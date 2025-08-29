29 августа 2025

В Ноябрьске продлили праздничный концерт до полуночи

Салют в Ноябрьске будет после 23:50
Салют в Ноябрьске будет после 23:50
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Ноябрьске (ЯНАО) праздничный концерт, приуроченный к юбилею города, был продлен почти до полуночи. После его завершения состоится салют, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В связи с временными накладками концерт продлен до 23:50. После будет салют», — рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники полиции.

Сегодня 30 августа Ноябрьск отмечает свой 50-летний юбилей. Сейчас на сцене в Ноябрьск-парке выступают самые долгожданные гости — рок-группа The Hatters. URA.RU ведет онлайн-трансляцию праздника.

