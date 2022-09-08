Путин переломил ситуацию с дорогами в России

Жители большинства регионов смогут ездить со скоростью не менее 110 км/час

08 сентября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин переломил ситуацию с плохими дорогами в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация с плохими дорогами в России переломлена — в стране научились строить скоростные магистрали, качество которых будет не хуже европейских автобанов. Движение по нескольким новым трассам президент РФ Владимир Путин запустил 8 сентября. Это — показатель коренного изменения подходов власти к дорожному строительству, пояснили эксперты URA.RU. Если набранные темпы сохранятся, уже через несколько лет скоростные трассы свяжут европейскую и азиатскую части России. Движение по новым автодорогам президент Путин запустил, едва вернувшись с Дальнего Востока — этому макрорегиону еще предстоит соединиться современными дорогами с центральной частью страны. Решение принято президентом сегодня — скоростная трасса напрямую свяжет 26 регионов страны и еще столько же — будут иметь выход на нее. Российские регионы свяжет единая скоростная магистраль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ближайшие же планы дорожников — Москва и Урал. Для столицы Большого Урала этот день — двойной праздник: там завершили расширение до четырех полос трассу Екатеринбург — Челябинск и завершили строительство кольцевой автодороги. «В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону изменится экологическая ситуация», — подчеркнул президент. Первый участок автомагистрали М-12 «Москва—Казань» сегодня был открыт. «Тем самым даем старт работе этой значимой трассы… Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны», — заметил Путин. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин строит планы для дорожников на несколько лет вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полностью дорога Москва — Казань — Екатеринбург должна быть построена до конца 2024 года. По словам Путина, это позволит сократить время в пути из Санкт-Петербурга (с Москвой его связывает трасса М-11) до столицы Урала почти вдвое — с 31 до 17,5 часа. «Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей», — заявил президент. Параллельно с дорогами будут строиться логистические центры, хабы для обработки и перераспределения грузов. Путин напомнил и о строительстве инфраструктуры вдоль новых дорог — заправки, магазины, места отдыха. Российские дорожники научились строить, убеждены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как в кратчайшие сроки удалось построить такой объем новых дорог, объяснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что, например, на М-12 работают порядка 30 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники. Кроме того, заказчики, проектировщики и строители учли все особенности дороги, в том числе необходимость переноса коммуникаций, газопроводов. «Строители нарастили мускулы, работают в круглосуточном режиме», — добавил к этим словам глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Впрочем, президента сегодня не меньше интересовало мнение самих дорожников. Путин попросил рабочих, которые в разных регионах находились за спинами чиновников, подойти к микрофону. Его вопросы — о зарплате, условиях труда и отдыха. Дорожники ни на что не жаловались: живут либо дома, либо в общежитиях, питаются в столовых до трех раз в день, спецодеждой обеспечены, получают зарплаты от 80 до 200 тысяч рублей. Только после этого Путин дал команду: «Вперед! Поехали!» И большегрузы первыми вышли на новые автодороги. ЕКАД — один из объектов, движение по которому запустил лично президент Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительство автодорог в России началось ускоренными темпами в 2021 году. Тем летом в Подмосковье Путин запустил в эксплуатацию одну из самых современных дорог — Центральную кольцевую автодорогу. И тогда же он подтвердил намерение властей «пойти дальше» — на Казань, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, чтобы создать тем самым «мощную опорную сеть» в европейской части страны. О проекте скоростной магистрали от Москвы до Казани и Екатеринбурга Путин объявил в своем ежегодном послании в апреле 2021 года, а чуть позже — о продлении трассы до Тюмени и Челябинска. На встрече с президентом в июле этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о возможности дальнейшего продления дороги — до Омска и до Новосибирска, далее — с выходом на Китай и Монголию. Российские дорожники приобрели хороший опыт при строительстве дорог Москва — Санкт-Петербург и трассы «Дон», Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, реконструкции Киевского шоссе в Калужской области, пояснил URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Эти стройки были непростыми: учились составлению сметных документации, проведению закупок, проведению землеотводов, учету карты местности и тому подобному. При строительстве ЦКАД, например, забыли про многоуровневые пересечения, газопроводы. В результате был потерян год. В проекте трассы Москва — Казань — Екатеринбург все просчеты учтены, поэтому дорога строится так быстро» — считает Кирьян. Дороги в России сегодня строятся быстрее и качественнее, так как применяются современные технологии, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Технологии и потребности изменились: чтобы подстегнуть экономику, необходима транспортная связанность станы — при нашей масштабности и протяженности территории она недостаточная. Поэтому президент уделяет этому особое внимание. В условиях санкций важное значение приобретает все, что может подстегнуть экономическое развитие, расширить внутренний рынок, стимулировать потребительский сектор. Это не только технологический и хозяйственный, но и идеологический проект», — полагает политолог. Новость по теме Путин открыл последний участок кольцевой дороги в Екатеринбурге. Фото, видео Дороги являются надежным видом бюджетных расходов, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. А сегодня деньги в бюджет поступают опережающими темпами, и власти могут наращивать расходы по самым важным направлениям. «Давно доказано, что в кризисные ситуации вложение в дороги — это самое очевидное и правильное решение. Так было и в США во времена Великой депрессии», — заключил Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация с плохими дорогами в России переломлена — в стране научились строить скоростные магистрали, качество которых будет не хуже европейских автобанов. Движение по нескольким новым трассам президент РФ Владимир Путин запустил 8 сентября. Это — показатель коренного изменения подходов власти к дорожному строительству, пояснили эксперты URA.RU. Если набранные темпы сохранятся, уже через несколько лет скоростные трассы свяжут европейскую и азиатскую части России. Движение по новым автодорогам президент Путин запустил, едва вернувшись с Дальнего Востока — этому макрорегиону еще предстоит соединиться современными дорогами с центральной частью страны. Решение принято президентом сегодня — скоростная трасса напрямую свяжет 26 регионов страны и еще столько же — будут иметь выход на нее. Ближайшие же планы дорожников — Москва и Урал. Для столицы Большого Урала этот день — двойной праздник: там завершили расширение до четырех полос трассу Екатеринбург — Челябинск и завершили строительство кольцевой автодороги. «В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону изменится экологическая ситуация», — подчеркнул президент. Первый участок автомагистрали М-12 «Москва—Казань» сегодня был открыт. «Тем самым даем старт работе этой значимой трассы… Проведенная работа — это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны», — заметил Путин. Полностью дорога Москва — Казань — Екатеринбург должна быть построена до конца 2024 года. По словам Путина, это позволит сократить время в пути из Санкт-Петербурга (с Москвой его связывает трасса М-11) до столицы Урала почти вдвое — с 31 до 17,5 часа. «Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей», — заявил президент. Параллельно с дорогами будут строиться логистические центры, хабы для обработки и перераспределения грузов. Путин напомнил и о строительстве инфраструктуры вдоль новых дорог — заправки, магазины, места отдыха. Как в кратчайшие сроки удалось построить такой объем новых дорог, объяснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что, например, на М-12 работают порядка 30 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники. Кроме того, заказчики, проектировщики и строители учли все особенности дороги, в том числе необходимость переноса коммуникаций, газопроводов. «Строители нарастили мускулы, работают в круглосуточном режиме», — добавил к этим словам глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Впрочем, президента сегодня не меньше интересовало мнение самих дорожников. Путин попросил рабочих, которые в разных регионах находились за спинами чиновников, подойти к микрофону. Его вопросы — о зарплате, условиях труда и отдыха. Дорожники ни на что не жаловались: живут либо дома, либо в общежитиях, питаются в столовых до трех раз в день, спецодеждой обеспечены, получают зарплаты от 80 до 200 тысяч рублей. Только после этого Путин дал команду: «Вперед! Поехали!» И большегрузы первыми вышли на новые автодороги. Строительство автодорог в России началось ускоренными темпами в 2021 году. Тем летом в Подмосковье Путин запустил в эксплуатацию одну из самых современных дорог — Центральную кольцевую автодорогу. И тогда же он подтвердил намерение властей «пойти дальше» — на Казань, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, чтобы создать тем самым «мощную опорную сеть» в европейской части страны. О проекте скоростной магистрали от Москвы до Казани и Екатеринбурга Путин объявил в своем ежегодном послании в апреле 2021 года, а чуть позже — о продлении трассы до Тюмени и Челябинска. На встрече с президентом в июле этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о возможности дальнейшего продления дороги — до Омска и до Новосибирска, далее — с выходом на Китай и Монголию. Российские дорожники приобрели хороший опыт при строительстве дорог Москва — Санкт-Петербург и трассы «Дон», Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, реконструкции Киевского шоссе в Калужской области, пояснил URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Эти стройки были непростыми: учились составлению сметных документации, проведению закупок, проведению землеотводов, учету карты местности и тому подобному. При строительстве ЦКАД, например, забыли про многоуровневые пересечения, газопроводы. В результате был потерян год. В проекте трассы Москва — Казань — Екатеринбург все просчеты учтены, поэтому дорога строится так быстро» — считает Кирьян. Дороги в России сегодня строятся быстрее и качественнее, так как применяются современные технологии, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Технологии и потребности изменились: чтобы подстегнуть экономику, необходима транспортная связанность станы — при нашей масштабности и протяженности территории она недостаточная. Поэтому президент уделяет этому особое внимание. В условиях санкций важное значение приобретает все, что может подстегнуть экономическое развитие, расширить внутренний рынок, стимулировать потребительский сектор. Это не только технологический и хозяйственный, но и идеологический проект», — полагает политолог. Дороги являются надежным видом бюджетных расходов, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. А сегодня деньги в бюджет поступают опережающими темпами, и власти могут наращивать расходы по самым важным направлениям. «Давно доказано, что в кризисные ситуации вложение в дороги — это самое очевидное и правильное решение. Так было и в США во времена Великой депрессии», — заключил Климанов.