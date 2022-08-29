Власти РФ закроют главные слабости экономики к санкциям Запада

Мишустин скорректировал план работы правительства

29 августа 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил основные направления борьбы с санкциями на 2022—2023 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти определили болевые точки экономики, по которым сильнее всего могут ударить санкции Запада до конца года. В качестве предупреждающих мер премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики 29 августа поручил активизировать инвестиции, развитие производства, восстановление логистических цепочек и борьбу с безработицей. Эксперты объяснили URA.RU, что упреждающие действия властей смягчат удар санкций по экономике и людям. После вступительного слова, Мишустин акцентировал внимание участников на выступлении первого вице-премьера Андрея Белоусова, который рассказал о влиянии санкций на ситуацию в стране, тенденциях и угрозах, которые прогнозируются специалистами. По словам чиновника, в экономике просматривается шесть основных тенденций: оживление внутреннего и потребительского спроса, отсутствие спада в инвестициях, восстановление импорта, необходимость поддержки экспорта и структурное сжатие экономики, которое связано с неравномерным влиянием санкций. Развитие научно-конструкторской работы станет основой импортозамещения, подчеркнул Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резюмируя выступление своего первого заместителя, Мишустин выделил основные направления работы правительства в 2022—2023 годах. «Нам нужно наращивать инвестиционную активность на всех направлениях. Это и работа с инвесторами, в первую очередь с нашими инвесторами, у которых есть средства. Вы знаете те объемы депозитов, которые имеют наши компании, многие из них перестали работать за рубежом, и нужно активно привлекать их по всем отраслям», — подчеркнул Мишустин. Важно развивать научно-конструкторскую работу, которая станет основой собственного производства, способного выпускать товары, аналогичные импортным. «Именно в этот момент нужно заниматься наукой и предлагать решения, которые станут основой собственного производства, которое заменит критический импорт. Успокаиваться здесь нельзя, поскольку создание технологий — это непростой путь», — добавил премьер. Власти определили план восстановления логистических цепочек по транспортным коридорам «Север-юг», в районе Азовско-Черноморского бассейна и на Восток, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одно направление, отмеченное Мишустиным, — развитие логистических цепочек, которые снизят издержки бизнеса. «Если мы сможем построить новые маршруты через дружественные страны, то сможем справиться с задачей снижения зависимости от импорта вообще и снижения наших издержек, в том числе сможем усилить экспортную составляющую», — сказал глава правительства. Одно из направлений борьбы с последствиями санкций Запада — содействие занятости населения, уточнил Михаил Мишустин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Четвертое направление касается занятости населения. «Работа проводилась заранее. Полтора года мы обсуждали варианты развития событий, связанных с возможной безработицей. Мы сделали серьезные шаги, в том числе предусмотрели соответствующие расходы в федеральном бюджете. Но и здесь есть много вопросов, поскольку есть скрытая безработица. Чуть больше 200 тысяч людей могут потерять работу в ближайший квартал или чуть позже, — вот о каждом из них нам нужно думать», — отметил Мишустин. Работа правительства РФ направлена на поддержку доходов населения и сохранение уровня жизни, считают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Все федеральные органы власти и регионы должны работать в единой команде. Это позволит выполнить поставленные задачи, заявил в заключении премьер. Правительство РФ действует упреждающе — направления работы выбраны исходя из ситуации в экономике, считает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Устойчивость экономики оказалась выше, чем прогнозировалось нами и ожидалось недоброжелателями. Но говорить, что эта устойчивость будет сохраняться в будущем вряд ли возможно. Тем более санкции не ослабевают, а нарастают. Скоро ресурсы исчерпаются. Все ожидали, что это случится в августе, но теперь ждут осени или зимы. Выбирая направления работы, правительство действует на упреждение. Из-за разрушения финансово-хозяйственных связей (логистики) наступает кризис производства. Снижение инвестиций приводит к нехватке финансов, инфляции. Кризис может повлиять на занятость населения. Сейчас безработица на минимальных значениях, так как мы еще не пережили полноценного влияния санкций. По цепочке оно дойдет и до занятости», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти улучшили поддержку россиян, несмотря на давление Запада Мишустин обозначил задачи, которые минимизируют потери экономического роста, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Инвестиции и занятость дадут позитивный эффект с точки зрения экономического роста, который позволит поддержать уровень доходов и жизни людей. Эти социальные индикаторы важнее экономических показателей», — комментирует собеседник. Российские власти своими действиями хотят смягчить кризис и облегчить жизнь людей в условиях падения производства и санкций, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Правительство интересует, чтобы не появилась волна протестов населения из-за возможного снижения качества жизни», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определили болевые точки экономики, по которым сильнее всего могут ударить санкции Запада до конца года. В качестве предупреждающих мер премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики 29 августа поручил активизировать инвестиции, развитие производства, восстановление логистических цепочек и борьбу с безработицей. Эксперты объяснили URA.RU, что упреждающие действия властей смягчат удар санкций по экономике и людям. После вступительного слова, Мишустин акцентировал внимание участников на выступлении первого вице-премьера Андрея Белоусова, который рассказал о влиянии санкций на ситуацию в стране, тенденциях и угрозах, которые прогнозируются специалистами. По словам чиновника, в экономике просматривается шесть основных тенденций: оживление внутреннего и потребительского спроса, отсутствие спада в инвестициях, восстановление импорта, необходимость поддержки экспорта и структурное сжатие экономики, которое связано с неравномерным влиянием санкций. Резюмируя выступление своего первого заместителя, Мишустин выделил основные направления работы правительства в 2022—2023 годах. «Нам нужно наращивать инвестиционную активность на всех направлениях. Это и работа с инвесторами, в первую очередь с нашими инвесторами, у которых есть средства. Вы знаете те объемы депозитов, которые имеют наши компании, многие из них перестали работать за рубежом, и нужно активно привлекать их по всем отраслям», — подчеркнул Мишустин. Важно развивать научно-конструкторскую работу, которая станет основой собственного производства, способного выпускать товары, аналогичные импортным. «Именно в этот момент нужно заниматься наукой и предлагать решения, которые станут основой собственного производства, которое заменит критический импорт. Успокаиваться здесь нельзя, поскольку создание технологий — это непростой путь», — добавил премьер. Еще одно направление, отмеченное Мишустиным, — развитие логистических цепочек, которые снизят издержки бизнеса. «Если мы сможем построить новые маршруты через дружественные страны, то сможем справиться с задачей снижения зависимости от импорта вообще и снижения наших издержек, в том числе сможем усилить экспортную составляющую», — сказал глава правительства. Четвертое направление касается занятости населения. «Работа проводилась заранее. Полтора года мы обсуждали варианты развития событий, связанных с возможной безработицей. Мы сделали серьезные шаги, в том числе предусмотрели соответствующие расходы в федеральном бюджете. Но и здесь есть много вопросов, поскольку есть скрытая безработица. Чуть больше 200 тысяч людей могут потерять работу в ближайший квартал или чуть позже, — вот о каждом из них нам нужно думать», — отметил Мишустин. Все федеральные органы власти и регионы должны работать в единой команде. Это позволит выполнить поставленные задачи, заявил в заключении премьер. Правительство РФ действует упреждающе — направления работы выбраны исходя из ситуации в экономике, считает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Устойчивость экономики оказалась выше, чем прогнозировалось нами и ожидалось недоброжелателями. Но говорить, что эта устойчивость будет сохраняться в будущем вряд ли возможно. Тем более санкции не ослабевают, а нарастают. Скоро ресурсы исчерпаются. Все ожидали, что это случится в августе, но теперь ждут осени или зимы. Выбирая направления работы, правительство действует на упреждение. Из-за разрушения финансово-хозяйственных связей (логистики) наступает кризис производства. Снижение инвестиций приводит к нехватке финансов, инфляции. Кризис может повлиять на занятость населения. Сейчас безработица на минимальных значениях, так как мы еще не пережили полноценного влияния санкций. По цепочке оно дойдет и до занятости», — пояснил эксперт. Мишустин обозначил задачи, которые минимизируют потери экономического роста, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Инвестиции и занятость дадут позитивный эффект с точки зрения экономического роста, который позволит поддержать уровень доходов и жизни людей. Эти социальные индикаторы важнее экономических показателей», — комментирует собеседник. Российские власти своими действиями хотят смягчить кризис и облегчить жизнь людей в условиях падения производства и санкций, поддерживает точку зрения кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Правительство интересует, чтобы не появилась волна протестов населения из-за возможного снижения качества жизни», — добавил эксперт.