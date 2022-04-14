Мишустин отразил санкции против авиакомпаний России

Правительство гарантировало воздушные перевозки в стране

14 апреля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поддержал авиаотрасль в критический момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство обеспечило сохранение отечественной авиаотрасли в условиях беспрецедентных западных санкций. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля выделил 21 миллиард рублей на компенсацию пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы и аэропортам юга России вынужденного простоя на время ограничений из-за спецоперации на Украине. Государственные гарантии возврата денег за билеты и субсидии перевозчикам уберегли отрасль от разорения, объяснили URA.RU эксперты. О том, что государство взяло на себя расходы авиакомпаний по возврату денег за билеты на отмененные из-за новых ограничений рейсы, Мишустин объявил на заседании правительства. «Санкции затронули авиационный транспорт. Отрасль столкнулась с запретами на лизинг и обслуживание самолетов. Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — заявил он. Пассажирам вернут деньги за отмененные рейсы за счет государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свое решение премьер объяснил тем, что это сбережет компаниям их собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — отметил Мишустин. Еще более 1,5 млрд рублей он направил на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России, куда из-за проведения спецоперации на Украине не летают пассажирские самолеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил премьер. Российским авиакомпаниям стало сложно обслуживать свои самолеты из-за санкций Фото: Илья Московец © URA.RU Для предотвращения роста безработицы в других сферах экономики правительство также приняло меры по поддержке бизнеса и социального предпринимательства. На том же заседании премьер сообщил о новых выплатах, надбавках и компенсациях за работу с больными COVID-19 для медиков и сотрудников интернатов и домов престарелых. Кроме того, совместно с Госдумой правительство работает над законопроектом, который расширит возможности поставок донорской крови производителям медикаментов, чтобы россияне получили новые отечественные лекарства. Если правительство не будет поддерживать авиакомпании и аэропорты в условиях санкций, это приведет к банкротству перевозчиков и разрушению всей отрасли. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Условия для авиакомпаний сложились очень жесткие, а деньги за отмененный рейсы людям нужно возвращать, иначе они пойдут в суд и это может закончиться банкротствами. Правительство стремится этого не допустить и заботится о сохранении рабочих мест, причем не только у перевозчиков. В аэропортах доходы тоже упали, а им нужно платить заплаты, услуги ЖКХ и так далее. Если самолеты не будут летать, проблемы пойдут по нарастающей. Без денег из бюджета отрасль схлопнется», — подчеркнул Абзалов. Без помощи правительства авиакомпании могли не выдержать санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкции нанесли мощный удар по авиаотрасли и без помощи правительства компании обанкротятся, подтвердил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Авиация — это низкомаржинальный бизнес, там нет больших финансовых резервов. На подушке с деньгами раньше сидел „Аэрофлот“ благодаря тому, что получал платежи за пролет иностранных авиаперевозчиков через российское воздушное пространство, но из-за санкций западные авиакомпании больше не летают. Последствиями банкротства отечественных авиакомпаний стало бы нарушение транспортной доступности в масштабах всей России и дальнейшие издержки. Решения правительства это предотвращают», — сказал эксперт. Правительство тратит миллиарды рублей на поддержку авиакомпаний и аэропортов, чтобы отрасль избежала еще больших убытков, объяснил URA.RU эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Связь между оборотными средствами и поддержанием летной годности воздушных судов, о чем сказал Мишустин, прямая. Если у авиакомпании финансовые сложности, то ей тяжело обслуживать свои самолеты, а отправлять их в полет без строгого соответствия требованиям безопасности нельзя», — отметил эксперт. Статья по теме Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом «В нынешних условиях, когда приходится оборудование и запчасти приобретать в обход санкций по более высокой цене, достаточность оборотных средств является критически важной. Выполнение обязательств по отмененным рейсам — тоже серьезная нагрузка на авиакомпании, а помощь от правительства позволяет эту нагрузку снижать. Если денег на обслуживание самолетов перестанет хватать, они будут оставаться на земле, что приведет к дальнейшим убыткам, а чтобы этого не произошло, им и помогают», — заключил Борисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство обеспечило сохранение отечественной авиаотрасли в условиях беспрецедентных западных санкций. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин 14 апреля выделил 21 миллиард рублей на компенсацию пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы и аэропортам юга России вынужденного простоя на время ограничений из-за спецоперации на Украине. Государственные гарантии возврата денег за билеты и субсидии перевозчикам уберегли отрасль от разорения, объяснили URA.RU эксперты. О том, что государство взяло на себя расходы авиакомпаний по возврату денег за билеты на отмененные из-за новых ограничений рейсы, Мишустин объявил на заседании правительства. «Санкции затронули авиационный транспорт. Отрасль столкнулась с запретами на лизинг и обслуживание самолетов. Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — заявил он. Свое решение премьер объяснил тем, что это сбережет компаниям их собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов. Это главный приоритет», — отметил Мишустин. Еще более 1,5 млрд рублей он направил на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России, куда из-за проведения спецоперации на Украине не летают пассажирские самолеты. «Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал», — добавил премьер. Для предотвращения роста безработицы в других сферах экономики правительство также приняло меры по поддержке бизнеса и социального предпринимательства. На том же заседании премьер сообщил о новых выплатах, надбавках и компенсациях за работу с больными COVID-19 для медиков и сотрудников интернатов и домов престарелых. Кроме того, совместно с Госдумой правительство работает над законопроектом, который расширит возможности поставок донорской крови производителям медикаментов, чтобы россияне получили новые отечественные лекарства. Если правительство не будет поддерживать авиакомпании и аэропорты в условиях санкций, это приведет к банкротству перевозчиков и разрушению всей отрасли. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Условия для авиакомпаний сложились очень жесткие, а деньги за отмененный рейсы людям нужно возвращать, иначе они пойдут в суд и это может закончиться банкротствами. Правительство стремится этого не допустить и заботится о сохранении рабочих мест, причем не только у перевозчиков. В аэропортах доходы тоже упали, а им нужно платить заплаты, услуги ЖКХ и так далее. Если самолеты не будут летать, проблемы пойдут по нарастающей. Без денег из бюджета отрасль схлопнется», — подчеркнул Абзалов. Санкции нанесли мощный удар по авиаотрасли и без помощи правительства компании обанкротятся, подтвердил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Авиация — это низкомаржинальный бизнес, там нет больших финансовых резервов. На подушке с деньгами раньше сидел „Аэрофлот“ благодаря тому, что получал платежи за пролет иностранных авиаперевозчиков через российское воздушное пространство, но из-за санкций западные авиакомпании больше не летают. Последствиями банкротства отечественных авиакомпаний стало бы нарушение транспортной доступности в масштабах всей России и дальнейшие издержки. Решения правительства это предотвращают», — сказал эксперт. Правительство тратит миллиарды рублей на поддержку авиакомпаний и аэропортов, чтобы отрасль избежала еще больших убытков, объяснил URA.RU эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Связь между оборотными средствами и поддержанием летной годности воздушных судов, о чем сказал Мишустин, прямая. Если у авиакомпании финансовые сложности, то ей тяжело обслуживать свои самолеты, а отправлять их в полет без строгого соответствия требованиям безопасности нельзя», — отметил эксперт. «В нынешних условиях, когда приходится оборудование и запчасти приобретать в обход санкций по более высокой цене, достаточность оборотных средств является критически важной. Выполнение обязательств по отмененным рейсам — тоже серьезная нагрузка на авиакомпании, а помощь от правительства позволяет эту нагрузку снижать. Если денег на обслуживание самолетов перестанет хватать, они будут оставаться на земле, что приведет к дальнейшим убыткам, а чтобы этого не произошло, им и помогают», — заключил Борисов.