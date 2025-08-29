29 августа 2025

Жители Ноябрьска пожаловались на проблемы с туалетами в День города

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на невозможность найти туалеты в «Ноябрьск-парке» в День города. По их словам, уборные распложены только в кафе, а пускают туда исключительно после того, как сделан заказ.

«Примите меры. Туалеты только в кафе. В туалет могут попасть только те, кто сделал заказ в этом кафе. И еще, кругом стоят рамки, проверяют тщательно», — написано в telegram-канале NSK.

По словам ноябрянина, чтобы попасть в туалет, нужно пройти дополнительную проверку через рамки металлоискателя. При этом, к уборным всегда огромная очередь, так как работают всего три кабинки.

