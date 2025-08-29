29 августа 2025

«Не спать, а испытать свои силы»: сотни ямальцев пробежали ночной марафон в честь юбилея Ноябрьска. Видео

В Ноябрьске прошел ночной «Четвертьмарафон» в честь юбилея города
Забег на дистанцию в 12 км стартовал в 22:40
Забег на дистанцию в 12 км стартовал в 22:40
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Ноябрьске (ЯНАО) прошел ночной «Четвертьмарафон», приуроченный к празднованию 50-летнего юбилея города. Об этом сообщает telegram-канал «Миг. Ноябрьск». Массовый спортивный забег собрал на старте сотни горожан.

Спортивное мероприятие стало символическим началом торжеств по случаю юбилея Ноябрьска. «Не спать, а испытать свои силы, решили сотни ноябрян», — говорится в сообщении паблика.

Первой дистанцией стали пять километров, а в 22:40 начался забег для более продвинутых бегунов на 12 километров. Все участники марафона получили памятные подарки. 

