власти Ямала рассказывают, что программы возвращения талантливой молодежи в регион, возможно, будут серьезно дорабатывать. «Недавний отчет показал: из тысяч выпускников вузов в ЯНАО возвращаются не так много молодых людей. Многие и не против бы вернуться, но материально их Ямал уже не устраивает. Да, зарплата в регионе выше средней, но цены на жилье перебивают всю разницу. Конечно, округ может помочь с этим, но чаще всего предлагают жить в общежитиях, а на это мало кто согласен. После университета все-таки хочется уже какого-то комфорта. А снимать квартиру, не говоря уже о покупке, в ЯНАО крайне дорого. Поэтому подчиненные департамента молодежной политики Наиля Хайруллина планируют доработку программы», — болтают слухачи. Власти экстренно ищут нового бизнес-омбудсмена Поговаривают, что неожиданный уход в правительство ДНР уполномоченного по правам предпринимателей в ЯНАО Вадима Елизарова наделал шороха в регионе. «Сейчас власти в экстренном порядке ищут того, кто может занять место Елизарова. Он сам был бизнес-омбудсменом с 2018 года. Тогда подходящего кандидата на эту должность губернатору ЯНАО предложил его федеральный коллега, который занимает аналогичную должность при президенте РФ, Борис Титов. Некоторые полагают, что и сейчас Титов подкинет какую-нибудь кандидатуру главе Ямала», — делятся инсайдеры. Титовский прикрывает недочеты наукой Во властных структурах Салехарда ходят пересуды, что поддержка мэром Алексеем Титовским историков и археологов играет на руку его подчиненным, нарушающим сроки сдачи объектов. «Горожане не понимают, почему глава так носится с археологией и по любому поводу готов приостанавливать ведущиеся работы, чтобы дать время историкам на оценку ситуации. Возможно, его опыт работы в научных учреждениях дает о себе знать. Но если у нас каждый кирпич будет историческую экспертизу проходить на предмет исторической ценности, мы так никогда Салехард в порядок не приведем. Потому что чиновники, которые отвечают за благоустройство и застройку используют все лишний повод для отсрочки», — утверждают собеседники. Чиновники продолжают подставлять Колодина… Инсайдеры приближенные к мэрии Пуровского района рассказывают, что подчиненные главы Антона Колодина продолжают халатно относится к своим обязанностям. «Мэр еще не отошел от публикации в СМИ о том, что его сотрудники придирались к улыбающимся детям на фото, как подчиненные снова „облажались“. Им поступил выговор за то, что они отписывают горожанам в соцсетях одинаковые ответы на сообщения. С какой бы проблемой горожане не обратились, мэрия всегда пишет одно и то же. Они либо совсем обленились, либо настолько наплевательски относятся к проблемам жителей», — болтают источники. … его зама обвиняют в использовании положения… Инсайдеры шепчутся, что в строительной сфере Пуровского района творится форменный беспредел. «Болтают, что заместитель главы района Дмитрий Криницын якобы заставляет подрядчиков делать ремонт в своем доме. Ремонт шикарный. Все в мраморе. А еще поговаривают, якобы в бюджете района не хватает одиннадцати миллионов, мол поэтому по итогам года он будет дефицитным — некоторые умники якобы связывают дыру в бюджете с ремонтом у замглавы. Но наивности сплетников можно позавидовать. Как они себе представляют такое вообще при столь пристальном внимании главы региона к борьбе с коррупцией», — говорят сплетники. …, а его коллега переживает за карьеру При этом в мэрии ходят разговоры, будто заместитель главы Пуровского района Кирилл Скороходов очень раздосадован тем, что его не отпустили работать в ДНР. «Некоторое время назад ходили разговоры, будто перспективных чиновников, особенно тех, кто занял призовые места на „Лидерах России“, будут приглашать на руководящие посты в администрации освобожденных в ходе специальной операции территорий Украины. Вроде как и зарплаты неплохие, и карьера. Скороходов как раз рассчитывал на такую ротацию, но что-то не сложилось. В итоге ходит сейчас весь на нервах: видимо, воспринимает как личную неудачу», — уверяют слухачи. Мэрия заставила дорожников страдать… Источники на местах рассказывают, что рабочие, которые занимаются ремонтом и строительством дорог в Новом Уренгое, натерпелись от подчиненных мэра города Андрея Воронова. «Несколько недель были сложными для всех. Город пытались привести в порядок перед приездом губернатора Дмитрия Артюхова. Но больше всего страдали дорожники, которым каждый день указывали на недостатки и заставляли устранять их в кротчайшее время. Люди, по сути, работали в две смены не останавливаясь. Иногда можно было вести себя более лояльно по отношению к ним», — утверждают слухачи. …, а сама не умеет выбирать подрядчиков В кулуарах мэрии Нового Уренгоя шепчутся о насущной и самой обсуждаемой проблеме города — подрядчиках, которые не устраивают местных властей своей работой. «Почему у начальства нет вопросов к работе директора департамента строительства Андрея Чунтонова? Если подряд контракты были заключены с недобросовестными исполнителями, кто-то же должен быть за это в ответе? Почему-то ни в одном другом муниципалитете региона такой массовой проблемы с подрядчиками нет, как в Новом Уренгое», — болтают информаторы. Инсайдеры считают, что мэрия ужесточила правила сотрудничества с подрядчиками и теперь далеко не все исполнители могут удовлетворить администрацию своей работой. Командировка Ямкина осталась за кадром Инсайдеры поговаривают, что пиарщики провалили освещение работы спикера заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина в ежегодной поездке губернатора «Честный маршрут». «У людей в муниципалитетах, как и у многих политиков региона складывается абсолютное непонимание зачем вообще Ямкин поехал с губернатором. Многие уже подшучивают над этим в кулуарах правительства. Горожане просто игнорируют присутствие главы представительного органа. А проблема в том, что до людей толком и не донесли, какие вопросы едет решать Ямкин и с чем к нему можно обратиться», — болтают злые языки. Власти не могут помочь собственникам жилья Источники на местах рассказывают, что собственники квартир в аварийном доме по улице Тундровая, 14, в Новом Уренгое до сих пор платят за жилье банку, а власти не смогли никак им помочь в этой проблеме. «Пятый год жители разбираются со Сбербанком, который не признает аварийный дом страховым случаем. В прошлом году депутата Госдумы РФ Дмитрия Погорелого, тогда еще кандидата, попросили заняться этим вопросом, но толку никакого не было — он сказал, что все по закону и сделать ничего не может. После этого разочарованные люди к властям не обращаются, потому что те не хотят лезть в разборки с банком. Квартиры в этом доме также получали переселенцы из ветхого жилья — учителя, медики и прочие, которые до сих пор находятся по уши в долгах из-за всей ситуации», — сетуют слухачи. Ветеринары получат поддержку властей Источники в политтусовке делятся, что окружные власти начали активно пиарить окружную Службу ветеринарии, которой руководит Евгений Попов. «Ранее работе этого ведомства не предавали такой огласки. Но теперь организацию активно упоминают и пиарят при любом удобном случае. Скорее всего это связано с острой для региона проблемой бездомных собак и постоянными жалобами горожан. Таким образом власти показывают, что важные вопросы находятся на контроле государственной структуры специалисты за ней наблюдают», — предполагают собеседники агентства. Статистика мигрантов не соответствует реальности Инсайдеры на местах рассказывают, что несмотря на цифры, которые говорят об оттоке мигрантов из ЯНАО, в регион приехало еще больше иностранцев. «С каждым днем у служб миграции нескончаемые очереди. Мигрантов привозят в фургонах и они с ночи занимают ждут приема. Люди сутками сидят на газонах и тротуарах, даже без возможности отойти по естественной надобности. Почему эту проблему не решают в управлении по вопросам миграции во главе с Андреем Фоминым — непонятно. Есть вероятность, что к концу года статистика изменится — тогда мы увидим, что в регион въехало колоссальное количество иностранных граждан из ближнего зарубежья», — сетуют слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.