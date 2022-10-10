Путин усилил контроль за развитием регионов

Новые требования к губернаторам продиктованы спецоперацией

10 октября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Обострение в зоне СВО не мешает Владимиру Путину заниматься внутренней политикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые действия на Украине не смогли ослабить контроль президента Владимира Путина за внутренней политикой. Так политологи объяснили URA.RU поручения, которые 10 октября глава государства дал 15-ти губернаторам, избранным в сентябре. Тем самым Кремль продемонстрировал, что глава государства и в ходе специальной военной операции сконцентрирован на задачах развития страны, рассказали URA.RU эксперты. Президент провел встречу с избранными губернаторами в режиме видеоконференции, обратив их внимание на новые вызовы, которые стоят перед страной. По словам Путина, государство сделало выводы из уроков частичной мобилизации, в том числе вскрывшихся недостатков в системе воинского учета. «Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы. К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго», — сказал российский лидер. В Единый день голосования 11 сентября 2022 года были избраны главы 15 регионов РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ответ на давление стран Запада россияне сплотились для поддержки жителей новых регионов России, отметил Путин. «Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами», — заявил он, поблагодарив всех людей, участвующих в этой работе. Планы развития регионов и социальные гарантии не подлежат сокращению, подчеркнул Путин, потребовав от губернаторов не прикрывать проблемы ссылкой на внешние обстоятельства. «Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей — нужно это сделать обязательно», — поручил президент. Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От администраций регионов в Кремле ждут последовательной и неуклонной реализации всех намеченных планов и программ развития. «Имею в виду модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках», — перечислил Путин. Во время встреч с избранными губернаторами президент указывает им на приоритеты в региональной политике, однако на этот раз у мероприятия были и другие цели, объяснил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), автор рейтинга влияния глав субъектов РФ Дмитрий Орлов. «Встреча президента с избранными главами регионов — традиционный формат, который используется после Единого дня голосования. Путин формулирует на ней приоритеты региональной политики. Так случилось и на этот раз: президент поставил задачи по мобилизации, проектному развитию регионов, социальной и бюджетной политике», — сказал эксперт. «Время встречи было выбрано не случайно: Кремль стремился продемонстрировать, что Путин сконцентрирован на внутриполитических задачах во время серьезных шагов в рамках СВО. И это Кремлю удалось», — добавил Орлов. Путин способен концентрироваться на внутриполитических задачах даже во время СВО, отметил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работа губернаторов в условиях проведения СВО стала сложнее, поэтому Кремль усиливает контроль за развитием регионов, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «На плечи глав регионов ложится новая ответственность. В условиях специальной военной операции необходимо, с одной стороны, перестраивать экономические профили регионов, особенно в регионах-экспортерах, а с другой стороны, — обеспечивать социальные выплаты. Плюс губернаторы в России еще и главы мобилизационных комиссий. Поэтому, на мой взгляд, вполне логично, что они получают прямые указания от президента в этой сложной ситуации», — сказал Минченко URA.RU. Путин напомнил высшим должностным лицам субъектов РФ, что главное в их работе — постоянное прямое взаимодействие с людьми, заметил директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «У него был очень важный тезис о том, что никто не снимает с губернаторов задач, связанных с социальным развитием и качеством жизни людей, наоборот, от них ждут человекоцентричного подхода к управлению. Речь идет об усилении их ответственности, а в месте с ней — и полномочий, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, мобилизации, поддержки семей», — сказала она. Статья по теме Путин начал подготовку к выборам губернаторов — 2023 Кислицына обратила внимание на слова президента о важности «постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную». Путин пояснил, что видит залог доверия людей к власти и стабильности в обществе в понимании, как общество реагирует на то, что делает власть. «В фокусе внимания власти остается человек и все равно контакт с человеком несмотря ни на что. Это тренд в управлении все последние годы, и он сохраняется. Это требует от глав регионов полной самоотдачи», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевые действия на Украине не смогли ослабить контроль президента Владимира Путина за внутренней политикой. Так политологи объяснили URA.RU поручения, которые 10 октября глава государства дал 15-ти губернаторам, избранным в сентябре. Тем самым Кремль продемонстрировал, что глава государства и в ходе специальной военной операции сконцентрирован на задачах развития страны, рассказали URA.RU эксперты. Президент провел встречу с избранными губернаторами в режиме видеоконференции, обратив их внимание на новые вызовы, которые стоят перед страной. По словам Путина, государство сделало выводы из уроков частичной мобилизации, в том числе вскрывшихся недостатков в системе воинского учета. «Частичная мобилизация помогла выявить проблемы в работе военкоматов, что будет крайне полезно для их будущей работы. К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго», — сказал российский лидер. В ответ на давление стран Запада россияне сплотились для поддержки жителей новых регионов России, отметил Путин. «Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами», — заявил он, поблагодарив всех людей, участвующих в этой работе. Планы развития регионов и социальные гарантии не подлежат сокращению, подчеркнул Путин, потребовав от губернаторов не прикрывать проблемы ссылкой на внешние обстоятельства. «Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик — для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей — нужно это сделать обязательно», — поручил президент. От администраций регионов в Кремле ждут последовательной и неуклонной реализации всех намеченных планов и программ развития. «Имею в виду модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках», — перечислил Путин. Во время встреч с избранными губернаторами президент указывает им на приоритеты в региональной политике, однако на этот раз у мероприятия были и другие цели, объяснил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), автор рейтинга влияния глав субъектов РФ Дмитрий Орлов. «Встреча президента с избранными главами регионов — традиционный формат, который используется после Единого дня голосования. Путин формулирует на ней приоритеты региональной политики. Так случилось и на этот раз: президент поставил задачи по мобилизации, проектному развитию регионов, социальной и бюджетной политике», — сказал эксперт. Работа губернаторов в условиях проведения СВО стала сложнее, поэтому Кремль усиливает контроль за развитием регионов, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «На плечи глав регионов ложится новая ответственность. В условиях специальной военной операции необходимо, с одной стороны, перестраивать экономические профили регионов, особенно в регионах-экспортерах, а с другой стороны, — обеспечивать социальные выплаты. Плюс губернаторы в России еще и главы мобилизационных комиссий. Поэтому, на мой взгляд, вполне логично, что они получают прямые указания от президента в этой сложной ситуации», — сказал Минченко URA.RU. Путин напомнил высшим должностным лицам субъектов РФ, что главное в их работе — постоянное прямое взаимодействие с людьми, заметил директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «У него был очень важный тезис о том, что никто не снимает с губернаторов задач, связанных с социальным развитием и качеством жизни людей, наоборот, от них ждут человекоцентричного подхода к управлению. Речь идет об усилении их ответственности, а в месте с ней — и полномочий, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, мобилизации, поддержки семей», — сказала она. Кислицына обратила внимание на слова президента о важности «постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную». Путин пояснил, что видит залог доверия людей к власти и стабильности в обществе в понимании, как общество реагирует на то, что делает власть. «В фокусе внимания власти остается человек и все равно контакт с человеком несмотря ни на что. Это тренд в управлении все последние годы, и он сохраняется. Это требует от глав регионов полной самоотдачи», — заключила она.