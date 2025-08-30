Свердловчанин первым «Разбудил Ямал» в Новом Уренгое, пробежав 10 километров

Житель Красноуфимска (Свердловская область) Александр Русинов стал победителем ночного легкоатлетического забега «Разбуди Ямал» на самой длинной дистанции — 10 километров. Соревнование прошло в Новом Уренгое вечером 30 августа и было посвящено 50-летию города. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».
«Обогнал всех участников на дистанции 10 км Александр Русинов из Красноуфимска (номер 1249)», — говорится в сообщении паблика. В числе призеров на этой дистанции среди мужчин также оказались Сергей Костов (2 место) и Дмитрий Дуркин (3 место).
Среди женщин первой к финишу пришла Анна Буртан, второе место заняла Елена Лаврова, а третьей стала Анна Богданова.
На дистанции 5 километров среди женщин победила Валентина Походиева, серебро — у Екатерины Тэсиды, бронза — у Марины Подпрятовой. В мужском забеге лучшим стал Григорий Соколов, вторым пришел Алик Шарипов, третьим — Эдуард Яр.
В забеге приняли участие и юные жители газовой столицы. Участников «Забега в пижамах» ждала дистанция на 200 метров.
