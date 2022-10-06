Путин предупредил последствия от восьмого пакета санкций ЕС

Чиновники получили от президента РФ новые установки

06 октября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил чиновников о готовности ответить на новые санкции ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях новых санкций, которые принял против России Евросоюз. Он дал понять чиновникам и в Москве, и в регионах, что позитивные тенденции в экономике — не повод расслабляться, комментируют эксперты итоги совещания Путина по экономическим вопросам 6 октября. По их словам, чтобы сохранить стабильность на рынках, повысить покупательную способность людей, нужны новые решения. Экономисты считают, что стимулировать рынки смогут резервисты. Совещание по экономическим вопросам президент Путин начал с краткого описания текущей ситуации. Он отметил, что промышленное производство вернулось на уровень прошлого года после четырехмесячного падения. «Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении — автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство — здесь плюс 4,6 процента за январь—август. Прибавляет и строительство. В августе объем строительных работ вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил Путин. Российские власти ищут механизмы противодействия санкциям Запада Фото: Николай Бастриков © URA.RU По словам президента, санкционное давление по-прежнему больше всего ощущают на себе экспортеры, компании, ориентированные на европейский рынок. «[Они экспортировали] в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. Наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, небыстрый», — сказал президент. Путин подчеркнул, что продолжается снижение инфляции — по итогам прошлой недели она достигла уже уровня 13,5%. Он привел данные и по другим странам: в Германии — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%. Ситуация с инфляцией в России выглядит позитивнее, чем в других европейских странах, заметил президент РФ Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Позитивная ситуация с исполнением бюджетов. В частности, госказна за девять месяцев получила профицит почти в 1,4 трлн рублей, сообщил глава государства. «Ненефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий», — констатировал Путин. На фоне позитивных тенденций в российской экономике есть и негативные. Президент отметил сохранение «слабого потребительского спроса». «В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента, в сентябре эта динамика еще понизилась… Необходимо обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. Санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять», — заявил президент. Экономисты считают, что увеличение военных расходов позволит России пройти экономический кризис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин требует от правительства и Центробанка превентивных решений, которые смогут защитить российскую экономику, так как очевидно, что риски ухудшения ситуации существуют, пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Многие экономические параметры выглядят позитивно, но они могут превратиться в негативные в ближайшем будущем. Это касается рынка труда, бюджетов, доходов населения и т. д. Скажем, остановка производства может вызвать безработицу, безработица вызовет снижение доходов и дальше — по цепочке. Это касается и потребительского спроса. Новый пакет санкций ЕС еще не вступил в силу, но понятно, что его удар будет зимой, а последствия мы ощутим позже», — объяснил экономист. По словам Климанова, руководству страны предстоит найти решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации. И президенту нужно, чтобы чиновники не расслаблялись при виде положительной динамики. «У нас есть чиновники, которые пытаются купировать реальную ситуацию, особенно в части рисков и угроз, которые не исчезают, а только усиливаются. У чиновников есть поле для размышлений и раздумий, что с этим делать, и какие решения могут быть найдены», — убежден Владимир Климанов. Ситуация, о которой сказал президент на совещании, показывает, насколько от емкости внутреннего рынка зависят текущие показатели экономики и что нужно менять, пояснил URA.RU председатель набсовета Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Чем меньше люди покупают, тем меньше оборот товаров на рынке, и это — замкнутый круг. В России еще и проблема кризиса предложения. У нас и спроса нет, потому что мы не можем произвести сами какие-то товары, которые раньше завозились из-за рубежа. Это требует форсированной индустриализации страны», — полагает эксперт. Новость по теме Власти раскрыли, лишатся ли работы мобилизованные свердловчане на испытательном сроке В перспективе стимулировать внутренние рынки смогут вернувшиеся из зоны военной спецоперации резервисты. «Военное кейсианство», иначе говоря, увеличение военных расходов для ускорения экономического роста, — механизм, который все больше использует руководство страны, должно сработать, считает директор Института нового общества Василий Колташов. «Большие денежные средства, которые будут выплачиваться резервистам, стимулируют региональные рынки — недвижимости, автомобилей, просто потребительских товаров — когда закончится спецоперация. Военное кейнсианство [макроэкономическое течение, которое считается реакцией экономической теории на Великую депрессию в США] работает. Оно будет помогать нашей экономике преодолевать действия недружественных стран», — резюмировал Колташов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях новых санкций, которые принял против России Евросоюз. Он дал понять чиновникам и в Москве, и в регионах, что позитивные тенденции в экономике — не повод расслабляться, комментируют эксперты итоги совещания Путина по экономическим вопросам 6 октября. По их словам, чтобы сохранить стабильность на рынках, повысить покупательную способность людей, нужны новые решения. Экономисты считают, что стимулировать рынки смогут резервисты. Совещание по экономическим вопросам президент Путин начал с краткого описания текущей ситуации. Он отметил, что промышленное производство вернулось на уровень прошлого года после четырехмесячного падения. «Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении — автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство — здесь плюс 4,6 процента за январь—август. Прибавляет и строительство. В августе объем строительных работ вырос на 7,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил Путин. По словам президента, санкционное давление по-прежнему больше всего ощущают на себе экспортеры, компании, ориентированные на европейский рынок. «[Они экспортировали] в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. Наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, небыстрый», — сказал президент. Путин подчеркнул, что продолжается снижение инфляции — по итогам прошлой недели она достигла уже уровня 13,5%. Он привел данные и по другим странам: в Германии — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%. Позитивная ситуация с исполнением бюджетов. В частности, госказна за девять месяцев получила профицит почти в 1,4 трлн рублей, сообщил глава государства. «Ненефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий», — констатировал Путин. На фоне позитивных тенденций в российской экономике есть и негативные. Президент отметил сохранение «слабого потребительского спроса». «В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8 процента, в сентябре эта динамика еще понизилась… Необходимо обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. Путин требует от правительства и Центробанка превентивных решений, которые смогут защитить российскую экономику, так как очевидно, что риски ухудшения ситуации существуют, пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Многие экономические параметры выглядят позитивно, но они могут превратиться в негативные в ближайшем будущем. Это касается рынка труда, бюджетов, доходов населения и т. д. Скажем, остановка производства может вызвать безработицу, безработица вызовет снижение доходов и дальше — по цепочке. Это касается и потребительского спроса. Новый пакет санкций ЕС еще не вступил в силу, но понятно, что его удар будет зимой, а последствия мы ощутим позже», — объяснил экономист. По словам Климанова, руководству страны предстоит найти решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации. И президенту нужно, чтобы чиновники не расслаблялись при виде положительной динамики. Ситуация, о которой сказал президент на совещании, показывает, насколько от емкости внутреннего рынка зависят текущие показатели экономики и что нужно менять, пояснил URA.RU председатель набсовета Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов. «Чем меньше люди покупают, тем меньше оборот товаров на рынке, и это — замкнутый круг. В России еще и проблема кризиса предложения. У нас и спроса нет, потому что мы не можем произвести сами какие-то товары, которые раньше завозились из-за рубежа. Это требует форсированной индустриализации страны», — полагает эксперт. В перспективе стимулировать внутренние рынки смогут вернувшиеся из зоны военной спецоперации резервисты. «Военное кейсианство», иначе говоря, увеличение военных расходов для ускорения экономического роста, — механизм, который все больше использует руководство страны, должно сработать, считает директор Института нового общества Василий Колташов. «Большие денежные средства, которые будут выплачиваться резервистам, стимулируют региональные рынки — недвижимости, автомобилей, просто потребительских товаров — когда закончится спецоперация. Военное кейнсианство [макроэкономическое течение, которое считается реакцией экономической теории на Великую депрессию в США] работает. Оно будет помогать нашей экономике преодолевать действия недружественных стран», — резюмировал Колташов.