ЯНАО не хватило влияния для продвижения Северного широтного хода

Вице-премьер Хуснуллин отказался от СШХ из-за долгого возведения проекта

30 декабря 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Для вице-премьера Хуснуллина важна экономическая целесообразность и рентабельность финансовых вложений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перенос сроков строительства важного для ЯНАО проекта Северного широтного хода произошло из-за того, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин решил сделать ставку на менее затратные по времени проекты. Для реализации СШХ необходимо дольше времени. Это существенно спутало планы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и породило слухи о том, что ямальское лоббирование Северного широтного хода оказалось недостаточным. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политэлите региона, с которым, однако, согласны не все. «В нынешних экономических условиях очень сложно планировать именно долговозводимые проекты. А Северный широтный ход как раз к таким относится. Хотя не все согласны с такими выводами, чиновники, напрямую задействованные в реализации СШХ до сих пор спорят, почему вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на время отказался от проекта», — рассказывает инсайдер. Решение Хуснуллина о переносе СШХ создало в правительстве ЯНАО два лагеря — одни верят в проект, другие уже нет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По мнению политолога Александра Безделова, это определенный удар по позициям региональных властей, поскольку им не удалось защитить проект СШХ. На его взгляд, он имел серьезное значение конкретно для ЯНАО, но лоббисткие возможности Ямала оказались значительно слабее, чем предполагали в правительстве региона. Собеседник считает, что для Хуснуллина главной причиной, по которой он отказался поддерживать проект и заморозил его до лучших времен, стала экономическая целесообразность и рентабельность финансовых вложений в сложившейся ситуации. «Правительству России приходится выбирать между первоочередными проектами и финансированием тех, которые с точки зрения необходимости и рентабельности могут не соответствовать требованиям федерального центра», — пояснил Безделов. Кроме этого политолог указывает на то, что помимо развития восточного полигона, который обозначен как приоритетный проект, в ведомстве Хуснуллина много других затратных программ. «Продолжается строительство автомобильных дорог — скоростной трассы между Казанью, Екатеринбургом и Москвой. Вот вице-премьер сделал выбор в пользу более важного с его точки зрения», — считает Безделов. Статья по теме «Северный широтный ход никто с повестки не снимал» Приближенные к губернатору ЯНАО чиновники, занимающиеся реализацией проекта, не видят провала регионального лобби или ослабления позиций Артюхова в этом вопросе. По их мнению реализация СШХ идет в рабочем режиме, а слова Марата Хуснуллина обычное декларирование приоритетов федерального центра. Такая уверенность строится на том, что все необходимые меры для реализации ямальской части проекта проводятся в запланированные сроки. Кроме этого, никто не услышал самого главного сигнала из Москвы — слов президента РФ Владимира Путина о сворачивании СШХ.



«Концессионеры проделали большую работу. Основные части проекта прошли госэкспертизу. Уточняется финансовая модель в связи с новыми обстоятельствами в мировой экономике. Сделано слишком много, чтобы остановить проект. Возможно, сроки его сместятся, но отказа не будет. Тем более, что президент недавно назвал СШХ в числе реализуемых проектов в России», — рассказал инсайдер. Такого же мнения придерживается член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. По его словам, вопрос о заморозке СШХ окончательно не решен, а главная задача Марата Хуснуллина — показывать результат здесь и сейчас. А с проектом Северного широтного хода подобная система не работает. «Северный широтный ход — это серьезный инфраструктурный проект, который не быстро реализуется. А мое ощущение, что Хуснуллин нацелен на быстрое получение результатов. У некоторых чиновников правительства нет понимания государственной значимости СШХ. Эта значимость закрыта шорами достижения конкретных результатов в очень быстрые сроки для эффектных отчетов президенту», — считает Забродин. Он считает, что пока нет постановления, подписанного президентом или главой правительства на СШХ рано ставить крест. «Пока мы живем в парадигме, что проект Северного широтного хода продолжается», — уверен Забродин. С ним отчасти солидарен и политолог Безделов. Хоть он и уверен, что без финансовой помощи проект Северного широтного хода до конца не довести, но какие-то отдельные инфраструктурные элементы на территории Ямала будут возведены. «Все, безусловно, будет хорошо — вопрос только когда?» — заканчивает свою мысль политолог. Губернатору Артюхову уверен в реализации СШХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Однако другие источники в правительстве региона считают, что в самом ЯНАО уже никто не верит в появление такого крайне востребованного и экономически важного объекта, как мост через Обь. Хотя власти утверждают, что проектно-изыскательные работы, несмотря на заявления из правительства РФ, никто не останавливал. «Артюхову придется принять решение и открыто признать, что в ближайшие годы развития СШХ на запад от Салехарда ожидать не стоит, потому что построить мост от Лабытнанги до Салехарда, в рамках концессии, — бессмысленно. Поэтому, так или иначе, губернатору придется отказаться от этого проекта», — считает инсайдер. Сам Дмитрий Артюхов, который всегда активно комментировал ход строительства СШХ, после заявления Марата Хуснуллина не сделал ни одного официального высказывания на данную тему. По мнению источника в правительстве — это указывает на спокойствие губернатора и его уверенность в том, что работы по проекту продолжаются и прекращать развивать железнодорожную магистраль никто не собирается. В правительство ЯНАО был направлен запрос. На момент выхода материала ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО опровергло информацию о полной заморозке Северного широтного хода, а Владимир Путин отметил важность строительства СШХ. Помимо этого, в октябре «Газпром» приступил к реализации реконструкции и строительства железнодорожной магистрали на Ямале. Эти работы включают в себя участок СШХ «Надым — Пангоды». А благодаря проекту в Салехарде должна появиться железнодорожная станция. Постановления президента о начале строительства Северного широтного хода были подписаны в мае 2022 года. А полпред УрФО Владимир Якушев в интервью агентству сообщил, что не стоит говорить о заморозке СШХ — эту тему с повестки не снимали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перенос сроков строительства важного для ЯНАО проекта Северного широтного хода произошло из-за того, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин решил сделать ставку на менее затратные по времени проекты. Для реализации СШХ необходимо дольше времени. Это существенно спутало планы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и породило слухи о том, что ямальское лоббирование Северного широтного хода оказалось недостаточным. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политэлите региона, с которым, однако, согласны не все. «В нынешних экономических условиях очень сложно планировать именно долговозводимые проекты. А Северный широтный ход как раз к таким относится. Хотя не все согласны с такими выводами, чиновники, напрямую задействованные в реализации СШХ до сих пор спорят, почему вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на время отказался от проекта», — рассказывает инсайдер. По мнению политолога Александра Безделова, это определенный удар по позициям региональных властей, поскольку им не удалось защитить проект СШХ. На его взгляд, он имел серьезное значение конкретно для ЯНАО, но лоббисткие возможности Ямала оказались значительно слабее, чем предполагали в правительстве региона. Собеседник считает, что для Хуснуллина главной причиной, по которой он отказался поддерживать проект и заморозил его до лучших времен, стала экономическая целесообразность и рентабельность финансовых вложений в сложившейся ситуации. «Правительству России приходится выбирать между первоочередными проектами и финансированием тех, которые с точки зрения необходимости и рентабельности могут не соответствовать требованиям федерального центра», — пояснил Безделов. Кроме этого политолог указывает на то, что помимо развития восточного полигона, который обозначен как приоритетный проект, в ведомстве Хуснуллина много других затратных программ. «Продолжается строительство автомобильных дорог — скоростной трассы между Казанью, Екатеринбургом и Москвой. Вот вице-премьер сделал выбор в пользу более важного с его точки зрения», — считает Безделов. Приближенные к губернатору ЯНАО чиновники, занимающиеся реализацией проекта, не видят провала регионального лобби или ослабления позиций Артюхова в этом вопросе. По их мнению реализация СШХ идет в рабочем режиме, а слова Марата Хуснуллина обычное декларирование приоритетов федерального центра. Такая уверенность строится на том, что все необходимые меры для реализации ямальской части проекта проводятся в запланированные сроки. Кроме этого, никто не услышал самого главного сигнала из Москвы — слов президента РФ Владимира Путина о сворачивании СШХ. «Концессионеры проделали большую работу. Основные части проекта прошли госэкспертизу. Уточняется финансовая модель в связи с новыми обстоятельствами в мировой экономике. Сделано слишком много, чтобы остановить проект. Возможно, сроки его сместятся, но отказа не будет. Тем более, что президент недавно назвал СШХ в числе реализуемых проектов в России», — рассказал инсайдер. Такого же мнения придерживается член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. По его словам, вопрос о заморозке СШХ окончательно не решен, а главная задача Марата Хуснуллина — показывать результат здесь и сейчас. А с проектом Северного широтного хода подобная система не работает. Он считает, что пока нет постановления, подписанного президентом или главой правительства на СШХ рано ставить крест. «Пока мы живем в парадигме, что проект Северного широтного хода продолжается», — уверен Забродин. С ним отчасти солидарен и политолог Безделов. Хоть он и уверен, что без финансовой помощи проект Северного широтного хода до конца не довести, но какие-то отдельные инфраструктурные элементы на территории Ямала будут возведены. «Все, безусловно, будет хорошо — вопрос только когда?» — заканчивает свою мысль политолог. Однако другие источники в правительстве региона считают, что в самом ЯНАО уже никто не верит в появление такого крайне востребованного и экономически важного объекта, как мост через Обь. Хотя власти утверждают, что проектно-изыскательные работы, несмотря на заявления из правительства РФ, никто не останавливал. «Артюхову придется принять решение и открыто признать, что в ближайшие годы развития СШХ на запад от Салехарда ожидать не стоит, потому что построить мост от Лабытнанги до Салехарда, в рамках концессии, — бессмысленно. Поэтому, так или иначе, губернатору придется отказаться от этого проекта», — считает инсайдер. В правительство ЯНАО был направлен запрос. На момент выхода материала ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО опровергло информацию о полной заморозке Северного широтного хода, а Владимир Путин отметил важность строительства СШХ. Помимо этого, в октябре «Газпром» приступил к реализации реконструкции и строительства железнодорожной магистрали на Ямале. Эти работы включают в себя участок СШХ «Надым — Пангоды». А благодаря проекту в Салехарде должна появиться железнодорожная станция. Постановления президента о начале строительства Северного широтного хода были подписаны в мае 2022 года. А полпред УрФО Владимир Якушев в интервью агентству сообщил, что не стоит говорить о заморозке СШХ — эту тему с повестки не снимали.