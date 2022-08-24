В ЯНАО провели исследование, позволяющее снизить смертность

Предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям выявлена у 20% ямальцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Специалисты регионального центра общественного здоровья, медицинской профилактики ЯНАО и Надымской центральной районной больницы провели клиническое исследование, основная задача которого — изучение развития сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главной причиной преждевременной смертности. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, результаты станут частью исследования, проводившегося в 30 регионах России.

«Многоцентровое исследование „Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ“ проводилось под руководством Национального медицинского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России в 30 регионах страны. Его цель — изучить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, факторов риска и их развития, а также взаимосвязь с экономическими и климато-географическими особенностями регионов. По итогам для каждого субъекта будет разработана специфическая научно-обоснованная профилактическая программа», — пояснил доктор.

Для исследования были приглашены 1200 жителей ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В исследовании приняли участие 1200 жителей ЯНАО в возрасте от 34 до 74 лет. Врачи измерили основные физические показатели участников, их мышечную силу, артериальное давление, а также взяли кровь для развернутого биохимического анализа.

«В картах участников были отмечены пищевые привычки, физическая активность, приверженность к курению, употребление алкоголя, психический статус, склонность к стрессу, тревоге и депрессии, экономические условия жизни и работы и многие другие показатели. Все данные систематизированы в электронной базе, а биоматериалы направлены для исследования в Москву», — добавил он.

Исходя из результатов, которые определят федеральные специалисты, станет известно, есть ли у обследованных факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем жители округа смогут ознакомиться с выявленными показателями и проконсультироваться у медиков Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. «Одной из главных причин преждевременной смертности как в России, так и на Ямале остаются болезни системы кровообращения», — уточнил врач.

Токарев добавил, что по итогам диспансеризации за 2021 год у 20% ямальцев выявлена повышенная вероятность развития инфаркта, инсульта, гипертонии, а также ишемической болезни сердца. К тому же, за прошедший год в регионе болезни системы кровообращения выявлялись почти вдвое чаще, чем в 2020 году. Почти 29 впервые выявленных случаев на 1000 человек. Более 95 тысяч жителей ЯНАО имеют болезни системы кровообращения — это почти что пятая часть всего населения ЯНАО.

Около 40% пациентов, переболевших COVID-19, взяты на диспансерный учет с осложнениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отмечается, что в период COVID такое исследование особенно необходимо. Благодаря профилактике хронических заболеваний на ранней стадии можно легче перенести инфекцию и избежать осложнений, вызванных коронавирусом. Исходя из данных научных исследований вирус повреждает клетки коронарных артерий и напрямую проникает в клетки сердца.

Ранее сообщалось, что для обучения медиков в стране откроют 5 тысяч новых образовательных модулей, а также 114 аккредитационно-симуляционных центров. Планируется, что образовательные модули появится в РФ до 2030 года. При этом медики уже сейчас могут пройти обучение на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. На данный момент к учебе приступило более 1,4 млн специалистов. Благодаря этому, работники медицины всегда в курсе новых разработок. Это также дает возможность делиться опытом с коллегами и предлагать новые варианты лечения.