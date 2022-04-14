Мишустин отразил санкции против авиакомпаний России

Правительство обеспечило сохранение отечественной авиаотрасли в условиях беспрецедентных западных санкций. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля выделил 21 миллиард рублей на компенсацию пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы и аэропортам юга России вынужденного простоя на время ограничений из-за спецоперации на Украине. Государственные гарантии возврата денег за билеты и субсидии перевозчикам уберегли отрасль от разорения, объяснили URA.RU эксперты.
О том, что государство взяло на себя расходы авиакомпаний по возврату денег за билеты на отмененные из-за новых ограничений рейсы, Мишустин объявил на заседании правительства. «Санкции затронули авиационный транспорт. Отрасль столкнулась с запретами на лизинг и обслуживание самолетов. Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — заявил он.
Пассажирам вернут деньги за отмененные рейсы за счет государства
Свое решение премьер объяснил тем, что это сбережет компаниям их собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — отметил Мишустин. Еще более 1,5 млрд рублей он направил на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России, куда из-за проведения спецоперации на Украине не летают пассажирские самолеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил премьер.
Российским авиакомпаниям стало сложно обслуживать свои самолеты из-за санкций
Для предотвращения роста безработицы в других сферах экономики правительство также приняло меры по поддержке бизнеса и социального предпринимательства. На том же заседании премьер сообщил о новых выплатах, надбавках и компенсациях за работу с больными COVID-19 для медиков и сотрудников интернатов и домов престарелых. Кроме того, совместно с Госдумой правительство работает над законопроектом, который расширит возможности поставок донорской крови производителям медикаментов, чтобы россияне получили новые отечественные лекарства.
Если правительство не будет поддерживать авиакомпании и аэропорты в условиях санкций, это приведет к банкротству перевозчиков и разрушению всей отрасли.
Такое мнение в беседе с URA.RU выразил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Условия для авиакомпаний сложились очень жесткие, а деньги за отмененный рейсы людям нужно возвращать, иначе они пойдут в суд и это может закончиться банкротствами. Правительство стремится этого не допустить и заботится о сохранении рабочих мест, причем не только у перевозчиков. В аэропортах доходы тоже упали, а им нужно платить заплаты, услуги ЖКХ и так далее. Если самолеты не будут летать, проблемы пойдут по нарастающей. Без денег из бюджета отрасль схлопнется», — подчеркнул Абзалов.
Без помощи правительства авиакомпании могли не выдержать санкции
Санкции нанесли мощный удар по авиаотрасли и без помощи правительства компании обанкротятся, подтвердил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Авиация — это низкомаржинальный бизнес, там нет больших финансовых резервов. На подушке с деньгами раньше сидел „Аэрофлот“ благодаря тому, что получал платежи за пролет иностранных авиаперевозчиков через российское воздушное пространство, но из-за санкций западные авиакомпании больше не летают. Последствиями банкротства отечественных авиакомпаний стало бы нарушение транспортной доступности в масштабах всей России и дальнейшие издержки. Решения правительства это предотвращают», — сказал эксперт.
Правительство тратит миллиарды рублей на поддержку авиакомпаний и аэропортов, чтобы отрасль избежала еще больших убытков, объяснил URA.RU эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Связь между оборотными средствами и поддержанием летной годности воздушных судов, о чем сказал Мишустин, прямая. Если у авиакомпании финансовые сложности, то ей тяжело обслуживать свои самолеты, а отправлять их в полет без строгого соответствия требованиям безопасности нельзя», — отметил эксперт.
«В нынешних условиях, когда приходится оборудование и запчасти приобретать в обход санкций по более высокой цене, достаточность оборотных средств является критически важной. Выполнение обязательств по отмененным рейсам — тоже серьезная нагрузка на авиакомпании, а помощь от правительства позволяет эту нагрузку снижать. Если денег на обслуживание самолетов перестанет хватать, они будут оставаться на земле, что приведет к дальнейшим убыткам, а чтобы этого не произошло, им и помогают», — заключил Борисов.
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Правительство обеспечило сохранение отечественной авиаотрасли в условиях беспрецедентных западных санкций. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля выделил 21 миллиард рублей на компенсацию пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы и аэропортам юга России вынужденного простоя на время ограничений из-за спецоперации на Украине. Государственные гарантии возврата денег за билеты и субсидии перевозчикам уберегли отрасль от разорения, объяснили URA.RU эксперты. О том, что государство взяло на себя расходы авиакомпаний по возврату денег за билеты на отмененные из-за новых ограничений рейсы, Мишустин объявил на заседании правительства. «Санкции затронули авиационный транспорт. Отрасль столкнулась с запретами на лизинг и обслуживание самолетов. Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — заявил он. Свое решение премьер объяснил тем, что это сбережет компаниям их собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — отметил Мишустин. Еще более 1,5 млрд рублей он направил на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России, куда из-за проведения спецоперации на Украине не летают пассажирские самолеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил премьер. Для предотвращения роста безработицы в других сферах экономики правительство также приняло меры по поддержке бизнеса и социального предпринимательства. На том же заседании премьер сообщил о новых выплатах, надбавках и компенсациях за работу с больными COVID-19 для медиков и сотрудников интернатов и домов престарелых. Кроме того, совместно с Госдумой правительство работает над законопроектом, который расширит возможности поставок донорской крови производителям медикаментов, чтобы россияне получили новые отечественные лекарства. Если правительство не будет поддерживать авиакомпании и аэропорты в условиях санкций, это приведет к банкротству перевозчиков и разрушению всей отрасли. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Условия для авиакомпаний сложились очень жесткие, а деньги за отмененный рейсы людям нужно возвращать, иначе они пойдут в суд и это может закончиться банкротствами. Правительство стремится этого не допустить и заботится о сохранении рабочих мест, причем не только у перевозчиков. В аэропортах доходы тоже упали, а им нужно платить заплаты, услуги ЖКХ и так далее. Если самолеты не будут летать, проблемы пойдут по нарастающей. Без денег из бюджета отрасль схлопнется», — подчеркнул Абзалов. Санкции нанесли мощный удар по авиаотрасли и без помощи правительства компании обанкротятся, подтвердил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Авиация — это низкомаржинальный бизнес, там нет больших финансовых резервов. На подушке с деньгами раньше сидел „Аэрофлот“ благодаря тому, что получал платежи за пролет иностранных авиаперевозчиков через российское воздушное пространство, но из-за санкций западные авиакомпании больше не летают. Последствиями банкротства отечественных авиакомпаний стало бы нарушение транспортной доступности в масштабах всей России и дальнейшие издержки. Решения правительства это предотвращают», — сказал эксперт. Правительство тратит миллиарды рублей на поддержку авиакомпаний и аэропортов, чтобы отрасль избежала еще больших убытков, объяснил URA.RU эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Связь между оборотными средствами и поддержанием летной годности воздушных судов, о чем сказал Мишустин, прямая. Если у авиакомпании финансовые сложности, то ей тяжело обслуживать свои самолеты, а отправлять их в полет без строгого соответствия требованиям безопасности нельзя», — отметил эксперт. «В нынешних условиях, когда приходится оборудование и запчасти приобретать в обход санкций по более высокой цене, достаточность оборотных средств является критически важной. Выполнение обязательств по отмененным рейсам — тоже серьезная нагрузка на авиакомпании, а помощь от правительства позволяет эту нагрузку снижать. Если денег на обслуживание самолетов перестанет хватать, они будут оставаться на земле, что приведет к дальнейшим убыткам, а чтобы этого не произошло, им и помогают», — заключил Борисов.