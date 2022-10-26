Какие чувства скрывает генерал Лапин и с чем не может смириться

Последняя часть заметок, сделанных специально для URA.RU боевым товарищем командующего

26 октября 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Лапин воспринимает чужое горе как свое и старается помогать людям в беде, считает его товарищ Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина угнетают рассказы мирных жителей Донбасса и Украины о голоде и нужде. Он отправляет людям личный автомобиль, набитый продуктами, и нередко отдает свой паек. О том, что скрывается за маской сурового военачальника, рассказал его боевой товарищ, который сейчас находится с Лапиным рядом. Ранее офицер, хранящий свое имя инкогнито, заявил, что сила Лапина — в правде, и объяснил, почему в его команде нет дураков. ОПЫТ Лапин солдатом служил, а это оставляет хороший отпечаток на судьбе военнослужащего. Потому что кто не служил солдатом, тому сложно понять, что такое армия, особенно советская. Оттоптать два года в солдатских сапогах и дойти до должности командующего округом — это дает большое понимание об армии, как функционирует каждый ее уровень. И этот опыт вкупе с человеческими качествами помогал Лапину успешно решать задачи в Сирии. Помогает опыт и здесь [на спецоперации] — не позволяет ему наотмашь раскидывать задачи. Недавно отошли [от Красного Лимана], и это такой же элемент боевых действий как наступление, практически невозможно 100% времени идти вперед. Люди устают, а когда есть вероятность потерять личный состав, то и откатиться нужно правильно: вывести людей, сохранить жизни и занять выгодный рубеж для обороны. ПРИМЕР Командующий лично объезжает все позиции Фото: источник URA.RU Он единственный командующий, который с первых дней СВО здесь, на передовой: проехал, посмотрел, что творится на блокпостах, на переднем крае, все ли есть на позициях, как работают подразделения. Сейчас больше половины личного состава нашей группировки удостоены государственных и ведомственных наград, в других округах эта цифра ниже, потому что наш командующий знает и видит работу каждого солдата. Да и сами награждения проходят там, «на передке», под аккомпанемент вражеской артиллерии и гул авиации. Он пожимает руки подчиненным, он не прячется от людей, наоборот показывает личным примером военнослужащему: не бойся, я тоже здесь, с тобой на передовой, я не сижу в тылу. ЭМОЦИИ Он старается лишний раз сдержать эмоции, но в последнее время у него это плохо получается, особенно в зоне проведения СВО. Проезжаем мимо сел, деревень, людей, которые выходят просто посмотреть на технику, поприветствовать военных. Командующий мог бы мимо проехать, но он раз остановился, второй. Его глубоко угнетает, когда он слышит, что люди по три-пять дней не ели ничего, особенно старики и дети, которым некуда идти. Он не может проехать мимо. Общается со стариками, с детьми, слушает и смотрит, чем живут люди. Он и поддержать морально может пожилого человека, успокоить, что мы будем защищать мирное население и помогать, чем можем. А потом забивает личный автомобиль гуманитаркой: рис, хлеб, вода, сгущенное молоко, консервы — и отправляет людям, куда грузовики проехать не могут. Да и свой паек дневной отдает, если пакеты с продуктами закончились. ПОМОЩЬ Лапин не любит афишировать свою помощь попавшим в беду Фото: источник URA.RU Не меньшее участие он принимает и в судьбах подчиненных. Например, командир 40-го инженерного полка, Герой России, был тяжело ранен, его спасли. Сейчас Александр Павлович созванивается с меценатами, договаривается о протезировании, о выделении самых современных моделей, чтобы человек мог вести полноценную жизнь после подвига. Он помогает людям не для пиара, не для красивой картинки: ребятам даже запрещал делать съемки этих эпизодов, но у ваших военных коллег работа такая. Если подытоживать, то первоначальное мнение о нем сложилось, что он жесткий, начальник, который никого не видит, а сейчас я рад, что судьба меня с ним свела. Он сильный педагог. Он вникает во все мелочи и умеет исправлять ошибки, прикрывать слабые места. Уже здесь, в ходе СВО, нашу группировку кто-то назвал «пожарная команда»: где тяжело — туда и Лапин, туда «Отважные». При этом он не просто старается «дырку залатать», а научить любого командира. И сейчас он выстроил очень гибкую систему управления, которая результативно работает в самых сложных обстоятельствах. В Луганской Народной Республике освободили больше 100 населенных пунктов: эти сухие цифры — лучшая иллюстрация результатов и уже накопленного опыта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина угнетают рассказы мирных жителей Донбасса и Украины о голоде и нужде. Он отправляет людям личный автомобиль, набитый продуктами, и нередко отдает свой паек. О том, что скрывается за маской сурового военачальника, рассказал его боевой товарищ, который сейчас находится с Лапиным рядом. Ранее офицер, хранящий свое имя инкогнито, заявил, что сила Лапина — в правде, и объяснил, почему в его команде нет дураков. ОПЫТ Лапин солдатом служил, а это оставляет хороший отпечаток на судьбе военнослужащего. Потому что кто не служил солдатом, тому сложно понять, что такое армия, особенно советская. Оттоптать два года в солдатских сапогах и дойти до должности командующего округом — это дает большое понимание об армии, как функционирует каждый ее уровень. И этот опыт вкупе с человеческими качествами помогал Лапину успешно решать задачи в Сирии. Помогает опыт и здесь [на спецоперации] — не позволяет ему наотмашь раскидывать задачи. ПРИМЕР Он единственный командующий, который с первых дней СВО здесь, на передовой: проехал, посмотрел, что творится на блокпостах, на переднем крае, все ли есть на позициях, как работают подразделения. Сейчас больше половины личного состава нашей группировки удостоены государственных и ведомственных наград, в других округах эта цифра ниже, потому что наш командующий знает и видит работу каждого солдата. Да и сами награждения проходят там, «на передке», под аккомпанемент вражеской артиллерии и гул авиации. ЭМОЦИИ Он старается лишний раз сдержать эмоции, но в последнее время у него это плохо получается, особенно в зоне проведения СВО. Проезжаем мимо сел, деревень, людей, которые выходят просто посмотреть на технику, поприветствовать военных. Командующий мог бы мимо проехать, но он раз остановился, второй. Его глубоко угнетает, когда он слышит, что люди по три-пять дней не ели ничего, особенно старики и дети, которым некуда идти. Он не может проехать мимо. Общается со стариками, с детьми, слушает и смотрит, чем живут люди. Он и поддержать морально может пожилого человека, успокоить, что мы будем защищать мирное население и помогать, чем можем. ПОМОЩЬ Не меньшее участие он принимает и в судьбах подчиненных. Например, командир 40-го инженерного полка, Герой России, был тяжело ранен, его спасли. Сейчас Александр Павлович созванивается с меценатами, договаривается о протезировании, о выделении самых современных моделей, чтобы человек мог вести полноценную жизнь после подвига. Он помогает людям не для пиара, не для красивой картинки: ребятам даже запрещал делать съемки этих эпизодов, но у ваших военных коллег работа такая. Если подытоживать, то первоначальное мнение о нем сложилось, что он жесткий, начальник, который никого не видит, а сейчас я рад, что судьба меня с ним свела. Он сильный педагог. Он вникает во все мелочи и умеет исправлять ошибки, прикрывать слабые места. При этом он не просто старается «дырку залатать», а научить любого командира. И сейчас он выстроил очень гибкую систему управления, которая результативно работает в самых сложных обстоятельствах. В Луганской Народной Республике освободили больше 100 населенных пунктов: эти сухие цифры — лучшая иллюстрация результатов и уже накопленного опыта.