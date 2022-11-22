Москва взяла под контроль спецпоручение Путина о Нижнем Тагиле

Александр Козлов приехал лично оценить ситуацию в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Состояние экологии в Нижнем Тагиле, на которое неоднократно сетовал президент России Владимир Путин, взято под контроль федерального правительства. Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов лично приехал во «вторую столицу» Свердловской области, чтобы вынести вердикт. Любопытно, что за день до визита влиятельного чиновника данные о ситуации в Нижнем Тагиле дошли до Госдумы — и там озвучили пугающую статистику.

Богатый промышленностью Нижний Тагил, как и всю Свердловскую область, регулярно причисляют к наиболее загрязненным территориям России. На экологии города много раз заострял внимание и президент Путин, однажды упомянувший Тагил в качестве примера муниципалитета с провальными показателями. Ситуация достигла апогея в 2017 году, когда правительство РФ окончательно признало катастрофу и включило Нижний Тагил в список 12 городов с самой удручающей картиной — наряду с Челябинском, Норильском, Омском и другими.

Нижний Тагил входит в 12 российских городов, экологию которых держит на контроле правительство РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все 12 проблемных городов вошли в федеральную программу «Чистый воздух». Проект, который Москва называет экспериментальным, предполагает разные меры по борьбе с загрязнением атмосферы: например, переход на экологичный общественный транспорт и снижение выбросов с промышленных предприятий. Цели программы гласят, что к 2026 году объем вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила должен снизиться на 20,9%. Отдельное поручение в 2021-м ставил Путин, требовавший, чтобы в ближайшем будущем тагильчане смогли «открыть форточки и дышать чистым воздухом».

23 ноября в Нижний Тагил с обширной программой прилетел министр Козлов — и стал первым с 2018 года главой Минприроды РФ, посетившим город. В аэропорту Кольцово его встретил полпред Владимир Якушев, а в Тагиле сопровождали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Владислав Пинаев. Как анонсировало URA.RU, весь визит московского чиновника был посвящен программе «Чистый воздух». Козлов осмотрел экологичное оснащение ЕВРАЗ НТМК, проверил работу котельных и запустил в городе первые новые трамваи — до конца 2023 года на них потратят 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Общаясь с журналистами по итогам половины дня, министр признал, что ситуация в городе пока далека от идеальной. «Нижний Тагил, к сожалению, оказался в списке городов [с плохой экологией]. И попал во внимание руководителя нашей страны, который уделяет большое внимание экологии.

Почему [в городе] грязный воздух? Промышленные производства, общественный транспорт, котельные, печное топление, которые дают такие результаты», — поделился Козлов.

Оказалось, министр еще до приезда знал все актуальные цифры по Тагилу. Как стало известно URA.RU, 21 ноября доклад о ходе программы «Чистый воздух» был представлен в Госдуме на парламентских слушаниях. Инициатором стал глава комитета по экологии, бывший шеф Минприроды Дмитрий Кобылкин, а одним из выступающих был Козлов. В ходе двухчасовой сессии депутаты несколько раз упомянули Нижний Тагил — в негативном ключе.

Главным событием слушаний стал анализ экологической ситуации в 12 городах-участниках «Чистого воздуха». Согласно представленным данным, Нижний Тагил по многим показателям остается в аутсайдерах. В частности, город занимает первое место по концентрации бензола (приводит к возникновению анемии и онкологии), второе — по концентрации бензапирена (провоцирует онкологические заболевания) и третье — по концентрации азота диоксида (влияет на состав крови и повышает риск респираторных заболеваний).

Александр Козлов дал понять, что Нижнему Тагилу еще предстоит большая работа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на неутешительные данные, будучи в самом Нижнем Тагиле, Козлов воздержался от резких выступлений. Министр дал понять, что уже обсудил с Куйвашевым и Пинаевым план действий, «чтобы было меньше вредных выбросов и запахов». Давая общую оценку увиденному, Козлов показал сдержанный оптимизм. «Все под контролем, динамика хорошая. Самое главное ее сейчас не отпускать», — заключил он в присутствии губернатора и мэра.