Путин нашел способ закрепить влияние России в Азии

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет укреплять свое влияние в Азии. Для этого не нужны вооруженные конфликты и «цветные революции», которые зачастую использую США, комментируют политологи URA.RU выступления Путина на саммитах в Астане 14 октября. По их словам, Москва предпочитает закрепляться в регионах через экономическое взаимодействие, инвестиции, гарантии безопасности. Такая позиция уже дает плоды.
В течение двух дней президент Путин работал в Астане, где прошло сразу два крупных форума: VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и саммит «Россия — Центральная Азия». По словам российского лидера, именно этот макрорегион играет «весьма заметную, если не ключевую роль» в установлении многополярного мира. И именно здесь «крепнут новые центры силы». Азиатские страны становятся «локомотивом мирового экономического роста». «Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — заявил Путин, передает корреспондент URA.RU из Астаны.
Астана на два дня стала центром притяжения лидеров азиатских стран
Путин считает, что необходимо пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая до сих пор позволяла «жить за чужой счет» так называемому «золотому миллиарду» — коллективному Западу. Он призвал азиатские страны помочь Афганистану справиться с существующими проблемами, связанными с террористическими угрозами — это вопрос безопасности всего макрорегиона. Причем тему Афганистана президент поднимал во всех своих выступлениях: и на азиатских саммитах, и на совете глав стран СНГ, который тоже прошел 14 октября в Астане. «Россия всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов», — отметил в своем выступлении Путин.
Тесное взаимодействие Россия выстраивала до сих пор и намерена выстраивать дальше со своими непосредственными соседями — странами Центральной Азии (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном). Для этого президент Путин инициировал проведение первого саммита в формате «пять плюс один». «К активизации механизмов взаимодействия между нами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире, в регионе. Осуществляются попытки нарушить наши тесные связи в политике, в экономике, в гуманитарной сфере. Сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по целям стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости наших экономик», — заявил Путин в своем выступлении.
Президент РФ призвал азиатские страны активнее включаться в проекты по импортозамещению в России
По словам лидера РФ, Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, к созданию производственно-сбытовых цепочек, к выстраиванию логистических схем. «Мы заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии. Запущен процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих ненужное участие в них западных операторов. Углубляется сотрудничество в области энергетической безопасности. Наша стана готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергетической системы, что повысит энергетическую безопасность всех государств», — отметил президент РФ.
В сложившихся условиях Путин пытается перестроить внешнюю политику России за счет активизации сотрудничества с теми государствами, которые готовы к этому, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Геополитическое противостояние в Центральной Азии присутствовало всегда с момента распада СССР. Запад пытается не допустить сотрудничества этих государств с Россией для обхода санкций. Для этого туда регулярно прилетают чиновники из США, предупреждают.
Но они ничего не предлагают взамен: в экономическом плане им этот регион не интересен. Тогда как Россия является для центрально-азиатских стран крупнейшим экономическим партнером и главным инвестором (наряду с Китаем). В этом смысле наши позиции там сильнее», — пояснил Притчин.
Посольство США в Казахстане находится вблизи с местом проведения саммита государств, лидеры которых намерены совместно строить многополярный мир
Об активизации американских дипломатов в Центральной Азии говорит и эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. По ее мнению, цель американцев — под угрозой вторичных санкций разъединить их экономики с российской. «США динамично забирают эти страны под свой контроль. Но у Путина сложились конструктивные отношения с большинством лидеров стран Центральной Азии. России важно показать, что поддерживать с Россией ровные, взвешенные отношения выгодно. Помимо экономической выгоды, РФ для них является гарантом безопасности, несмотря на активизацию США. Ситуация в Казахстане в январе, конфликт между Таджикистаном и Киргизией в сентябре это показали», — отметила политолог Войко.
Россия для многих стран, прежде всего государств Центральной Азии, остается гарантом безопасности и экономического развития
Борьба за влияние в странах Центральной Азии идет непростая, подтверждает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «За годы независимости экономические структуры США и Великобритании достаточно глубоко внедрились туда, особенно в Казахстан. Они имеют там влияние и пытаются усложнить экономические связи России с этими странами», — убежден Жарихин.
Давление Запада на Центрально-Азиатские страны через вторичные санкции и угрозы госпереворотов приводят к обратной реакции — «к сужению многовекторности и прагматизму во внешнеполитической деятельности этих государств», считает эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. «Между Россией и этими странами сложились многолетние историко-культурные связи.
Их нельзя «отключить» по велению Вашингтона. Есть понимание «добрососедства»: Россия и Китай — это соседи и друзья, США и Европа — партнеры. У России имеются все необходимые ресурсы для отражения любых внешних угроз в Центральной Азии.
Поэтому попытки сформировать антироссийский блок в регионе обречены на провал. [России важно] совершенствовать механизмы сотрудничества в сфере безопасности, формировать не только общее политико-экономическое пространство, но и общественное», — считает Сулейманов.
Желание сохранить стабильность и безопасность Россия демонстрирует и по отношению ко всему азиатскому макрорегиону. Отсюда участие президента Путина еще и в саммите СВМДА, считает политолог Евгения Войко. «России важно выстраивать со странами, входящими в этот союз стабильные отношения с целью устойчивого экономического развития и исключения конфликтов. Москва показывает, что она готова активно вовлекаться в азиатскую повестку на фоне того, что ее контакты на Западе фактически свернуты», — резюмировала эксперт.
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Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет укреплять свое влияние в Азии. Для этого не нужны вооруженные конфликты и «цветные революции», которые зачастую использую США, комментируют политологи URA.RU выступления Путина на саммитах в Астане 14 октября. По их словам, Москва предпочитает закрепляться в регионах через экономическое взаимодействие, инвестиции, гарантии безопасности. Такая позиция уже дает плоды. В течение двух дней президент Путин работал в Астане, где прошло сразу два крупных форума: VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и саммит «Россия — Центральная Азия». По словам российского лидера, именно этот макрорегион играет «весьма заметную, если не ключевую роль» в установлении многополярного мира. И именно здесь «крепнут новые центры силы». Азиатские страны становятся «локомотивом мирового экономического роста». «Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — заявил Путин, передает корреспондент URA.RU из Астаны. Путин считает, что необходимо пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая до сих пор позволяла «жить за чужой счет» так называемому «золотому миллиарду» — коллективному Западу. Он призвал азиатские страны помочь Афганистану справиться с существующими проблемами, связанными с террористическими угрозами — это вопрос безопасности всего макрорегиона. Причем тему Афганистана президент поднимал во всех своих выступлениях: и на азиатских саммитах, и на совете глав стран СНГ, который тоже прошел 14 октября в Астане. «Россия всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов», — отметил в своем выступлении Путин. Тесное взаимодействие Россия выстраивала до сих пор и намерена выстраивать дальше со своими непосредственными соседями — странами Центральной Азии (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном). Для этого президент Путин инициировал проведение первого саммита в формате «пять плюс один». «К активизации механизмов взаимодействия между нами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире, в регионе. Осуществляются попытки нарушить наши тесные связи в политике, в экономике, в гуманитарной сфере. Сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по целям стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости наших экономик», — заявил Путин в своем выступлении. По словам лидера РФ, Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, к созданию производственно-сбытовых цепочек, к выстраиванию логистических схем. «Мы заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии. Запущен процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих ненужное участие в них западных операторов. Углубляется сотрудничество в области энергетической безопасности. Наша стана готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергетической системы, что повысит энергетическую безопасность всех государств», — отметил президент РФ. В сложившихся условиях Путин пытается перестроить внешнюю политику России за счет активизации сотрудничества с теми государствами, которые готовы к этому, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Геополитическое противостояние в Центральной Азии присутствовало всегда с момента распада СССР. Запад пытается не допустить сотрудничества этих государств с Россией для обхода санкций. Для этого туда регулярно прилетают чиновники из США, предупреждают. Об активизации американских дипломатов в Центральной Азии говорит и эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. По ее мнению, цель американцев — под угрозой вторичных санкций разъединить их экономики с российской. «США динамично забирают эти страны под свой контроль. Но у Путина сложились конструктивные отношения с большинством лидеров стран Центральной Азии. России важно показать, что поддерживать с Россией ровные, взвешенные отношения выгодно. Помимо экономической выгоды, РФ для них является гарантом безопасности, несмотря на активизацию США. Ситуация в Казахстане в январе, конфликт между Таджикистаном и Киргизией в сентябре это показали», — отметила политолог Войко. Борьба за влияние в странах Центральной Азии идет непростая, подтверждает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «За годы независимости экономические структуры США и Великобритании достаточно глубоко внедрились туда, особенно в Казахстан. Они имеют там влияние и пытаются усложнить экономические связи России с этими странами», — убежден Жарихин. Давление Запада на Центрально-Азиатские страны через вторичные санкции и угрозы госпереворотов приводят к обратной реакции — «к сужению многовекторности и прагматизму во внешнеполитической деятельности этих государств», считает эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. «Между Россией и этими странами сложились многолетние историко-культурные связи. Поэтому попытки сформировать антироссийский блок в регионе обречены на провал. [России важно] совершенствовать механизмы сотрудничества в сфере безопасности, формировать не только общее политико-экономическое пространство, но и общественное», — считает Сулейманов. Желание сохранить стабильность и безопасность Россия демонстрирует и по отношению ко всему азиатскому макрорегиону. Отсюда участие президента Путина еще и в саммите СВМДА, считает политолог Евгения Войко. «России важно выстраивать со странами, входящими в этот союз стабильные отношения с целью устойчивого экономического развития и исключения конфликтов. Москва показывает, что она готова активно вовлекаться в азиатскую повестку на фоне того, что ее контакты на Западе фактически свернуты», — резюмировала эксперт.