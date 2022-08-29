Путин нашел способ избежать межнациональных конфликтов в России

Власти РФ намерены решить проблему, с которой столкнулась Европа

29 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил условия жизни и работы гастарбайтеров в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия меняет правила жизни и работы трудовых мигрантов. Приезжим придется социализироваться, чтобы избегать конфликтов с местным населением и с госорганами, комментируют эксперты URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о создании центра адаптации мигрантов, о котором стало известно во время его встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым 29 августа. Фактически Путин взялся за проблему, в которую погружена и Европа, отмечают социологи. На встрече с Бариновым президент Путин уделил внимание двум темам: реализации государственной национальной политике и миграционным вопросам. «То и другое между собой очень связано», — заметил Путин. Глава ФАДН Игорь Баринов назвал межнациональную обстановку в России стабильной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Баринов, который последний раз был с докладом в Кремле почти два года назад (в октябре 2020 года), назвал ситуацию в этноконфессиональной сфере стабильной. «Риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — сказал Баринов. Президент уточнил, что недруги России «всегда пытаются это сделать». Баринов расширил свою мысль и пояснил, что западные страны «изменили акценты, терминологию и говорят уже не об „экспорте демократии“, а о „деколонизации“ России». «Мы никогда не были колониальной державой… Но в нашем обществе мало находится людей, которые подвергаются этому влиянию, идут обратные процессы — консолидация», — констатировал глава ФАДН. Жителей Донбасса в России поддерживают представители разных религий и национальностей, отметил глава ФАДН Игорь Баринов Фото: Сергей Русанов © URA.RU О консолидации говорит и поддержка жителей Донбасса, которым россияне собрали и отправили уже тонны гуманитарной помощи. Причем в гуманитарной миссии вместе с Бариновым, по его словам, участвуют представители разных диаспор и конфессий. И в зоне боевых действий нет никакого разграничения по национальному или религиозному принципу, отметил Баринов. Вместе с тем, по словам главы ФАДН, в России сложной остается проблема социализации трудовых мигрантов. «Иногда эти процессы (приток гастарбайтеров, — ред.) фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях. Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление. Обратная реакция часто негативная от наших граждан», — пояснил Баринов. Зачастую гастарбайтеры не могут или не хотят социализироваться в России, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФАДН вместе с правительством и Генпрокуратурой начало разрабатывать новые меры, чтобы помочь мигрантам адаптироваться в России. Но, подчеркнул президент, «начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов». «Там никто не против. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил Путин. Для активизации этой работы в России будут созданы адаптационные центры. Президент при этом отметил, что мигранты, приезжая в Россию, «должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы». Мигранты воспринимают российское общество как «агрессивное по отношению к себе», объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его словам, ровно с теми же проблемами сталкиваются и многие европейские страны, которые захлестнули потоки мигрантов. «Наше общество для них чужое, странное. Они не могут в нем адаптироваться, поэтому и выбирают путь наименьшего сопротивления — живут и социализируются внутри своих диаспор. Отсюда — межнациональные конфликты. Поэтому российским властям нужно им показать, что, если они хотят здесь жить, получить, может быть, гражданство, нужно меняться», — считает Иванов. Акцент на миграционную тему власти делают потому, что в России фактически появилось «параллельное государство — набор этнодиаспор», полагает председатель набсовета Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «По минимальным оценкам их численность 10 миллионов человек, а с учетом тех, кто социализировался, получил гражданство доходит до 20 миллионов. В большинстве случаев мигранты — это несчастные люди, которые жестко встроены в эти этнодиаспоры», — считает эксперт. Новость по теме Медведев: Россия пересмотрит порядок въезда иностранцев Проблема социализации в России мигрантов из Средней Азии действительно серьезная, так как многие из них даже минимально не владеют русским языком и не знают русских обычаев, пояснил URA.RU социальный психолог Алексей Рощин. «Люди приезжают, будучи совершенно не адаптированными к жизни в нашей стране. Некоторые в магазине не могут хлеба попросить. Это является проблемой не только для самих мигрантов, но и для нашей страны: могут возникать нападения на местных жителей, мигранты могут хуже работать, баранов начинают резать прямо на улице, не понимая, что у нас это не принято, и прочее. Государство намерено помогать им ассимилироваться. Людей надо учить жить в России, и поэтому государство в этом решило поучаствовать», — резюмировал Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия меняет правила жизни и работы трудовых мигрантов. Приезжим придется социализироваться, чтобы избегать конфликтов с местным населением и с госорганами, комментируют эксперты URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о создании центра адаптации мигрантов, о котором стало известно во время его встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым 29 августа. Фактически Путин взялся за проблему, в которую погружена и Европа, отмечают социологи. На встрече с Бариновым президент Путин уделил внимание двум темам: реализации государственной национальной политике и миграционным вопросам. «То и другое между собой очень связано», — заметил Путин. Баринов, который последний раз был с докладом в Кремле почти два года назад (в октябре 2020 года), назвал ситуацию в этноконфессиональной сфере стабильной. «Риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — сказал Баринов. Президент уточнил, что недруги России «всегда пытаются это сделать». Баринов расширил свою мысль и пояснил, что западные страны «изменили акценты, терминологию и говорят уже не об „экспорте демократии“, а о „деколонизации“ России». «Мы никогда не были колониальной державой… Но в нашем обществе мало находится людей, которые подвергаются этому влиянию, идут обратные процессы — консолидация», — констатировал глава ФАДН. О консолидации говорит и поддержка жителей Донбасса, которым россияне собрали и отправили уже тонны гуманитарной помощи. Причем в гуманитарной миссии вместе с Бариновым, по его словам, участвуют представители разных диаспор и конфессий. И в зоне боевых действий нет никакого разграничения по национальному или религиозному принципу, отметил Баринов. Вместе с тем, по словам главы ФАДН, в России сложной остается проблема социализации трудовых мигрантов. «Иногда эти процессы (приток гастарбайтеров, — ред.) фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях. Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление. Обратная реакция часто негативная от наших граждан», — пояснил Баринов. ФАДН вместе с правительством и Генпрокуратурой начало разрабатывать новые меры, чтобы помочь мигрантам адаптироваться в России. Но, подчеркнул президент, «начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов». «Там никто не против. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил Путин. Для активизации этой работы в России будут созданы адаптационные центры. Президент при этом отметил, что мигранты, приезжая в Россию, «должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы». Мигранты воспринимают российское общество как «агрессивное по отношению к себе», объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его словам, ровно с теми же проблемами сталкиваются и многие европейские страны, которые захлестнули потоки мигрантов. «Наше общество для них чужое, странное. Они не могут в нем адаптироваться, поэтому и выбирают путь наименьшего сопротивления — живут и социализируются внутри своих диаспор. Отсюда — межнациональные конфликты. Поэтому российским властям нужно им показать, что, если они хотят здесь жить, получить, может быть, гражданство, нужно меняться», — считает Иванов. Акцент на миграционную тему власти делают потому, что в России фактически появилось «параллельное государство — набор этнодиаспор», полагает председатель набсовета Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «По минимальным оценкам их численность 10 миллионов человек, а с учетом тех, кто социализировался, получил гражданство доходит до 20 миллионов. В большинстве случаев мигранты — это несчастные люди, которые жестко встроены в эти этнодиаспоры», — считает эксперт. Проблема социализации в России мигрантов из Средней Азии действительно серьезная, так как многие из них даже минимально не владеют русским языком и не знают русских обычаев, пояснил URA.RU социальный психолог Алексей Рощин. «Люди приезжают, будучи совершенно не адаптированными к жизни в нашей стране. Некоторые в магазине не могут хлеба попросить. Это является проблемой не только для самих мигрантов, но и для нашей страны: могут возникать нападения на местных жителей, мигранты могут хуже работать, баранов начинают резать прямо на улице, не понимая, что у нас это не принято, и прочее. Государство намерено помогать им ассимилироваться. Людей надо учить жить в России, и поэтому государство в этом решило поучаствовать», — резюмировал Рощин.