Россия изменит подход к защите западных и южных границ

Путин готовит противодействие планам США и НАТО в странах бывшего СССР

18 ноября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин готовится к знаковому саммиту ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия усилит защиту своих западных и южных границ. Меры противодействия планам США и НАТО на постсоветском пространстве, как ожидают политологи, президент РФ Владимир Путин озвучит на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября. Риски усиления влияния коллективного Запада вблизи российских границ, по мнению аналитиков, возрастают. Если не купировать их, вооруженные конфликты между ближайшими соседями будут продолжаться. Новая встреча лидеров стран-участниц ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) состоится в Ереване уже 23 ноября. В этом году работа организации оживилась. В январе, во время массовых беспорядков и попытки госпереворота в Казахстане, ОДКБ впервые использовала свой миротворческий контингент для урегулирования ситуации в стране. Армянский премьер Никол Пашинян не раз выражал недовольство отказом ОДКБ подключиться к урегулированию карабахского конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В то же время ОДКБ не стала напрямую участвовать в разрешении межгосударственных конфликтов — между Арменией и Азербайджаном и между Киргизией и Таджикистаном. И в том, и в другом случае идут территориальные споры, которые в течение года неоднократно переходили в вооруженные столкновения. Российскому лидеру Владимиру Путину в середине октября в Астане удалось посадить за стол переговоров президентов Садыра Жапарова (Киргизия) и Эмомали Рахмона (Таджикистан). Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также в присутствии Путина договорились о выстраивании отношений и выработке мирного договора чуть позже в Сочи. В обоих случаях позиция президента РФ — мирное урегулирование территориальных конфликтов. Эксперты отмечают, что риски создания напряженности и возникновения различных конфликтов на постсоветском пространстве сохраняются и даже растут (достаточно вспомнить недавние факельные шествия в Ереване, в ходе которых звучали призывы выхода из Договора о коллективной безопасности). Поэтому уже в самой ОДКБ считают, что нужно оптимизировать механизмы реагирования на кризисные ситуации — об этом говорил заместитель генсекретаря организации Валерий Семериков. Кроме того, обсуждается вопрос развития миротворческого потенциала ОДКБ и подключения ее к миротворческой деятельности ООН. Между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном (справа) и российским лидером Владимиром Владимиром Путиным установились тесные связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не может допустить, чтобы ОДКБ была ослаблена, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. По мнению эксперта, на позицию членов организации серьезно влияет конфликт на Украине, неразрешенные противоречия в Закавказье и в Центральной Азии. Однако на фоне мощного вмешательства США и их союзников во внутренние дела стран постсоветского пространства, РФ и президент Путин будут делать все, чтобы избежать кризиса внутри организации, считает Евсеев. «США и их союзники запугивают наших соседей, используют неправительственные организации, в частности, в Казахстане и в Киргизии для проведения антироссийской политики, угрожают дестабилизацией этих государств. В таких условиях при наличии внутренних конфликтов России нужно найти какое-то решение. Россия может предложить новый механизм. Скорее всего, речь идет о расширении миротворческой деятельности ОДКБ на территории постсоветского пространства, исходя из опыта применения коллективных миротворческих сил в январе этого года в Казахстане», — полагает политолог. ОДКБ по-прежнему будет делать все, чтобы не допускать вооруженных конфликтов, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU РФ добивается признания своей роли арбитра в происходящих конфликтах, которые так или иначе провоцируются из-за рубежа, чтобы усложнить ход спецоперации на Украине, считает завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. В любом случае, по мнению эксперта, Путин будет придерживаться позиции равноудаленности от конфликтующих сторон. Россия предпримет меры для сохранения работоспособности ОДКБ, несмотря на намеки армянской стороны о выходе из организации или позицию президента Киргизии Жапарова, который отказался проводить на своей территории совместные военные учения из-за обиды на то, что РФ не встала на сторону его страны в территориальном конфликте с Таджикистаном. Они не могут просто так порвать связь с Россией. Попытки могут быть, но разрыв — нет. Они нуждаются в России, и побоятся пойти по пути той же Украины», — уверен политолог. Статья по теме Путин нашел способ закрепить влияние России в Азии Деятельность ОДКБ нужно оживить, так как все страны-участницы столкнулись с реальными вызовами и угрозами, комментирует директор Центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский. «Конфликты есть, но они идут не первый год. Все заинтересованы в стабильности. Поэтому Россия, члены ОДКБ будут оказывать какое-то влияние на конфликтующие стороны, чтобы их споры не превращались в кровавую бойню», — резюмировал Чернявский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия усилит защиту своих западных и южных границ. Меры противодействия планам США и НАТО на постсоветском пространстве, как ожидают политологи, президент РФ Владимир Путин озвучит на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября. Риски усиления влияния коллективного Запада вблизи российских границ, по мнению аналитиков, возрастают. Если не купировать их, вооруженные конфликты между ближайшими соседями будут продолжаться. Новая встреча лидеров стран-участниц ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) состоится в Ереване уже 23 ноября. В этом году работа организации оживилась. В январе, во время массовых беспорядков и попытки госпереворота в Казахстане, ОДКБ впервые использовала свой миротворческий контингент для урегулирования ситуации в стране. В то же время ОДКБ не стала напрямую участвовать в разрешении межгосударственных конфликтов — между Арменией и Азербайджаном и между Киргизией и Таджикистаном. И в том, и в другом случае идут территориальные споры, которые в течение года неоднократно переходили в вооруженные столкновения. Российскому лидеру Владимиру Путину в середине октября в Астане удалось посадить за стол переговоров президентов Садыра Жапарова (Киргизия) и Эмомали Рахмона (Таджикистан). Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также в присутствии Путина договорились о выстраивании отношений и выработке мирного договора чуть позже в Сочи. В обоих случаях позиция президента РФ — мирное урегулирование территориальных конфликтов. Эксперты отмечают, что риски создания напряженности и возникновения различных конфликтов на постсоветском пространстве сохраняются и даже растут (достаточно вспомнить недавние факельные шествия в Ереване, в ходе которых звучали призывы выхода из Договора о коллективной безопасности). Поэтому уже в самой ОДКБ считают, что нужно оптимизировать механизмы реагирования на кризисные ситуации — об этом говорил заместитель генсекретаря организации Валерий Семериков. Кроме того, обсуждается вопрос развития миротворческого потенциала ОДКБ и подключения ее к миротворческой деятельности ООН. Россия не может допустить, чтобы ОДКБ была ослаблена, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. По мнению эксперта, на позицию членов организации серьезно влияет конфликт на Украине, неразрешенные противоречия в Закавказье и в Центральной Азии. Однако на фоне мощного вмешательства США и их союзников во внутренние дела стран постсоветского пространства, РФ и президент Путин будут делать все, чтобы избежать кризиса внутри организации, считает Евсеев. «США и их союзники запугивают наших соседей, используют неправительственные организации, в частности, в Казахстане и в Киргизии для проведения антироссийской политики, угрожают дестабилизацией этих государств. В таких условиях при наличии внутренних конфликтов России нужно найти какое-то решение. РФ добивается признания своей роли арбитра в происходящих конфликтах, которые так или иначе провоцируются из-за рубежа, чтобы усложнить ход спецоперации на Украине, считает завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. В любом случае, по мнению эксперта, Путин будет придерживаться позиции равноудаленности от конфликтующих сторон. Россия предпримет меры для сохранения работоспособности ОДКБ, несмотря на намеки армянской стороны о выходе из организации или позицию президента Киргизии Жапарова, который отказался проводить на своей территории совместные военные учения из-за обиды на то, что РФ не встала на сторону его страны в территориальном конфликте с Таджикистаном. Деятельность ОДКБ нужно оживить, так как все страны-участницы столкнулись с реальными вызовами и угрозами, комментирует директор Центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский. «Конфликты есть, но они идут не первый год. Все заинтересованы в стабильности. Поэтому Россия, члены ОДКБ будут оказывать какое-то влияние на конфликтующие стороны, чтобы их споры не превращались в кровавую бойню», — резюмировал Чернявский.