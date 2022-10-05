Путин изменил подходы к воспитанию детей в школах

Они будут учиться на опыте жителей и защитников Донбасса

05 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В российских школах меняется воспитательный процесс: примером послужит опыт борьбы Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В российских школах изменятся подходы к воспитанию. Дети будут учиться на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Их пример сможет качественно изменить патриотическое воспитание в стране, объяснили URA.RU эксперты итоги разговора президента РФ Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября. И в будущем, если придется, молодые люди не побоятся взять в руки оружие в случае мобилизации, полагают политологи. Путин традиционно встречается с учителями в их профессиональный праздник. Сегодня он поздравлял педагогов уже не 85, а 89 субъектов РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Обращаясь к учителям, Путин сказал, что все поколения педагогов давали своим ученикам «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, своей истории, ответственности за родную землю, готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество». «Именно на этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны и солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса, которые отстаивают наше право, их собственное право, самостоятельно выбирать свой собственный, независимый путь развития», — отметил Путин. Жители Донбасса встали на защиту своего края и своей истории еще в 2014 году Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Он заверил, что «Россия была и будет суверенной». «Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории», — подчеркнул президент. Для этого с 2023-2024 учебного года в российских школах будут введены единые обязательные подходы к воспитательной работе и преподаванию русского языка и литературы, истории и обществознания, географии и окружающего мира. Будет развиваться инженерное образование. В сложных условиях учителя Донбасса в течение восьми лет не прекращали воспитывать в своих учениках патриотов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам президента, уже сейчас дети активно участвуют в волонтерском проекте «МыВместе» и готовы помогать семьям участников спецоперации. «Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития», — заметил Путин. Позицию президента учителя, среди которых было немало историков, поддержали. Юлия Бахмуцкая из Макеевки (ДНР) призналась, что «с болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса». «Только Россия все это время нам помогала и не побоялась заступиться, когда речь зашла об угрозах нашим жизням», — сказала педагог. Путин убежден, что сегодняшнего конфликта на Украине не было бы, «если бы не было попыток на Украине и на Западе разорвать историю на части» и «если бы не было ни у кого желания возродить нацизм на исторических территориях России». «Нацизм — есть везде. Это семя очень ядовитое. Но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где нацистов возвеличивают и возводят в ранг национальных героев. Вот что поражает, вызывает внутреннее отторжение. Для Запада это инструмент борьбы против России. Понимая это, мы должны идти своим путем», — пояснил Путин. Раньше в России создавались разные патриотические движения, но большинство из них были коммерческими проектами, считают политологи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Опыт жителей и защитников Донбасса позволит изменить подходы к патриотическому воспитанию в школах, поэтому президент делает на этом акцент, считают эксперты. До сих пор эта повестка была слишком слабой, пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «В 1990-е годы вообще было не до этого: тогда Запад был нашим другом, патриотизм был никому не интересен. До появления „Бессмертного полка“ были [движения] „Идущие вместе“, „Наши“, но это были коммерческие проекты, люди выходили на площади за деньги. А патриотизм — это не коммерция», — убежден эксперт. Фактически результаты слабости патриотического воспитания 1990—2000 годов страна и наблюдает сегодня, полагает Иванов. «После объявления частичной мобилизации молодые люди, сильные, здоровые, в панике побежали за границу вместо того, чтобы строем и с песнями пойти в военкомат. Это говорит о том, что в 1990—2000 годы государство проиграло борьбу за умы молодых людей, борьбу за патриотизм. В Донбассе же, где я много раз бывал, начиная с 2014 года, все последние восемь лет люди были больше патриотами, чем многие жители России — они искренне желали стать ее частью», — объяснил позицию президента Олег Иванов. Новость по теме В России стартовал патриотический конкурс для школьников всех 89 регионов Историю и опыт жителей Донбасса Путин привел в пример как «предельную ситуацию, когда люди с оружием в руках отстаивали право на свою историю и ценности», считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Они не побоялись пожертвовать ради них своими жизнями. В 1990-е годы поменялись оценки истории нашей страны — появилось две параллельные истории, что деструктивно влияло на умонастроения и заложило основы для очень серьезного идеологического разрыва. Но у каждой нации должно быть что-то общее. Единое понимание истории — это то, что сплачивает людей. Это понимание должно закладываться в школе, в семье», — пояснил политолог. Военная спецоперация, ситуация с присоединением новых территорий будут серьезно менять подходы ко всему, в том числе к образованию и воспитанию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Умы нужно настраивать. Но это не должно превратиться в профанацию. Внутреннее осмысление и понимание должно возникнуть у учителей — только тогда они смогут транслировать эти смыслы детям», — объяснил смыслы разговора Путина с учителями Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских школах изменятся подходы к воспитанию. Дети будут учиться на опыте жителей и защитников Донбасса, которые на протяжении всей современной истории ассоциировали себя с Россией. Их пример сможет качественно изменить патриотическое воспитание в стране, объяснили URA.RU эксперты итоги разговора президента РФ Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года» 5 октября. И в будущем, если придется, молодые люди не побоятся взять в руки оружие в случае мобилизации, полагают политологи. Путин традиционно встречается с учителями в их профессиональный праздник. Сегодня он поздравлял педагогов уже не 85, а 89 субъектов РФ, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Обращаясь к учителям, Путин сказал, что все поколения педагогов давали своим ученикам «важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, своей истории, ответственности за родную землю, готовности прийти на помощь, защитить свое Отечество». «Именно на этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны и солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса, которые отстаивают наше право, их собственное право, самостоятельно выбирать свой собственный, независимый путь развития», — отметил Путин. Он заверил, что «Россия была и будет суверенной». «Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории», — подчеркнул президент. Для этого с 2023-2024 учебного года в российских школах будут введены единые обязательные подходы к воспитательной работе и преподаванию русского языка и литературы, истории и обществознания, географии и окружающего мира. Будет развиваться инженерное образование. По словам президента, уже сейчас дети активно участвуют в волонтерском проекте «МыВместе» и готовы помогать семьям участников спецоперации. «Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития», — заметил Путин. Позицию президента учителя, среди которых было немало историков, поддержали. Юлия Бахмуцкая из Макеевки (ДНР) призналась, что «с болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса». «Только Россия все это время нам помогала и не побоялась заступиться, когда речь зашла об угрозах нашим жизням», — сказала педагог. Путин убежден, что сегодняшнего конфликта на Украине не было бы, «если бы не было попыток на Украине и на Западе разорвать историю на части» и «если бы не было ни у кого желания возродить нацизм на исторических территориях России». «Нацизм — есть везде. Это семя очень ядовитое. Опыт жителей и защитников Донбасса позволит изменить подходы к патриотическому воспитанию в школах, поэтому президент делает на этом акцент, считают эксперты. До сих пор эта повестка была слишком слабой, пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «В 1990-е годы вообще было не до этого: тогда Запад был нашим другом, патриотизм был никому не интересен. До появления „Бессмертного полка“ были [движения] „Идущие вместе“, „Наши“, но это были коммерческие проекты, люди выходили на площади за деньги. А патриотизм — это не коммерция», — убежден эксперт. Фактически результаты слабости патриотического воспитания 1990—2000 годов страна и наблюдает сегодня, полагает Иванов. «После объявления частичной мобилизации молодые люди, сильные, здоровые, в панике побежали за границу вместо того, чтобы строем и с песнями пойти в военкомат. Историю и опыт жителей Донбасса Путин привел в пример как «предельную ситуацию, когда люди с оружием в руках отстаивали право на свою историю и ценности», считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Они не побоялись пожертвовать ради них своими жизнями. В 1990-е годы поменялись оценки истории нашей страны — появилось две параллельные истории, что деструктивно влияло на умонастроения и заложило основы для очень серьезного идеологического разрыва. Но у каждой нации должно быть что-то общее. Единое понимание истории — это то, что сплачивает людей. Это понимание должно закладываться в школе, в семье», — пояснил политолог. Военная спецоперация, ситуация с присоединением новых территорий будут серьезно менять подходы ко всему, в том числе к образованию и воспитанию, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Умы нужно настраивать. Но это не должно превратиться в профанацию. Внутреннее осмысление и понимание должно возникнуть у учителей — только тогда они смогут транслировать эти смыслы детям», — объяснил смыслы разговора Путина с учителями Солонников.