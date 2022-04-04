Правительство отбило санкции против авиации России

Попытки изолировать РФ от мира оказались бессмысленными

04 апреля 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Теперь туристы из России могут напрямую летать в Египет, Вьетнам, Израиль, Тунис и Таиланд Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские аэропорты и авиакомпании не останутся без работы, несмотря на санкции западных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме 4 апреля о снятии коронавирусных ограничений и расширении международного авиасообщения до 52 стран, включая самые популярные у туристов направления. Тем самым правительство показало бессмысленность попыток изолировать Россию от других стран, рассказали URA.RU эксперты. Открывая встречу с представителями «Единой России», Мишустин особо отметил меры по поддержке гражданской авиации. «С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям», — сказал премьер, назвав это решение долгожданным и для отрасли, и для граждан. Глава правительства рассказал депутатам о комплексе мер, которые были приняты для поддержки населения и бизнеса в условиях внешнего экономического давления, а также выслушал их предложения. Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В марте 2022 года для россиян были открыты прямые авиарейсы в 15 стран мира, включая Турцию, Индию и страны Евразийского экономического союза, напомнил Мишустин. Теперь, помимо экзотических мест, вроде Намибии, в списке присутствуют востребованные у туристов Египет, Вьетнам, Израиль, Тунис, Таиланд, а также близкие многим людям Молдавия и Сербия, следует из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19. А вот стран Евросоюза, США и Канады в этом списке нет. Мишустин пояснил, что открыл полеты только в дружественные России страны. Премьер отметил, что правительство по-прежнему будет поддерживать внутренний туризм. «В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладываться в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — сообщил Мишустин. Ранее правительство обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание мест отдыха в стране, а также перезапустило программы взрослого и детского туристического кешбэка. Кроме того, власти приняли решение субсидировать авиабилеты по целому ряду направлений, в том числе дальневосточных. Михаил Мишустин объявил о возобновлении прямого авиасообщения с дружественными странами Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru Возобновив прямое авиасообщение с дружественными странами, Мишустин продемонстрировал бессмысленность попыток Запада изолировать Россию от остального мирового сообщества, заявил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. «Восстановление авиасообщения означает расширение экономических связей, тем самым правительство парирует санкционные меры. Правительство ведет системное противодействие санкциям, и я думаю, что мы с вами в ближайшее время будем свидетелями, как осознание их неэффективности дойдет до западных политиков. Расширение числа авиационных маршрутов, доступных россиянам, будет продолжаться, это решение — очередной плюс в копилку правительства», — подчеркнул депутат. Сохранить квалифицированные кадры для гражданской авиации критически важно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Независимый аналитик Дмитрий Адамидов подтвердил URA.RU, что решение Мишустина поможет российской гражданской авиации пережить санкционное давление, сохранив при этом критически важные для отрасли квалифицированные кадры. «Экономика авиаперелетов такова, что зарубежные рейсы приносят больший заработок, чем внутрироссийские. Этот шаг правительства поможет авиаотрасли сохранить рабочие места», — сказал он. По мнению Адамидова, популярные у туристов страны, такие как Египет, не станут чинить россиянам препятствий, а тем более задерживать российские самолеты по требованию западных стран. В результате с их помощью РФ сможет обойти санкции. «Египет зависит от России, в том числе по поставкам продовольствия, у властей РФ здесь есть рычаги воздействия. Таиланд тоже не захочет отказываться от российских туристов, они там не только отдыхают, но и активно скупают недвижимость. Если будут проблемы с санкциями, то можно будет найти какие-то выходы, может быть, совместные российско-тайские авиакомпании организовать. Никто не мешает им купить в России самолет с тем же самым экипажем, что и был, и возить туристов», — подтвердил эксперт. Статья по теме Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов добавил, что снятие правительством коронавирусных ограничений является необходимым условием для поддержки занятости в авиаотрасли. «Это поможет загрузить работой аэропорты, но при условии, что страны, которые вошли в список, примут аналогичные ответные меры в отношении России и мы увидим рост пассажиропотока. То же самое касается вопроса о безопасности полетов российских авиакомпаний с точки зрения возможной задержки воздушных судов из-за санкций — это зависит от позиции властей каждой отдельной страны», — сказал Борисов. До тех пор, пока по этим вопросам нет ясности, положительный эффект для гражданской авиации России от снятия коронавирусных ограничений будет ограничен, заметил эксперт. «Он точно будет, но мы не знаем — в каком объеме», — заключил Борисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские аэропорты и авиакомпании не останутся без работы, несмотря на санкции западных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме 4 апреля о снятии коронавирусных ограничений и расширении международного авиасообщения до 52 стран, включая самые популярные у туристов направления. Тем самым правительство показало бессмысленность попыток изолировать Россию от других стран, рассказали URA.RU эксперты. Открывая встречу с представителями «Единой России», Мишустин особо отметил меры по поддержке гражданской авиации. «С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям», — сказал премьер, назвав это решение долгожданным и для отрасли, и для граждан. Глава правительства рассказал депутатам о комплексе мер, которые были приняты для поддержки населения и бизнеса в условиях внешнего экономического давления, а также выслушал их предложения. В марте 2022 года для россиян были открыты прямые авиарейсы в 15 стран мира, включая Турцию, Индию и страны Евразийского экономического союза, напомнил Мишустин. Теперь, помимо экзотических мест, вроде Намибии, в списке присутствуют востребованные у туристов Египет, Вьетнам, Израиль, Тунис, Таиланд, а также близкие многим людям Молдавия и Сербия, следует из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19. А вот стран Евросоюза, США и Канады в этом списке нет. Мишустин пояснил, что открыл полеты только в дружественные России страны. Премьер отметил, что правительство по-прежнему будет поддерживать внутренний туризм. «В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладываться в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — сообщил Мишустин. Ранее правительство обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание мест отдыха в стране, а также перезапустило программы взрослого и детского туристического кешбэка. Кроме того, власти приняли решение субсидировать авиабилеты по целому ряду направлений, в том числе дальневосточных. Возобновив прямое авиасообщение с дружественными странами, Мишустин продемонстрировал бессмысленность попыток Запада изолировать Россию от остального мирового сообщества, заявил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. «Восстановление авиасообщения означает расширение экономических связей, тем самым правительство парирует санкционные меры. Правительство ведет системное противодействие санкциям, и я думаю, что мы с вами в ближайшее время будем свидетелями, как осознание их неэффективности дойдет до западных политиков. Расширение числа авиационных маршрутов, доступных россиянам, будет продолжаться, это решение — очередной плюс в копилку правительства», — подчеркнул депутат. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов подтвердил URA.RU, что решение Мишустина поможет российской гражданской авиации пережить санкционное давление, сохранив при этом критически важные для отрасли квалифицированные кадры. «Экономика авиаперелетов такова, что зарубежные рейсы приносят больший заработок, чем внутрироссийские. Этот шаг правительства поможет авиаотрасли сохранить рабочие места», — сказал он. По мнению Адамидова, популярные у туристов страны, такие как Египет, не станут чинить россиянам препятствий, а тем более задерживать российские самолеты по требованию западных стран. В результате с их помощью РФ сможет обойти санкции. «Египет зависит от России, в том числе по поставкам продовольствия, у властей РФ здесь есть рычаги воздействия. Таиланд тоже не захочет отказываться от российских туристов, они там не только отдыхают, но и активно скупают недвижимость. Если будут проблемы с санкциями, то можно будет найти какие-то выходы, может быть, совместные российско-тайские авиакомпании организовать. Никто не мешает им купить в России самолет с тем же самым экипажем, что и был, и возить туристов», — подтвердил эксперт. Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов добавил, что снятие правительством коронавирусных ограничений является необходимым условием для поддержки занятости в авиаотрасли. «Это поможет загрузить работой аэропорты, но при условии, что страны, которые вошли в список, примут аналогичные ответные меры в отношении России и мы увидим рост пассажиропотока. То же самое касается вопроса о безопасности полетов российских авиакомпаний с точки зрения возможной задержки воздушных судов из-за санкций — это зависит от позиции властей каждой отдельной страны», — сказал Борисов. До тех пор, пока по этим вопросам нет ясности, положительный эффект для гражданской авиации России от снятия коронавирусных ограничений будет ограничен, заметил эксперт. «Он точно будет, но мы не знаем — в каком объеме», — заключил Борисов.