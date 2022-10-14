Путин нашел способ закрепить влияние России в Азии

В его планах — воспользоваться ошибками США и Великобритании

14 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет усиливаться в Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет укреплять свое влияние в Азии. Для этого не нужны вооруженные конфликты и «цветные революции», которые зачастую использую США, комментируют политологи URA.RU выступления Путина на саммитах в Астане 14 октября. По их словам, Москва предпочитает закрепляться в регионах через экономическое взаимодействие, инвестиции, гарантии безопасности. Такая позиция уже дает плоды. В течение двух дней президент Путин работал в Астане, где прошло сразу два крупных форума: VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и саммит «Россия — Центральная Азия». По словам российского лидера, именно этот макрорегион играет «весьма заметную, если не ключевую роль» в установлении многополярного мира. И именно здесь «крепнут новые центры силы». Азиатские страны становятся «локомотивом мирового экономического роста». «Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — заявил Путин, передает корреспондент URA.RU из Астаны. Астана на два дня стала центром притяжения лидеров азиатских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин считает, что необходимо пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая до сих пор позволяла «жить за чужой счет» так называемому «золотому миллиарду» — коллективному Западу. Он призвал азиатские страны помочь Афганистану справиться с существующими проблемами, связанными с террористическими угрозами — это вопрос безопасности всего макрорегиона. Причем тему Афганистана президент поднимал во всех своих выступлениях: и на азиатских саммитах, и на совете глав стран СНГ, который тоже прошел 14 октября в Астане. «Россия всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов», — отметил в своем выступлении Путин. Тесное взаимодействие Россия выстраивала до сих пор и намерена выстраивать дальше со своими непосредственными соседями — странами Центральной Азии (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном). Для этого президент Путин инициировал проведение первого саммита в формате «пять плюс один». «К активизации механизмов взаимодействия между нами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире, в регионе. Осуществляются попытки нарушить наши тесные связи в политике, в экономике, в гуманитарной сфере. Сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по целям стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости наших экономик», — заявил Путин в своем выступлении. Президент РФ призвал азиатские страны активнее включаться в проекты по импортозамещению в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам лидера РФ, Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, к созданию производственно-сбытовых цепочек, к выстраиванию логистических схем. «Мы заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии. Запущен процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих ненужное участие в них западных операторов. Углубляется сотрудничество в области энергетической безопасности. Наша стана готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергетической системы, что повысит энергетическую безопасность всех государств», — отметил президент РФ. В сложившихся условиях Путин пытается перестроить внешнюю политику России за счет активизации сотрудничества с теми государствами, которые готовы к этому, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Геополитическое противостояние в Центральной Азии присутствовало всегда с момента распада СССР. Запад пытается не допустить сотрудничества этих государств с Россией для обхода санкций. Для этого туда регулярно прилетают чиновники из США, предупреждают. Но они ничего не предлагают взамен: в экономическом плане им этот регион не интересен. Тогда как Россия является для центрально-азиатских стран крупнейшим экономическим партнером и главным инвестором (наряду с Китаем). В этом смысле наши позиции там сильнее», — пояснил Притчин. Посольство США в Казахстане находится вблизи с местом проведения саммита государств, лидеры которых намерены совместно строить многополярный мир Фото: Владимир Андреев © URA.RU Об активизации американских дипломатов в Центральной Азии говорит и эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. По ее мнению, цель американцев — под угрозой вторичных санкций разъединить их экономики с российской. «США динамично забирают эти страны под свой контроль. Но у Путина сложились конструктивные отношения с большинством лидеров стран Центральной Азии. России важно показать, что поддерживать с Россией ровные, взвешенные отношения выгодно. Помимо экономической выгоды, РФ для них является гарантом безопасности, несмотря на активизацию США. Ситуация в Казахстане в январе, конфликт между Таджикистаном и Киргизией в сентябре это показали», — отметила политолог Войко. Россия для многих стран, прежде всего государств Центральной Азии, остается гарантом безопасности и экономического развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борьба за влияние в странах Центральной Азии идет непростая, подтверждает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «За годы независимости экономические структуры США и Великобритании достаточно глубоко внедрились туда, особенно в Казахстан. Они имеют там влияние и пытаются усложнить экономические связи России с этими странами», — убежден Жарихин. Давление Запада на Центрально-Азиатские страны через вторичные санкции и угрозы госпереворотов приводят к обратной реакции — «к сужению многовекторности и прагматизму во внешнеполитической деятельности этих государств», считает эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. «Между Россией и этими странами сложились многолетние историко-культурные связи. Их нельзя «отключить» по велению Вашингтона. Есть понимание «добрососедства»: Россия и Китай — это соседи и друзья, США и Европа — партнеры. У России имеются все необходимые ресурсы для отражения любых внешних угроз в Центральной Азии. Статья по теме Россия пересмотрит отношения с Западом из-за Крымского моста Поэтому попытки сформировать антироссийский блок в регионе обречены на провал. [России важно] совершенствовать механизмы сотрудничества в сфере безопасности, формировать не только общее политико-экономическое пространство, но и общественное», — считает Сулейманов. Желание сохранить стабильность и безопасность Россия демонстрирует и по отношению ко всему азиатскому макрорегиону. Отсюда участие президента Путина еще и в саммите СВМДА, считает политолог Евгения Войко. «России важно выстраивать со странами, входящими в этот союз стабильные отношения с целью устойчивого экономического развития и исключения конфликтов. Москва показывает, что она готова активно вовлекаться в азиатскую повестку на фоне того, что ее контакты на Западе фактически свернуты», — резюмировала эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет укреплять свое влияние в Азии. Для этого не нужны вооруженные конфликты и «цветные революции», которые зачастую использую США, комментируют политологи URA.RU выступления Путина на саммитах в Астане 14 октября. По их словам, Москва предпочитает закрепляться в регионах через экономическое взаимодействие, инвестиции, гарантии безопасности. Такая позиция уже дает плоды. В течение двух дней президент Путин работал в Астане, где прошло сразу два крупных форума: VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и саммит «Россия — Центральная Азия». По словам российского лидера, именно этот макрорегион играет «весьма заметную, если не ключевую роль» в установлении многополярного мира. И именно здесь «крепнут новые центры силы». Азиатские страны становятся «локомотивом мирового экономического роста». «Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — заявил Путин, передает корреспондент URA.RU из Астаны. Путин считает, что необходимо пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая до сих пор позволяла «жить за чужой счет» так называемому «золотому миллиарду» — коллективному Западу. Он призвал азиатские страны помочь Афганистану справиться с существующими проблемами, связанными с террористическими угрозами — это вопрос безопасности всего макрорегиона. Причем тему Афганистана президент поднимал во всех своих выступлениях: и на азиатских саммитах, и на совете глав стран СНГ, который тоже прошел 14 октября в Астане. «Россия всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов», — отметил в своем выступлении Путин. Тесное взаимодействие Россия выстраивала до сих пор и намерена выстраивать дальше со своими непосредственными соседями — странами Центральной Азии (Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном). Для этого президент Путин инициировал проведение первого саммита в формате «пять плюс один». «К активизации механизмов взаимодействия между нами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире, в регионе. Осуществляются попытки нарушить наши тесные связи в политике, в экономике, в гуманитарной сфере. Сейчас весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги наших стран как по целям стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости наших экономик», — заявил Путин в своем выступлении. По словам лидера РФ, Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, к созданию производственно-сбытовых цепочек, к выстраиванию логистических схем. «Мы заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению. Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии. Запущен процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих ненужное участие в них западных операторов. Углубляется сотрудничество в области энергетической безопасности. Наша стана готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергетической системы, что повысит энергетическую безопасность всех государств», — отметил президент РФ. В сложившихся условиях Путин пытается перестроить внешнюю политику России за счет активизации сотрудничества с теми государствами, которые готовы к этому, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Геополитическое противостояние в Центральной Азии присутствовало всегда с момента распада СССР. Запад пытается не допустить сотрудничества этих государств с Россией для обхода санкций. Для этого туда регулярно прилетают чиновники из США, предупреждают. Об активизации американских дипломатов в Центральной Азии говорит и эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. По ее мнению, цель американцев — под угрозой вторичных санкций разъединить их экономики с российской. «США динамично забирают эти страны под свой контроль. Но у Путина сложились конструктивные отношения с большинством лидеров стран Центральной Азии. России важно показать, что поддерживать с Россией ровные, взвешенные отношения выгодно. Помимо экономической выгоды, РФ для них является гарантом безопасности, несмотря на активизацию США. Ситуация в Казахстане в январе, конфликт между Таджикистаном и Киргизией в сентябре это показали», — отметила политолог Войко. Борьба за влияние в странах Центральной Азии идет непростая, подтверждает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «За годы независимости экономические структуры США и Великобритании достаточно глубоко внедрились туда, особенно в Казахстан. Они имеют там влияние и пытаются усложнить экономические связи России с этими странами», — убежден Жарихин. Давление Запада на Центрально-Азиатские страны через вторичные санкции и угрозы госпереворотов приводят к обратной реакции — «к сужению многовекторности и прагматизму во внешнеполитической деятельности этих государств», считает эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. «Между Россией и этими странами сложились многолетние историко-культурные связи. Поэтому попытки сформировать антироссийский блок в регионе обречены на провал. [России важно] совершенствовать механизмы сотрудничества в сфере безопасности, формировать не только общее политико-экономическое пространство, но и общественное», — считает Сулейманов. Желание сохранить стабильность и безопасность Россия демонстрирует и по отношению ко всему азиатскому макрорегиону. Отсюда участие президента Путина еще и в саммите СВМДА, считает политолог Евгения Войко. «России важно выстраивать со странами, входящими в этот союз стабильные отношения с целью устойчивого экономического развития и исключения конфликтов. Москва показывает, что она готова активно вовлекаться в азиатскую повестку на фоне того, что ее контакты на Западе фактически свернуты», — резюмировала эксперт.